Argentina vs Argelia predicción, selecciones, análisis

(función() { intentar { var cs = document.currentScript, p = (document.cookie.split(‘gnt_i=’)[1] || ”) + ‘;’, l = p.substring(p.indexOf(‘~’) – 2, p.indexOf(‘;’)); if (!l) { var n = ventana.rendimiento && rendimiento.getEntriesByType(‘navegación’) || []st = norte[0].serverTiming || ”; if (st.length) { for (const t of st) { if (t.name === ‘gnt_i’) { l = t.description.split(‘*’)[2]; romper; } } } } if (l) { var g = decodeURIComponent(l).split(‘~’); cumplir({ país: g[0]ciudad: g[2]código postal: g[3]estado: g[1]
}); } más { cumplir(); } } captura(e) { cumplir(); } función cumplir(loc) { if(window.ga_privacy) return; loc = loc || {}; var host = ventana.ubicación.nombre de host || ”, ue = host.split(‘.’)[0] === ‘ue’, cco = hp(‘gnt-t-gc’), sco = hp(‘gnt-t-gs’), cc = cco || loc.país || (ue ? ‘ES’ : ‘US’), sc = sco || estado.local || (cc === ‘US’ ? ‘CA’ : ”), t = verdadero, gdprLoc = {‘AT’: t, ‘BE’: t, ‘BG’: t, ‘HR’: t, ‘CY’: t, ‘CZ’: t, ‘DK’: t, ‘EE’: t, ‘EL’: t, ‘EU’: t, ‘FI’: t, ‘FR’: t, ‘DE’: t, ‘GR’: t, ‘HU’: t, ‘IE’: t, ‘IT’: t, ‘LV’: t, ‘LT’: t, ‘LU’: t, ‘MT’: t, ‘NL’: t, ‘PL’: t, ‘PT’: t, ‘RO’: t, ‘SK’: t, ‘SI’: t, ‘ES’: t, ‘SE’: t, ‘NO’: t, ‘LI’: t, ‘IS’: t, ‘AD’: t, ‘AI’: t, ‘AQ’: t, ‘AW’: t, ‘AX’: t, ‘BL’: t, ‘BM’: t, ‘BQ’: t, ‘CH’: t, ‘CW’: t, ‘DG’: t, ‘EA’: t, ‘FK’: t, ‘GB’: t, ‘GF’: t, ‘GG’: t, ‘GI’: t, ‘GL’: t, ‘GP’: t, ‘GS’: t, ‘IC’: t, ‘IO’: t, ‘JE’: t, ‘KY’: t, ‘MC’: t, ‘ME’: t, ‘MS’: t, ‘MF’: t, ‘MQ’: t, ‘NC’: t, ‘PF’: t, ‘PM’: t, ‘PN’: t, ‘RE’: t, ‘SH’: t, ‘SM’: t, ‘SX’: t, ‘TC’: t, ‘TF’: t, ‘UK’: t, ‘VA’: t, ‘VG’: t, ‘WF’: t, ‘YT’: t}, gdpr = !!(eu || gdprLoc[cc]), gppLoc = {‘CA’: ‘usca’, ‘NV’: ‘usca’, ‘UT’: ‘usnat’, ‘CO’: ‘usco’, ‘CT’: ‘usct’, ‘VA’: ‘usva’, ‘FL’: ‘usnat’, ‘MD’: ‘usnat’, ‘MN’: ‘usnat’, ‘MT’: ‘usnat’, ‘OR’: ‘usnat’, ‘TN’: ‘usnat’, ‘TX’: ‘desgastado’, ‘DE’: ‘desgastado’, ‘IA’: ‘desgastado’, ‘NE’: ‘desgastado’, ‘NH’: ‘desgastado’, ‘NJ’: ‘desgastado’, ‘IN’: ‘desgastado’, ‘KY’: ‘desgastado’, ‘RI’: ‘desgastado’}, gpp = !gdpr && gppLoc[sc]; if (gdpr &&!window.__tcfapi) { “use estricto”;function _typeof(t){return(_typeof=”function”==typeof Symbol&&”symbol”==typeof Symbol.iterator?function(t){return typeof t}:function(t){return t&&”function”==typeof Símbolo&&t.constructor===Símbolo&&t!==Símbolo.prototipo?”símbolo”:tipode t})(t)}!function(){var t=función(){var t,e,o=[],n = ventana, r = n; r=e.createElement(“iframe”);r.style.cssText=”display:none”,r.name=”__tcfapiLocator”,e.body.appendChild(r)}else setTimeout(t,5);return!o}(),n.__tcfapi=function(){for(var t=arguments.length,n=new Array(t),r=0;r3&&2===parseInt(n[1],10)&&”booleano”==tipo de n[3]&&(e=n[3],”función”==tipo de n[2]&&norte[2](“establecer”,!0)):”ping”===n[0]?”función”==tipo de n[2]&&norte[2]({gdprApplies:e,cmpLoaded:!1,cmpStatus:”stub”}):o.push(n)},n.addEventListener(“message”,(function(t){var e=”string”==typeof t.data,o={};if(e)try{o=JSON.parse(t.data)}catch(t){}else o=t.data;var n=”objeto”===_typeof(o)&&null!==o?o.__tcfapiCall:null;n&&window.__tcfapi(n.command,n.version,(function(o,r){var a={__tcfapiReturn:{returnValue:o,success:r,callId:n.callId}};t&&t.source&&t.source.postMessage&&t.source.postMessage(e?JSON.stringify(a):a,”*”)}),n.parameter)}),!1))};”undefinido”!=typeof módulo?module.exports=t:t()}(); } if (gpp && !ventana.__gpp) { ventana.__gpp_addFrame=función(e){if(!ventana.frames[e])if(document.body){var p=document.createElement(“iframe”);p.style.cssText=”display:none”,p.name=e,document.body.appendChild(p)}else window.setTimeout(window.__gppaddFrame,10,e)},window.__gpp_stub=function(){var e=argumentos;if(__gpp.queue=__gpp.queue||[],!e.longitud)return __gpp.queue;var p,n=e[0],t=1función OptanonWrapper() { }Saltar al contenido principal
(función() { let vdContainer, vdShow, vdHide, flagCaption = false, vdToggle = document.getElementById(‘videoDetailsToggle’), sección = ga_data.route.sectionName || ga_data.route.ssts.split(‘/’)[0]subsección = ga_data.route.ssts.split(‘/’)[1]; vdToggle.addEventListener(‘click’, ()=> { // consulta dom solo después de que el usuario haga clic if (!vdContainer) { vdContainer = document.getElementById(‘videoDetailsContainer’); vdShow = document.getElementById(‘vdt_show’), vdHide = document.getElementById(‘vdt_hide’); } vdContainer.hidden = !(vdContainer.hidden); // mostrar/ocultar elementos if (vdContainer.hidden) { vdShow.hidden = false; vdHide.hidden = true; vdHide.hidden = false; función fireCaptionAnalytics () { let Analytics = document.getElementById(“pageAnalytics”); intente { if (analytics) { Analytics.fireEvent(`${ga_data.route.basePageType}|${section}|${subsection}|streamline|expandCaption`); } else { if (window.newrelic) window.newrelic.noticeError(‘etiqueta de análisis de página no encontrada’); } } catch (e) { if (window.newrelic) ventana.newrelic.noticeError(e); } } }());
La defensa del título de la Copa Mundial de Argentina comienza en Kansas City el martes, enfrentándose a Argelia en el Arrowhead Stadium. Lionel Messi llevó a los argentinos a su tercer título mundial en Qatar 2022 y el jugador de 38 años, ampliamente considerado el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, se mudó a la Major League Soccer desde entonces, ganando una Copa MLS para el Inter Miami en 2025. A Argentina y Argelia se les une en el Grupo J Austria y Jordania en esta Copa del Mundo que se celebra en América del Norte.
La Copa del Mundo de 2026 es la más grande de la historia, y USA TODAY hará todo lo posible con reporteros en el terreno en las 16 ciudades anfitrionas en tres países para cubrir a 48 equipos que compiten por el trofeo. Reciba nuestro boletín informativo Copa Mundial: Tiempo extra en su bandeja de entrada todas las mañanas y únase a nuestro canal de WhatsApp para recibir las últimas actualizaciones directamente en sus mensajes de texto.
Predicciones de Argentina vs Argelia
Seth Vertelney: Argentina 2-0 Argelia
Argelia se lo pondrá difícil a los campeones defensores, pero al final Argentina tendrá demasiada calidad para los Fennecs.
Jon Arnold: Argentina 2-0 Argelia
Volver a estar en plena forma sigue siendo una prioridad para Argentina, y tendremos que ver cuánto tiene Lionel Messi en él. Aún así, Argentina puede derribar una línea defensiva acérrima de Argelia, mientras Dibu rechaza a los atacantes.
Jesse Yomtov: Argentina 2-1 Argelia
La defensa del título de Argentina comienza con tres puntos, pero debería ser un partido muy reñido en Arrowhead.
Matt Glenesk: Argentina 2-2 Argelia
Los campeones defensores de la Copa del Mundo abren con un partido complicado. Argelia no será presa fácil. Tienen algunos clientes complicados en Riyad Mahrez, Mohamed Amoura e Ibrahim Maza, una posible estrella emergente de los Desert Foxes. Messi sigue siendo Messi, incluso a esta edad avanzada. Ya hemos visto una sorpresa cuando España empató con Cabo Verde. No me sorprendería que viéramos otro.
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Cómo ver Argentina vs Argelia el 16 de junio
- Emparejamiento: Argentina vs Argelia
- Fecha: Martes,
- Tiempo: 9:00 p. m. (hora del este)
- Evento: Estadio punta de flecha
- Ubicación: Kansas City, Misuri
- TELEVISOR: Zorro
- Transmisión: Aplicación FOX One
- Transmisión en español: Telemundo, pavo real
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Cuotas Argentina vs Argelia
Clasificación de la Copa del Mundo
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Formato del Mundial 2026
Las 48 naciones participantes se dividen en 12 grupos de cuatro. Cada grupo jugará un estilo de todos contra todos donde los equipos reciben tres puntos por una victoria y un punto por un empate. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final junto con los ocho mejores terceros clasificados. Los desempates en la clasificación de grupos se resolverán utilizando los siguientes criterios:
- Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de grupo entre los equipos afectados
- Diferencia de goles superior resultante de los partidos de grupo entre los equipos en cuestión
- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión
- Diferencia de goles superior en todos los partidos del grupo
- Mayor número de goles marcados en todos los partidos de la fase de grupos
- Puntuación más alta de conducta del equipo (jugadores y oficiales del equipo) en relación con el número de tarjetas amarillas y rojas obtenidas.
- Los dos o más equipos que sigan empatados en puntos se clasificarán según la edición más reciente publicada de la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA.
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