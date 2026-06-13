Michelle Yeoh, Tony Leung lideran la inauguración estelar del Festival de Cine de Shanghai

El 28º Festival Internacional de Cine de Shanghai se lanzó el sábado en el Gran Teatro de la ciudad, atrayendo a una constelación de estrellas de habla china a su alfombra roja de apertura y centrando su ceremonia en el núcleo humano del cine en lugar del brillo geográfico que ha marcado otros festivales este año.

Tony Leung Chiu-wai, que actúa como presidente del jurado del concurso Golden Goblet, apareció en la alfombra roja junto a su esposa Carina Lau y sus compañeros jurados Dora Bouchoucha, Guan Hu, Aktan Arym Kubat, DÃ©a Kulumbegashvili, Fernanda Valadez y Xin Zhilei.

“¡He actuado en muchas películas y interpretado muchos roles diferentes, pero el cine sigue siendo igual de fascinante para mí!” dijo Leung. “A través de diferentes personajes, experimentando vidas y historias diferentes”.

El momento destacado de la ceremonia llegó con la presentación del Premio a la Trayectoria de Vida a Lisa Lu, la actriz de “Crazy Rich Asians” que ya superó los 100 años en el calendario chino. Fue presentada por la leyenda del cine Joan Chen, quien recordó cómo Lu le regaló vestidos para sus apariciones en la alfombra roja cuando Chen estaba comenzando en Hollywood. Lu llegó acompañada por el director Sherwood Hu y sus dos hijas, Lucia Hwong y Lorette Hwong.

“Shanghai es mi ciudad natal, y también es donde comenzó mi viaje artístico”, dijo Lu desde el escenario. “¡Viendo a tantos cineastas destacados presentes aquí hoy, si hay una oportunidad en el futuro, por favor contáctenme! ¡No me he retirado. ¡Seguiré actuando!”

El veterano cineasta de la Quinta Generación Zhang Yimou recibió un premio por su destacada contribución al cine chino.

La ceremonia comenzó con un intérprete elevado en un brazo robótico interactuando con proyecciones de entornos extraídos de películas internacionales y chinas, marcando el tono de un festival que se inclina hacia la inteligencia artificial mientras insiste en la humanidad irrenunciable del cine. Lu Shan, vicealcalde de Shanghai, quien declaró oficialmente abierto el festival, hizo esa tensión explícita.

“Todos tenemos que responder a una pregunta: ¿En qué se basa la irreplaceabilidad del cine?” dijo Lu. “Desde los rollos de película hasta el cine digital, desde la grabación en vivo hasta la generación AI, el lenguaje de la tecnología está constantemente mejorando. Sin embargo, los fundamentos del cine no han cambiado. La humanidad siempre es el núcleo de la creación.”

Entre las nuevas iniciativas tecnológicas se encuentra una sección AI Backlot desarrollada con Hailuo AI, que empareja a cuatro directores tradicionales con cuatro creadores de IA para producir cortometrajes, junto con una Unidad de Creación y Fabricación Tecnológica que cuenta con exhibiciones interactivas de realidad virtual.

La ganadora del premio de la Academia Michelle Yeoh caminó por la alfombra roja con el elenco de su nuevo proyecto “This Is My Time”, dirigido por Bai Xue y producido por Muye Wen, junto a Liu Haoran, Bai Ke, Rina Sa y Tian Yu. El CEO de Bona Film Group, Yu Dong, presentó dos producciones vinculadas al director de Hong Kong Andrew Lau: “Crossing”, protagonizada por Liu Ye, Wang Zhifei, David Wang, Zhang Li, Li Chen, Cao Bingkun y Wang Tianchen; y “Kashmir Princess”, con Chen Kun y Gao Yuanyuan.

La película de apertura fue “Afterpiece”, dirigida por Keane T.K. Wong y producida por Derek Yee, protagonizada por Stephen Fung y Myolie Wu.

El director Dong Runnian y la productora Ying Luojia también llevaron al elenco de “Make Zhonghe Great Again” – la secuela programada para agosto de “Johnny Keep Walking!” – a la alfombra roja, incluyendo a Zhang Ruoyun, Bai Ke, Gao Ye, Sun Yizhou, David Wang, Li Chen y Tian Yu.

El programa principal del festival abarca 420 películas, incluyendo 41 estrenos mundiales en sus secciones de competición – todas las entradas en los premios Golden Goblet y en las unidades documentales son estrenos mundiales. Los eventos especiales van desde retrospectivas de Billy Wilder y Ken Loach hasta una Semana del Cine Egipcio y un programa que marca el 105º aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino. También se esperan tres estrenos de animación para verano: “Three Kingdoms: The Beginning,” “All Wishes Come True!” y “Demon Agent”.

En el frente de desarrollo juvenil, el festival está expandiendo su campamento de cine móvil SIFF ING y abriendo talleres de incubación SIFF NEXT al público. Leung y el director de Singapur Anthony Chen liderarán clases magistrales para los cineastas emergentes.

El festival se extiende hasta el 22 de junio.