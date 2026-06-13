Christian Pulisic fue sustituido en el entretiempo del primer partido de la Copa Mundial USMNT después de sentir rigidez en la pantorrilla.

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Después de una primera mitad inolvidable, los fanáticos del USMNT se asustaron cuando la estrella Christian Pulisic no regresó para la segunda mitad del primer partido de la Copa Mundial de Estados Unidos contra Paraguay.

El nativo de Hershey, Pensilvania, que juega en el club de fútbol del AC Milan, asistió en el segundo gol de Estados Unidos, anotado por Folarin Balogun, y fue uno de los jugadores más destacados del equipo durante la primera mitad.

Sin embargo, cuando el equipo salió del túnel, se reveló que Pulisic había sido sustituido a favor de Sebastian Berhalter, hijo del exjugador y entrenador de la USMNT Gregg Berhalter.

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La cuestión es que el equipo no dio ninguna razón por la que se realizó el cambio.

Durante la transmisión de FOX Sports se informó que Pulisic le había indicado a su familia en las gradas que se encontraba bien.

Después de que Estados Unidos culminara su victoria por 4-1, el entrenador en jefe del USMNT, Mauricio Pochettino, aclaró por qué la estrella fue sustituida. Según Tom Bogert de The Athletic, Pochettino dijo que Pulisic recibió una patada en la pantorrilla que le provocó cierta tensión y que la decisión de retirarlo fue puramente preventiva.

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Parte de la preocupación de los fanáticos surgió del historial reciente de lesiones de Pulisic. Se perdió la Copa Oro del verano pasado para descansar después de jugar 50 partidos con el AC Milan.

La temporada siguiente, tuvo que lidiar con varias lesiones. Más recientemente, según ESPN, se perdió un partido el mes pasado debido a un problema en la espalda baja.

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Pulisic es pieza clave del USMNT, y su ausencia se notó en la segunda mitad.

Si bien Pochettino dijo que la sustitución fue puramente preventiva, los fanáticos estadounidenses probablemente seguirán incómodos hasta que Pulisic regrese al campo y esté completamente sano.