Iný November

Stretli sme sa v bratislavskom Artfore. Tam to mÃ¡ Hana FÃ¡bry rada. Je to jedno z mÃ¡la miest, kde sa dal zaÄiatkom novÃ©ho tisÃcroÄia kÃºpiÅ¥ AtribÃºt, vÃ´bec prvÃ½ kultÃºrno-spoloÄenskÃ½ mesaÄnÃk pre kvÃr Ä¾udÃ. VÂ Artfore na Kozej, uÂ Marty Å Ã¡tekovej vÂ legendÃ¡rnom knÃhkupectve Ex Libris na Michalskej aÂ vÂ pÃ¡r novinovÃ½ch stÃ¡nkoch po Slovensku. â€žChceme vstÃºpiÅ¥ do legalityâ€œ â€“ tak znelo jedno zÂ hesiel, ktorÃ© sa objavilo na titulnej strane AtribÃºtu vÂ roku 2001. Vieme, ako to sÂ tou legalitou vyzerÃ¡ dnes.
Hana FÃ¡bry sa narodila vÂ roku 1963, takÅ¾e eufÃ³ria PraÅ¾skej jari koncomÂ 60. rokov ju minula. Bola prÃliÅ¡ malÃ¡ na to, aby dokÃ¡zala pochopiÅ¥, Äo to znamenÃ¡. Na Å¡eÄ normalizÃ¡cie vÂ Äase, keÄ si zaÄÃnala uvedomovaÅ¥, kto je, si ale pamÃ¤tÃ¡. NaÅ¡Å¥astie, obÄas zÂ tej Å¡ede vykÃºkala dÃºha.
â€žNielenÅ¾e sa nedalo maÅ¥ teplÃ½ vzÅ¥ah, ani sme nevedeli, Å¾e takÃ© nieÄo existuje,â€œ povedala mi pri bylinkovom Äaji. K prvÃ½m internetovÃ½m strÃ¡nkam mali vÂ tom Äase eÅ¡te tak Äaleko ako kÂ demokracii. Nebolo za kÃ½m ÃsÅ¥ â€“ socialistickÃ½ Älovek predsa nebol homosexuÃ¡l!Â â€žViete, Äo majÃº spoloÄnÃ© buzerant a traktor z druÅ¾stva? ZasratÃ© gumy od hovien!â€œ PrÃzemnÃ© vtipy boli jedinÃ½m spÃ´sobom, akÃ½m sa verejne hovorilo oÂ kvÃr Ä¾uÄoch.
ZakÃ¡zanÃ© kvÃrenie
Po akom zdroji siahne tÃnedÅ¾erka v socialistickom ÄŒeskoslovensku, keÄ potajomky Ä¾Ãºbi svoju kamarÃ¡tku? KeÄ tomu potrebuje porozumieÅ¥? Po slovnÃku cudzÃch slov. â€žBolo tam slovo lesba. Dokonca mÃ¡m dojem, Å¾e tam bolo napÃsanÃ© lesbiÄka. NezdravÃ¡, nenormÃ¡lna prÃÅ¥aÅ¾livosÅ¥ Å¾eny k Å¾ene. TakÃ¡ predsa nechceÅ¡ byÅ¥, nie?â€œ spomÃna Hana FÃ¡bry.
Pre Hanu aÂ mnohÃ© ÄalÅ¡ie Å¾eny sa slovo lesbiÄka Äasom stalo urÃ¡Å¾kou, stigmatizujÃºcim vulgarizmom. Lesby Ä¾uÄom nabÃºrali ich predstavy oÂ role Å¾ien vÂ socialistickej spoloÄnosti, oÂ role matiek aÂ manÅ¾eliek v komunizme. â€žDodnes to slovo nerada vÃ´bec vyslovujem,â€œ priznÃ¡va Hana. RadÅ¡ej mÃ¡ slovo teplÃ¡.
KaÅ¾dÃ½, kto sa zamiloval, vie, akÃ© to je. PotlÃ¡ÄaÅ¥ to, skrÃ½vaÅ¥, nemaÅ¥ nikoho, sÂ kÃ½m by sa oÂ tom dalo porozprÃ¡vaÅ¥, bolÃ. â€žKeÄÅ¾e to bolo zakÃ¡zanÃ©, no nedalo sa tomu odolaÅ¥, snaÅ¾ila som sa byÅ¥ najlepÅ¡ou kamarÃ¡tkou dievÄaÅ¥a, do ktorÃ©ho som bola zaÄ¾ÃºbenÃ¡. Alebo aspoÅˆ patriÅ¥ do jej najbliÅ¾Å¡ieho okruhu,â€œ spomÃnala Hana na obdobie, keÄ mala pribliÅ¾ne sedemnÃ¡sÅ¥ rokov. Hoci normalizaÄnÃ© roky pominuli, reÅ¾im stÃ¡le vlÃ¡dol pevnou rukou.
SÂ vÃ¡Å¾nymi partnerskÃ½mi vzÅ¥ahmi priÅ¡lo aj vedomÃ© skrÃ½vanie sa. â€žZa socÃku som mala moÅ¾no dve priateÄ¾ky. KaÅ¾dej zÂ nich som pre istotu povedala, Å¾e je moja prvÃ¡ aÂ jedinÃ¡. BÃ¡la som sa, keby sa nÃ¡hodou niekde opitÃ© prekecli,â€œ zdÃ´verila sa Hana. ZachmÃºrila sa vÂ tvÃ¡ri, akoby sa znova vrÃ¡tila do obdobia, keÄ cÃtila ÃºzkostnÃ© pocity samoty. NajmÃ¤ v Äase rozchodov. â€žNemaÅ¥ sa sÂ kÃ½m porozprÃ¡vaÅ¥, keÄ si Å¡Å¥astnÃ¡ aÂ zamilovanÃ¡, je jedna vec. Ale keÄ si neÅ¡Å¥astnÃ¡ aÂ nemÃ¡Å¡ komu povedaÅ¥ â€“ pohÃ¡dali sme sa, roziÅ¡li sme sa, bolÃ to. Bolo to nÃ¡roÄnÃ©.â€œ
Ako kÃ´l v plote
SkÃºsila som sa, trochu nesmelo, opÃ½taÅ¥ na rodinu: â€žIm sa nedalo zveriÅ¥?â€œ Otec sÂ rodinou nestihol ani poriadne Å¾iÅ¥. Hana mala Å¡tyri mesiace, keÄ zomrel. VÅ¡etko zostalo na mamu. â€žAle tÃ¡ nÃ¡s veÄ¾mi Ä¾Ãºbila,â€œ zdÃ´raznila Hana. Pracovala za dvoch, chodievala aj na sluÅ¾obnÃ© cesty. Iba vÂ lete mohla braÅ¥ deti so sebou â€“ na prÃ¡zdniny sÂ mamou spomÃna Hana dodnes sÂ Ãºsmevom.
KeÄ mala dvanÃ¡sÅ¥, priÅ¡la ÄalÅ¡ia rana â€“ smrÅ¥ mamy. â€žTroÅ¡ku som rÃ¡stla ako kÃ´l vÂ plote. Sestra vtedy nemala eÅ¡te ani dvadsaÅ¥dva, Å¡tudovala za lekÃ¡rku. VÂ nemocnici potom brÃ¡vala noÄnÃ©, aby nÃ¡s uÅ¾ivila. Zahodila celÃ½ svoj Å¾ivot, aby sa oÂ nÃ¡s â€“ mÅˆa aÂ brata postarala. Nebolo Äasu rozprÃ¡vaÅ¥ sa o inÃ½ch veciach ako oÂ domÃ¡cich ÃºlohÃ¡ch Äi oÂ tom, Äi sme zjedli desiatu.â€œ
RozprÃ¡vaÅ¥ oÂ sebe, vlastnÃ½ch potrebÃ¡ch aÂ predstavÃ¡ch o Å¾ivote â€“ to sa Hana nauÄila aÅ¾ sÂ aktivizmom. Do ulÃc Bratislavy chodila od prvÃ½ch Å¡tudentskÃ½ch protestov 16. novembra 1989, keÄ sa vÂ Bratislave na dneÅ¡nom HodÅ¾ovom nÃ¡mestÃ ziÅ¡la skupina asi troch stovÃ¡k Å¡tudentov a Å¡tudentiek. CÃtila, Å¾e musÃ. Mala dvadsaÅ¥Å¡esÅ¥ rokov aÂ so svojou identitou bola vyrovnanÃ¡ â€“ chcela ju Å¾iÅ¥ naplno. PrebÃºdzal sa vÂ nej novÃ½ rozmer obÄianstva.
L + G + B + T + I + ?
Hane spoÄiatku ani vo sne nenapadlo, Å¾e reÅ¾im nakoniec padne. Bol to pre Åˆu Å¡ok. Naplno si to zaÄala uvedomovaÅ¥ aÅ¾ po tom, Äo poÄula oÂ masovÃ½ch protestoch vÂ Prahe. A po 20.Â novembri, keÄ Ä¾udÃ na nÃ¡mestiach pribÃºdalo uÅ¾ aj vÂ Bratislave aÂ ÄalÅ¡Ãch slovenskÃ½ch mestÃ¡ch. Tlak na zmenu silnel.
Po osemdesiatom deviatom sa zÂ Hany postupne stala aktivistka, publicistka, komentÃ¡torka, fotografka, manaÅ¾Ã©rka aj sprievodkyÅˆa rodnou Bratislavou. VÂ prvej dekÃ¡de po revolÃºcii stÃ¡la snÃ¡Ä pri vÅ¡etkÃ½ch dÃ´leÅ¾itÃ½ch mÃÄ¾nikoch kvÃr Ä¾udÃ na Slovensku.
VÂ mÃ¡ji 1992 sa pridala k prvej slovenskej organizÃ¡cii Ganymedes, ktorÃ¡ zastupovala Ä¾udskÃ© aÂ obÄianske prÃ¡va gejov aÂ lesieb. OÂ dva roky neskÃ´r zaloÅ¾ila prvÃ© samostatnÃ© lesbickÃ© zdruÅ¾enie Museion. KÂ pÃsmenÃ¡m L aÂ G sa postupne pridÃ¡vali ÄalÅ¡ie â€“ pÃsmenÃ¡, identity aj Ä¾udia.
Hana publikovala vÂ uÅ¾ spomÃnanomÂ AtribÃºte. Svoj podiel mÃ¡ aj na vzniku IniciatÃvy InakosÅ¥ vÂ roku 2000, vtedy eÅ¡te ako neformÃ¡lneho zdruÅ¾enia. VÂ rÃ¡mci Queer Leaders FÃ³ra mentorovala novÃº generÃ¡ciu aktivistov aÂ aktivistiek. VÂ roku 2010 stÃ¡la so svojÃm prejavom na pÃ³diu na prvom bratislavskom pride. Mimochodom, boli sme poslednÃ½m hlavnÃ½m mestom EurÃ³pskej Ãºnie, ktorÃ© dovtedy dÃºhovÃ½ pochod nezorganizovalo.
PreÄo nÃ¡s nenÃ¡vidÃte?
OtÃ¡zkou zostÃ¡va, ako je moÅ¾nÃ©, Å¾e sme sa za tridsaÅ¥pÃ¤Å¥ rokov napriek enormnej snahe vÂ zrovnoprÃ¡vnenÃ kvÃr Ä¾udÃ pred zÃ¡konom nikam neposunuli. Dokonca zaÅ¾Ãvame istÃ½ regres, lebo hoci terÄe na chrbty LGBTI+ Ä¾udÃ kreslia populisti, extrÃ©misti ajÂ neofaÅ¡isti naprieÄ celou EurÃ³pou, Slovensko si tento rok do Ãºstavy navyÅ¡e pripÃsalo aj dve pohlavia. Viac ako tri dekÃ¡dy po pÃ¡de diktatÃºry aÂ viac ako dve desaÅ¥roÄia po naÅ¡om vstupe do EurÃ³pskej Ãºnie.
Hana to pripisuje rÃ´znym okolnostiam. â€žKresÅ¥anskodemokratickÃ© hnutie (KDH) vÅ¾dy bolo, je aÂ bude spiatoÄnÃcke. Za socÃku sami zaÅ¾ili utlÃ¡Äanie zhora. Po revolÃºcii, keÄ sa dostali kÂ moci aÂ zaÄali sa sami hraÅ¥ na bohov, utlÃ¡Äali nÃ¡s. SÂ JÃ¡nom ÄŒarnogurskÃ½m vÂ roli ministra spravodlivosti (disident, prvÃ½ predseda KDH, ponovembrovÃ½ minister vnÃºtra, vÂ sÃºÄasnosti proruskÃ½ aktivista spÃ¡janÃ½ sÂ konÅ¡piraÄnou scÃ©nou, pozn. redakcie) sa zaÄalo vedomÃ© politizovanie teplej komunity aÂ neprestalo dodnes. Posilnilo nÃ¡s to.Â Aktivizmus zaloÅ¾enÃ½ na budovanÃ komunity sme vymenili za aktivizmus obÄiansky, no nestaÄilo to,â€œ zhodnotila Hana skepticky, unavene, ponorenÃ¡ vÂ kaviarenskej sedaÄke.
Za socializmu sa bÃ¡la, Å¾e by ju pre lÃ¡sku kÂ Å¾ene zaÄali lieÄiÅ¥. â€žDnes aby sa Älovek bÃ¡l, Å¾e ho preto, Äo je vÂ Åˆom najkrajÅ¡ie â€“ lÃ¡ska, zastrelia na ulici ako MatÃºÅ¡a aÂ Juraja. VÂ sÃºÄasnosti sa cÃtim asi najhorÅ¡ie, ako som sa kedy cÃtila. PredtÃ½m nechceli, aby som vÃ´bec existovala, teraz ma nenÃ¡vidia. AÂ preÄo?â€œ pÃ½ta sa.
NeverÃ, Å¾e by to bolo spÃ´sobenÃ© predsudkami aÂ strachom z inakosti. VidÃ za tÃ½m zlo vÂ Ä¾uÄoch, ktorÃ© podÄ¾a nej nasÃ¡vame uÅ¾ sÂ materskÃ½m mliekom. â€žNechytaj toho psa, pohryzie Å¥a. NechoÄ kÂ tomu ujovi, fuj, on smrdÃ. Haha, ty sedÃÅ¡ vÂ lavici vedÄ¾a toho tlstÃ©ho! Je to nauÄenÃ© zlo podporenÃ© establishmentom. Takto si tu Å¾ijeme,â€œ rozhodÃ rukami. A na zÃ¡ver dodÃ¡: â€žNevieme Å¾iÅ¥ demokraciu, nevieme Å¾iÅ¥ slobodu.â€œ
Trochu viac dÃºhovej politiky
MnohÃ aÂ mnohÃ© dÃºfali, Å¾e kriminalizÃ¡cia, patologizÃ¡cia aÂ stigmatizÃ¡cia kvÃr Ä¾udÃ sa sÂ nÃ¡stupom demokracie postupne vytratÃ. ChvÃÄ¾kovÃ½ optimizmus po pÃ¡de komunizmu, porÃ¡Å¾ke meÄiarizmu aÂ vstupe do EurÃ³pskej Ãºnie, ktorÃ¡ poÅ¾adovala, aby sme ako krajina legislatÃvne chrÃ¡nili vÅ¡etkÃ½ch obÄanov aÂ obÄianky vrÃ¡tane kvÃr Ä¾udÃ, rÃ½chlo vyÅ¡umel.
AntidiskriminaÄnÃ½ zÃ¡kon prijatÃ½ vÂ roku 2004 bol len zÃ¡platou. Komplexnej ochrany kvÃr Ä¾udÃ sme sa dodnes nedoÄkali. Ãrska cesta sa nekonala, homogÃ©nna konzervatÃvna politickÃ¡ agenda bola, bohuÅ¾iaÄ¾, aj sÃºÄasÅ¥ou Dzurindovej vlÃ¡dy. Je tu prÃliÅ¡ hlboko zakorenenÃ¡.
Hoci je Hana po viac ako dvoch desaÅ¥roÄia aktivizmu vyÄerpanÃ¡ aÂ vyhorenÃ¡, vÂ Äomsi predsa len vidÃ nÃ¡dej. PÃ¡Äi sa jej, akÃ¡ komunita sa od roku 2020 formuje okolo ZdruÅ¾enia rodiÄov aÂ priateÄ¾ov LGBT+ Ä¾udÃ. PripomÃna jej to 90.Â roky aÂ aktivity, ktorÃ© vymÃ½Å¡Ä¾ali spolu sÂ Jarom Gyurikom Äi dnes uÅ¾ nebohÃ½miÂ Ivanom PoÅ¾gajom a MariÃ¡nom Vojtekom. PravidelnÃ© stretÃ¡vky, vÃkendovky, vÃ½lety, sieÅ¥ovanie â€“ uÅ¾ aj online. Tak sa podÄ¾a nej rodil aktivizmus, ktorÃ©ho bola viac ako dve dekÃ¡dy sÃºÄasÅ¥ou. â€žEÅ¡te by som ich troÅ¡iÄku postrÄila do politiky, aspoÅˆ troÅ¡iÄku, najmÃ¤ preto, ako sa dnes po nÃ¡s opÃ¤Å¥ Å¡liape. ZaÅ¾Ãvame nÃ¡vrat do izolÃ¡cie,â€œ dodala Hana sÂ poslednÃ½m dÃºÅ¡kom uÅ¾ studenÃ©ho Äaju.
Nikto Å¥a nebude reÅ¡pektovaÅ¥ takÃ©ho, akÃ½ si, keÄ o tebe nikto nevie, akÃ½ si
â€žVieÅ¡ oÂ tom, Å¾e tu voÄ¾akedy bÃ½val bordel?â€œ opÃ½tal sa ma Jaro Gyurik, keÄ sme spolu vchÃ¡dzali do Ferdinanda vÂ Sade Janka KrÃ¡Ä¾a. Stretla som sa sÂ nÃm vÄaka Hane, prepojila nÃ¡s. SÂ kÃ¡vou vÂ papierovÃ½ch tÃ©glikoch sme si sadli na laviÄku, kam eÅ¡te svietilo jesennÃ© slnko. â€žNiekto chodil do erotickÃ½ch salÃ³nov, niekto do podzemnÃ½ch zÃ¡chodov,â€œ zasmial sa Jaro. NarÃ¡Å¾al tÃ½m na celÃº sieÅ¥ verejnÃ½ch WC, kde sa gejovia stretÃ¡vali vÂ rÃ¡mci Bratislavy. Pod OndrejskÃ½m cintorÃnom, pri Starom Avione, Redute, pod mestskou sporiteÄ¾nou, na KollÃ¡rovom nÃ¡mestÃ aj pod parkom na Å afku.
Ak je dnes vÂ tejto republike niekto zÂ kvÃr menÅ¡iny, kto mÃ¡ Äo povedaÅ¥ kÂ prerodu socialistickÃ©ho Äloveka na Äloveka postsocialistickÃ©ho, okrem Hany je to urÄite Jaro. â€žProblÃ©m je vÂ tom, Å¾e my sme za to, aby sme tu mali slobodu, nemuseli prÃliÅ¡ bojovaÅ¥. Sloboda preto nemÃ¡ pre naÅ¡u spoloÄnosÅ¥ takÃ½ intenzÃvny vÃ½znam. Å trngali sme, ale staÄilo to?â€œ mykol plecami Jaro. AÂ skÃ´r, neÅ¾ si odhryzol zÂ ÄokolÃ¡dovÃ©ho brownie, dodal: â€žNiektorÃ si zÂ tej slobody odhryzli trochu vÃ¤ÄÅ¡ie sÃºsto ako inÃ. Hoci ja musÃm reÅ¡pektovaÅ¥ zakrvavenÃ©ho Krista pomaly na kaÅ¾dom rohu, svojho muÅ¾a tu slobodne nemÃ´Å¾em chytiÅ¥ za ruku ani tridsaÅ¥Å¡esÅ¥ rokov po revolÃºcii.â€œ
NemÃ¡me diagnÃ³zu 302
Jaro bol jednÃ½m zo zakladajÃºcich Älenov uÅ¾ spomÃnanÃ©ho Ganymedesu. Za to, Å¾e stretol Vojteka, PoÅ¾gaja aÂ neskÃ´r iÂ Hanu, vÄaÄÃ sexuologiÄke BoÅ¾ene Castiglione. ZÂ rÃ´znych osobnÃ½ch aÂ zdravotnÃ½ch dÃ´vodov kÂ nej chodili mnohÃ osamelÃ Ä¾udia zÂ vtedajÅ¡ej kvÃr komunity. Prepojila ich â€“ podnietila ich kÂ aktivizmu aÂ predovÅ¡etkÃ½m sa kÂ nim podÄ¾a Jara nesprÃ¡vala ako kÂ chorÃ½m.
Homosexualita patrila za bÃ½valÃ©ho reÅ¾imu, eÅ¡te vÂ 60. rokoch minulÃ©ho storoÄia, medzi psychickÃ© poruchy â€“ ako diagnÃ³za ÄÃslo 302. Hoci vÂ 70. rokoch uÅ¾ zaÄali svetovÃ aj ÄeskoslovenskÃ lekÃ¡ri aÂ lekÃ¡rky meniÅ¥ svoj prÃstup, predstava, Å¾e kvÃr Ä¾udia sÃº chorÃ, pretrvÃ¡va na Slovensku dodnes. AÂ nielen vÂ radoch laickej verejnosti, ale aj vÂ sÃce malej, ale oÂ to hlasnejÅ¡ej skupinke lekÃ¡rov.
SvojpomocnÃ© podpornÃ© skupiny zaÄali na Slovensku vznikaÅ¥ aÅ¾ vÂ 90. rokoch â€“ gejskÃ©, lesbickÃ© aj bisexuÃ¡lne. AÂ zÂ miest, kde neboli, volali osamelÃ Ä¾udia na krÃzovÃ© telefonickÃ© linky alebo posielali listy do P. O. BOX-ov. Aj do Ganymedesu. Jaro vÅ¡ak odtiaÄ¾ odiÅ¡iel â€“ sÂ MariÃ¡nom Vojtekom mali rozdielne pohÄ¾ady na to, akou cestou ÃsÅ¥ kÂ vÂ podstate rovnakÃ©mu cieÄ¾u â€“ zrovnoprÃ¡vneniu vzÅ¥ahov pÃ¡rov rovnakÃ©ho pohlavia.
Coming out je sloboda
Na obÃ¡lke jednÃ©ho zÂ vydanÃ ich komunitnÃ©ho Äasopisu zÂ roku 1993 stojÃ â€žSLOBODA PRICHÃDZA. COMING OUT JE SLOBODAâ€œ. â€žNikto Å¥a nebude reÅ¡pektovaÅ¥ takÃº, akÃ¡ si, keÄ o tebe nikto nevie, akÃ¡ si. To bol jeden zÂ hlavnÃ½ch konfliktov, ktorÃ© sme sÂ MaroÅ¡om (MariÃ¡n Vojtek, pozn. redakcie) mali,â€œ vrÃ¡til sa Jaro do minulosti.
MariÃ¡n Vojtek na to chcel ÃsÅ¥ pozvoÄ¾na a mal pocit, Å¾e Jaro prÃliÅ¡ tlaÄÃ na Ä¾udÃ, aby sa vyoutovali. â€žMyslÃm si, Å¾e je to jeden zÂ dÃ´vodov, preÄo sme dnes vÂ tejto krajine eÅ¡te stÃ¡le vÂ druhej kategÃ³rii obÄanov, preÄo sa to sÂ naÅ¡imi prÃ¡vami nikam nepohlo. UÅ¾ pri prvom vyoutovanÃ vÂ prÃ¡ci mi hrozne odÄ¾ahlo, hoci sa to stalo omylom. Dovtedy som mal dva Å¾ivoty, dve identity, no prestalo mi to chutiÅ¥,â€œ vysvetlil mi Jaro so vÅ¡etkou vÃ¡Å¾nosÅ¥ou.
Po odchode zÂ Ganymedesu sa Jaro rozhodol, Å¾e skÃºsi LGBTI+ Ä¾udÃ aktivizovaÅ¥ cez zÃ¡bavu. VÂ piatok 7. februÃ¡ra 1992 zorganizoval vÂ dnes uÅ¾ neexistujÃºcej SpoloÄenskej sÃ¡le bratislavskÃ©ho PKO PrvÃ½ reprezentaÄnÃ½ gay ples vÂ ÄŒeskoslovensku. VÂ Interklube, kde tancoval spoloÄenskÃ© tance, vybavil pÃ¡rovÃ© taneÄnÃ© vystÃºpenie, vo FunrÃ¡diu zas DJ-a, vÂ komunite sa prihlÃ¡sili dobrovoÄ¾nÃci na travesty show. VstupnÃ© na ples stÃ¡lo sto korÃºn. Jaro mÃ¡ dnes len dva dÃ´kazy oÂ tom, Å¾e sa ples uskutoÄnil â€“ letÃ¡k aÂ jednu jedinÃº fotografiu. Je na nej vysokÃ¡ chudÃ¡ ryÅ¡avka vÂ obtiahnutÃ½ch ÄervenÃ½ch Å¡atÃ¡ch. Å Ãpim, Å¾e spievala trochu hrubÅ¡Ãm hlasom.
â€žV Ãºvode Å¡trajkujÃºce zamestnanectvo PKO, ktorÃ© si nevedelo predstaviÅ¥ gejov na plese, nÃ¡m nakoniec povedalo, Å¾e takÃº skvelÃº akciu tam eÅ¡te nemali. NiÄ sa nerozbilo, ani Å¾iadna bitka nebola,â€œ spomÃnal sÂ poteÅ¡enÃ½m vÃ½razom na tvÃ¡ri. Akcia bola ÃºspeÅ¡nÃ¡, ale so 14-tisÃcovÃ½m mankom, ktorÃ© splÃ¡cal eÅ¡te roky. Na tom sme sa zÂ chuti rehotali obaja.
Okrem plesu organizoval Jaro s kamarÃ¡tmi aj piatkovÃ© diskotÃ©ky vÂ Kamel klube, kÃºpanie vÂ rusovskom jazere Äi voÄ¾nÃ© chvÃle na nudaplÃ¡Å¾i, diskoplavby po Dunaji aj komunitnÃ© dovolenky. â€žMÃ¡vali sme aj ochranku, samozrejme. Keby priÅ¡li skinhedi, vybÃºchali by sme ich hoci aj Äapicami. VÂ klube nÃ¡s bÃ½valo toÄ¾ko, Å¾e by na nÃ¡s nestaÄili,â€œ priblÃÅ¾il Jaro.
Chodil na protesty aÂ dÃºhovÃ© pochody, na Slovensku aj v zahraniÄÃ. Potom sa na dvanÃ¡sÅ¥ rokov odsÅ¥ahovali s muÅ¾om do Anglicka. Na Slovensko sa vrÃ¡til pred troma rokmi â€“ sÃ¡m. UÅ¾ mal dosÅ¥ britskej klÃmy â€“ daÅ¾Äa aj usmievajÃºcich sa Ä¾udÃ.
StaraÅ¥ sa oÂ osamelÃ½ch gejov a lesby
SÂ pÃ´vodnou kvÃr komunitou medziÄasom popretÅ•hal vzÅ¥ahy â€“ vypadol zo zabehnutÃ½ch koÄ¾ajÃ, ktorÃ© sa rÃ½chlo menili. VÂ Bratislave predal byt aÂ kÃºpil sad na Å½itnom ostrove. Dnes sa starÃ¡ oÂ stromy, ktorÃ© pÃ´vodnÃ majitelia roky zanedbÃ¡vali. VÃ¤ÄÅ¡inu Äasu trÃ¡vi sÃ¡m vÂ prÃrode.
OpÃ¤Å¥ sa vÂ Åˆom prebÃºdza dÃ¡vno znÃ¡ma chuÅ¥ nieÄo organizovaÅ¥. â€žV Anglicku vznikajÃº mimovlÃ¡dky, ktorÃ½ch cieÄ¾om je zabezpeÄiÅ¥ starostlivosÅ¥ o starÅ¡Ãch osamelÃ½ch gejov aÂ starÅ¡ie osamelÃ© lesby. Podporuje to aj nÃ¡rodnÃ¡ zdravotnÃ¡ sluÅ¾ba (National Health Service, NHS), verejne financovanÃ½ systÃ©m zdravotnej starostlivosti. Pochopili, Å¾e investovaÅ¥ do takÃ½chto programov mÃ¡ zmysel â€“ Ä¾udia sÃº spokojnejÅ¡Ã, psychicky aj fyzicky zdravÅ¡Ã,Â empatickejÅ¡Ã,â€œ priblÃÅ¾il mi Jaro jeden zo svojich nÃ¡padov.
MÃ¡ totiÅ¾ eÅ¡te jednu ideu â€“ zriadiÅ¥ bezpeÄnÃ½ azyl pre slobodnÃ½ch muÅ¾ov, telom aj duchom. Ani nemusÃm zatvoriÅ¥ oÄi, oba jeho nÃ¡pady si vizualizujem vÂ aleji stromov na polosamote, vÂ jeho sade. Pri jednom mi zmÃ¤knÃº kÃºtiky Ãºst, pri druhom sa mi zaÄervenajÃº lÃca.