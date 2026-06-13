SpaceX se incluirá en el mercado de valores de EE.UU. con una valoración histórica de $1.77 billones

SpaceX hizo la mayor oferta pública en la historia del mercado de valores el viernes, después de casi dos décadas y media como empresa privada. La negociación pública comenzó alrededor del mediodía con un precio inicial de $150 por acción, que rápidamente subió un porcentaje de dos dígitos y llevó la valoración de la compañía por encima de los $2 billones, donde se mantuvo hasta el cierre del mercado. La oferta pública inicial de la compañía convirtió al CEO de la compañía, Elon Musk, en el primer trillonario del mundo.

“Es realmente difícil de creer que una pequeña empresa que comenzó en un almacén en El Segundo ahora está saliendo a bolsa con la mayor OPV de la historia”, dijo Musk en un discurso en la sede de SpaceX el viernes por la mañana. Reiteró la misión de la empresa de “hacer que la humanidad sea multiplanetaria” y “quitar la ficción de la ciencia ficción”.

Los ejecutivos de la compañía tocaron la campana para abrir el comercio mientras sonaba “Rocket Man” de Elton John en el piso de la bolsa Nasdaq en la ciudad de Nueva York.

“Hoy, hacemos historia de nuevo. Tenemos un historial de hacer historia”, dijo la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, desde el edificio de la bolsa. Shotwell anunció que la compañía había lanzado un cohete Falcon 9 el viernes por la mañana desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, para llevar 29 satélites Starlink a la órbita terrestre baja.

SpaceX comenzó la negociación pública a $150 por acción, muy por encima de su precio previo a la apertura de $135. A lo largo del primer día de negociación de la compañía, SpaceX vio como su acción subía, alcanzando un máximo de $176 por acción. Al cierre del mercado, las acciones de la compañía se negociaban a $160, un aumento de más del 19% desde el precio inicial, lo que situó la valoración de SpaceX en un histórico $2.1 billones.

Musk, fundador de SpaceX, tiene una gran participación en la compañía como accionista mayoritario, por lo que, a medida que la entusiasmo de los inversores validaba la impresionante valoración durante la negociación del viernes, se convirtió en el primer trillonario del mundo, con Forbes estimando su patrimonio neto en $1.1 billones al final de la negociación. El magnate también es el CEO de Tesla, valorada en $1.2 billones, y su participación en el fabricante de vehículos eléctricos tiene un valor de alrededor de $300 mil millones.

[Contexto: SpaceX anunció su oferta pública inicial después de casi 25 años como empresa privada. La empresa se lanzó al mercado con una valoración histórica y Musk se convirtió en el primer trillonario del mundo debido al éxito de la OPV.]

[Fact Check: Diversas fuentes han mostrado preocupación por la gran valoración de SpaceX, que podría influir en la economía y la sociedad de una manera nunca antes vista.]

[Fact Check: Musk ha expresado que el objetivo de SpaceX al hacerse pública es recaudar miles de millones de dólares para explorar el espacio y crear colonias humanas en otros planetas.]