Funcionario del Kennedy Center le dice al juez que el nombre de Trump ha sido eliminado de su edificio y sitio web

Un funcionario del Kennedy Center le dijo el sábado a un juez federal que todas las referencias al presidente Donald Trump dentro, fuera y en línea han sido eliminadas del Kennedy Center, en cumplimiento de la orden extendida del tribunal que exige que lo hagan antes del mediodía de hoy.

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Los trabajadores de la construcción comenzaron a eliminar el nombre de Trump de la fachada del edificio del Kennedy Center la madrugada del sábado, seis meses después de que una junta elegida personalmente por el presidente votara para cambiar el nombre del icónico lugar de artes escénicas agregándole su nombre.

Los equipos quitaron las letras del edificio, agregadas en diciembre, que insertaban el nombre de Trump antes de “Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas”, la señalización original que había estado en su lugar desde que comenzó la construcción en 1964.

Varias decenas de asistentes se reunieron y aplaudieron a los trabajadores que se preparaban para quitar el nombre del presidente del edificio.

Un juez federal dictaminó el mes pasado que el nombre de Trump debe ser eliminado antes del 12 de junio, y escribió que la junta del centro no tenía la autoridad para cambiar unilateralmente el nombre del edificio.

“El Congreso le dio su nombre al Centro Kennedy, y sólo el Congreso puede cambiarlo”, escribió el juez de distrito estadounidense Christopher Cooper el 29 de mayo.

El viernes por la noche, el Departamento de Justicia solicitó un retraso de 12 horas para ilustrar su cumplimiento de la orden judicial, culpando a las tormentas por el retraso.

“El trabajo de remoción está actualmente en curso y los demandados esperan que concluya en las primeras horas de la mañana del 13 de junio de 2026”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

Trump planteó por primera vez la posibilidad de agregar su nombre al Kennedy Center en una publicación de Truth Social en agosto pasado.

En un último esfuerzo por detener la orden del juez, el Centro Kennedy intentó bloquearla el jueves por la noche. El juez denegó esa solicitud el viernes, horas antes de la fecha límite para eliminar el nombre de Trump.

En una presentación ante un tribunal federal de apelaciones que busca bloquear la orden del juez, el centro argumentó por primera vez que quitar el nombre de Trump del edificio resultaría en tener que devolver cientos de millones de dólares que el centro ha recaudado para renovaciones debido a un cambio no anunciado previamente en sus estatutos.

“Todo este dinero, cientos de millones de dólares, tendrá que ser devuelto inmediatamente o no recibido por el Centro”, dice el documento.

La presentación decía que “la razón de esta cláusula es que las personas y empresas que han dado o darán millones de dólares al Centro sólo estaban dispuestas a hacerlo con el nombre ‘Trump’ en el edificio”.

No dice cómo, cuándo o dónde se realizó el cambio en los estatutos del centro. El Centro Kennedy no respondió a las preguntas sobre cuándo se realizaron los cambios y exactamente cuánto dinero podría estar en riesgo.

El viernes por la noche, el tribunal de apelaciones denegó la solicitud de pausa del Centro Kennedy.

Los abogados del miembro ex officio de la junta que presentó la demanda, la representante demócrata Joyce Beatty de Ohio, dijeron al tribunal de apelaciones en un expediente que el argumento del centro era “infundado” ya que la cuestión de la financiación nunca se planteó en el tribunal inferior.

En un comunicado el sábado por la mañana, Beatty calificó la eliminación del nombre de Trump como una “victoria”, diciendo: “La victoria de hoy es el comienzo de la devolución del Centro Kennedy al pueblo estadounidense”. Prevaleció el Estado de derecho y eso es digno de celebración. Que esto envíe un mensaje a todo el país: cuando nos levantamos, luchamos y defendemos nuestra democracia, podemos ganar. Esto es sólo el comienzo”.

Los abogados del Kennedy Center ordenaron al personal la semana pasada que eliminaran el nombre de Trump de todos los carteles oficiales en el edificio para cumplir con la orden del juez del 29 de mayo. El nombre de Trump ya no era visible en el sitio web del centro a partir del lunes, y el sitio volvió a su marca anterior “Centro Kennedy”.

El fallo de mayo también bloqueó el cierre previsto durante dos años del centro solicitado por la junta de Trump para realizar renovaciones. El juez calificó esos planes como una “decisión mal informada y aparentemente predeterminada”.