Recuperarea identității moldovene

SchimbÄƒrile petrecute dupÄƒ cel de-al Doilea RÄƒzboi Mondial pe pÄƒmÃ¢nturile romÃ¢neÈ™ti dintre Nistru È™i Prut â€“ incluzÃ¢nd reformele administrativ-teritoriale, reorganizarea socialÄƒ, modificÄƒrile compoziÈ›iei etnice, deznaÈ›ionalizarea, izolarea culturalÄƒ, centralizarea economicÄƒ, colectivizarea, deportÄƒrile, foametea, persecuÈ›iile È™i restricÈ›iile â€“ au lÄƒsat o urmÄƒ de neÈ™ters asupra societÄƒÈ›ii moldoveneÈ™ti È™i a mentalitÄƒÈ›ii ei. Aceste politici sovietice, care au sÄƒpat cicatrici adÃ¢nci Ã®n memoria colectivÄƒ, È™i-au gÄƒsit reflectarea, sub diverse forme, È™i Ã®n literatura contemporanÄƒ.

La peste trei decenii de la colapsul Uniunii Sovietice, scriitorii din Republica Moldova continuÄƒ sÄƒ revinÄƒ la acest capitol Ã®ntunecat al istoriei, Ã®ncercÃ¢nd sÄƒ proceseze trauma atÃ¢t la nivel colectiv, cÃ¢t È™i individual. Crizele lingvistice, morale È™i de identitate Ã®ndurate de o comunitate care a trÄƒit sub povara totalitarismului sunt explorate cu cea mai mare claritate Ã®n proza contemporanÄƒ. ÃŽnÈ›eleasÄƒ adesea ca un act de reconstrucÈ›ie identitarÄƒ, Ã®ntoarcerea literarÄƒ la copilÄƒrie rÄƒmÃ¢ne una dintre cele mai rezonante È™i Ã®ntÃ¢lnite strategii de creaÈ›ie Ã®n scrisul moldovenesc de astÄƒzi.

ÃŽn ultimul deceniu, edituri de prestigiu din Moldova È™i RomÃ¢nia au publicat un val de romane ce reexamineazÄƒ trecutul sovietic. LucrÄƒrile apÄƒrute Ã®n aceastÄƒ perioadÄƒ exploreazÄƒ realitÄƒÈ›ile sociale, politice È™i economice care nu doar cÄƒ au modelat, dar de multe ori au È™i frÃ¢nt vieÈ›i omeneÈ™ti Ã®n aceastÄƒ parte a lumii. Printre scriitorii care reinterpreteazÄƒ copilÄƒriile sovietice È™i post-sovietice din unghiuri multiple se numÄƒrÄƒ Vladimir BeÈ™leagÄƒ, Emilian Galaicu-PÄƒun, Dumitru Crudu, Mihail Vakulovski, Constantin Cheianu, Tatiana ÈšÃ®buleac, Emanuela Iurkin, Lorina BÄƒlteanu, Alexandru Popescu È™i SaÈ™a Zare.

Proza lor surprinde lupta dureroasÄƒ pentru autodefinire Ã®n interiorul unui sistem conceput sÄƒ suprime individualitatea. ÃŽn naraÈ›iunile lor, memoria â€“ atÃ¢t cea personalÄƒ, cÃ¢t È™i cea colectivÄƒ â€“ devine materia primÄƒ pentru un nou limbaj literar, capabil sÄƒ transforme trauma Ã®n regenerare culturalÄƒ.

NaÈ™terea noului roman moldovenesc

Vladimir BeÈ™leagÄƒ s-a numÄƒrat printre puÈ›inii scriitori moldoveni apÄƒruÈ›i Ã®n anii '60 a cÄƒror operÄƒ a marcat o revigorare a prozei moldoveneÈ™ti. El a scris Ã®ntr-o perioadÄƒ Ã®n care literatura era redusÄƒ la un instrument ideologic, cenzura Ã®ngrÄƒdind libertatea artisticÄƒ È™i adaptÃ¢nd textele literare la cerinÈ›ele socio-politice ale regimului totalitar.

Cele mai realizate lucrÄƒri ale lui BeÈ™leagÄƒ dezvÄƒluie totuÈ™i un efort clar de a depÄƒÈ™i formulele rigide ale realismului socialist. ÃŽncÄƒ din primele sale romane, el Ã®nfÄƒÈ›iÈ™eazÄƒ o lume destabilizatÄƒ de confuzia dintre adevÄƒr È™i minciunÄƒ, dintre valorile autentice È™i pseudovalorile impuse. Este o lume locuitÄƒ de indivizi dezorientaÈ›i È™i deformaÈ›i de o ideologie strÄƒinÄƒ.

Astfel, Ã®n romanul sÄƒu din 1966, Zbor frÃ¢nt, BeÈ™leagÄƒ a transformat experienÈ›a rÄƒzboiului Ã®ntr-o dramÄƒ interioarÄƒ de conÈ™tiinÈ›Äƒ. Protagonistul sÄƒu, Ion Buzdugan, Ã®ntruchipeazÄƒ perfect tensiunea existentÄƒ Ã®ntre utopia imaginatÄƒ È™i realitatea trÄƒitÄƒ. El trece printr-o crizÄƒ de identitate ce provine dintr-o prÄƒpastie adÃ¢ncÄƒ Ã®ntre felul Ã®n care se Ã®nÈ›elege pe sine È™i modul Ã®n care Ã®l percep ceilalÈ›i. Astfel de conflicte oglindesc dezorientarea moralÄƒ trÄƒitÄƒ de o Ã®ntreagÄƒ generaÈ›ie sub totalitarism. Pentru aceÈ™tia, cÄƒutarea adevÄƒrului s-a dovedit a fi o Ã®ncercare dureroasÄƒ, deoarece lumea lor era un spaÈ›iu al tensiunilor, discordiei È™i conflictului neÃ®ncetat.

Al doilea roman al lui BeÈ™leagÄƒ, ViaÈ›a È™i moartea nefericitului Filimon sau anevoioasa cale a cunoaÈ™terii de sine, scris Ã®n 1970, publicat abia Ã®n 1987, exploreazÄƒ tragedia existenÈ›ialÄƒ a unui individ zdrobit de tirania paternÄƒ. DupÄƒ ce Ã®È™i desparte fiul de partenerÄƒ, tatÄƒl tÄƒinuieÈ™te originile bÄƒiatului, Ã®i È™terge identitatea È™i Ã®l creÈ™te cu o severitate nemiloasÄƒ. ÃŽn aceastÄƒ lume distorsionatÄƒ, protagonistul, care doreÈ™te sÄƒ gÄƒseascÄƒ firul fragil al propriului adevÄƒr, nu are altÄƒ soluÈ›ie decÃ¢t sÄƒ navigheze printr-un labirint de emoÈ›ii È™i gÃ¢nduri contradictorii.

Revizuirea trecutului sovietic

O voce reprezentativÄƒ a generaÈ›iei literare moldoveneÈ™ti a anilor '80 este Emilian Galaicu-PÄƒun. Romanul sÄƒu din 2011, Èšesut viu. 10 x 10, se desfÄƒÈ™oarÄƒ Ã®ntr-o naraÈ›iune mozaicatÄƒ, neliniarÄƒ, care reconstruieÈ™te scene din â€žuniversul Ã®nchis al copilÄƒrieiâ€ protagonistului cunoscut doar ca â€žâ€¦nâ€.

PÄƒrinÈ›ii bÄƒiatului sunt intelectuali â€“ mama profesoarÄƒ, tatÄƒl scriitor, ambii È™coliÈ›i la Moscova â€“ ceea ce Ã®l plaseazÄƒ Ã®ntr-un mediu sovietic tipic, cu o rutinÄƒ zilnicÄƒ atent organizatÄƒ. Ca Ã®n multe familii din ChiÈ™inÄƒul sovietic, o ordine prestabilitÄƒ guverneazÄƒ gospodÄƒria. AceleaÈ™i gesturi, fraze È™i ritualuri se repetÄƒ la nesfÃ¢rÈ™it, transformÃ¢nd viaÈ›a cotidianÄƒ Ã®ntr-o reprezentaÈ›ie reprodusÄƒ Ã®n tot spaÈ›iul sovietic. ÃŽn ciuda lipsurilor È™i a mizeriei, orÄƒÈ™enii afiÈ™eazÄƒ ostentativ curÄƒÈ›enia È™i cultura â€“ mÄƒnÃ¢ncÄƒ bine, Ã®È™i pÄƒstreazÄƒ casele impecabile È™i Ã®È™i decoreazÄƒ apartamentele cu biblioteci care mimeazÄƒ prosperitatea.

Copilul absoarbe aceastÄƒ lume intens, interiorizÃ¢ndu-i tiparele È™i contradicÈ›iile. Tot ce se Ã®ntÃ¢mplÄƒ afarÄƒ rÄƒsunÄƒ Ã®n mintea lui, remodelat pentru a se potrivi propriei logici interioare. TotuÈ™i, o figurÄƒ rezistÄƒ asimilÄƒrii: tatÄƒl sÄƒu, care este autoritar, arogant È™i, Ã®n imaginaÈ›ia copilului, contopit cu imaginea lui Lenin, emblema puterii comuniste.

Devotamentul tatÄƒlui faÈ›Äƒ de ideologie Ã®l Ã®ndepÄƒrteazÄƒ de fiul sÄƒu; el nu poate fi absorbit ca model moral sau uman. PÄƒtrunsÄƒ de ecouri biblice, naraÈ›iunea reconstruieÈ™te nu doar confuzia nÄƒscutÄƒ din politica transformatÄƒ Ã®ntr-o nouÄƒ religie, ci È™i pretenÈ›ia tatÄƒlui la superioritate intelectualÄƒ È™i moralÄƒ. Autoritatea sa autoimpusÄƒ, exprimatÄƒ printr-o retoricÄƒ pompoasÄƒ, alunecÄƒ Ã®n teatral È™i absurd. Fiul nu are altÄƒ cale decÃ¢t sÄƒ se supunÄƒ â€“ È™i sÄƒ se identifice cu â€“ un om care, deÈ™i pare devotat literaturii, Ã®n cele din urmÄƒ se Ã®nclinÄƒ Ã®n faÈ›a politicii.

Galaicu-PÄƒun exploreazÄƒ problemele formÄƒrii identitÄƒÈ›ii cu care se confruntÄƒ un copil crescut Ã®ntr-o familie de simpatizanÈ›i ai regimului, Ã®ntr-o societate supusÄƒ unei rusificÄƒri intense â€“ aÈ™a cum era ChiÈ™inÄƒul sovietic.

Actul de rebeliune al bÄƒiatului Ã®ncepe cÃ¢nd acesta pÃ¢ngÄƒreÈ™te simbolurile sacre ale familiei, Ã®mproÈ™cÃ¢nd cu cernealÄƒ un portret al lui Lenin, fapt pentru care este pedepsit violent de tatÄƒl sÄƒu. Prin episoade de È™otii copilÄƒreÈ™ti È™i normele rigide ale vieÈ›ii È™colare, romanul dezvÄƒluie mecanismele interne ale societÄƒÈ›ii sovietice. Jocurile inventate de copii expun dorinÈ›a lor instinctivÄƒ de libertate â€“ dorinÈ›a de a da formÄƒ vieÈ›ii dupÄƒ voia proprie È™i de a-È™i crea propriile reguli. Unele dintre aceste jocuri, rememorate Ã®n ultimele pagini ale cÄƒrÈ›ii, apar ca o reacÈ›ie la atracÈ›ia interzisului.

O altÄƒ formÄƒ fragilÄƒ de libertate â€“ o evadare de sub â€žsupravegherea paternÄƒâ€ â€“ apare atunci cÃ¢nd protagonistul petrece timp Ã®n biblioteca naÈ›ionalÄƒ. ÃŽn interiorul constrÃ¢ngerilor lumii sovietice, astfel de momente de curiozitate È™i imaginaÈ›ie devin mici exerciÈ›ii de libertate, gesturi care fac ulterior posibilÄƒ o tentativÄƒ de regenerare moralÄƒ È™i identitarÄƒ.

Trecut È™i prezent, privat È™i public

Tema recuperÄƒrii identitÄƒÈ›ii naÈ›ionale strÄƒbate È™i opera lui Dumitru Crudu, poet, dramaturg È™i prozator apÄƒrut tot Ã®n anii '80. Romanul sÄƒu din 2019, Ziua de naÈ™tere a lui Mihail Mihailovici, este cronica unei vieÈ›i modelate â€“ È™i constant perturbate â€“ de rÄƒsturnÄƒrile politice È™i sociale. Fiecare capitol se concentreazÄƒ pe evenimente care se desfÄƒÈ™oarÄƒ pe data de 28 iunie sau Ã®n jurul acesteia â€“ data la care, Ã®n 1940, Moldova È™i Bucovina de Nord au fost anexate de Uniunea SovieticÄƒ. Lucrarea urmÄƒreÈ™te protagonistul, pe Mihai Mihailovici, din copilÄƒrie pÃ¢nÄƒ la moarte.

Una dintre cele mai remarcabile calitÄƒÈ›i ale romanului este reconstrucÈ›ia contextului È™i a atmosferei sociale a fiecÄƒrei epoci. Sentimentul timpului È™i al locului reiese din detaliile vieÈ›ii cotidiene â€“ lozinci, toponime È™i repere sovietice familiare (strada Ion SoltÃ®s, cartierul MolodiojnÃ®i, Palatul Octombrie, limba È™i literatura â€žmoldoveneascÄƒâ€, sfatul sÄƒtesc, miliÈ›ia sovieticÄƒ, comsomolul, Volga, rubla È™i altele) â€“ È™i din mentalitatea socialÄƒ Ã®ntruchipatÄƒ de personaje. Crudu Ã®nfÄƒÈ›iÈ™eazÄƒ oamenii nu doar Ã®n anii sovietizÄƒrii, cÃ¢nd se luptÄƒ sÄƒ se conformeze ordinii politice a regimului, ci È™i Ã®n timpurile post-sovietice, cÃ¢nd promisiunea libertÄƒÈ›ii ideologice dezvÄƒluie o pierdere mai adÃ¢ncÄƒ: incapacitatea lor de a-È™i recupera sentimentul unei identitÄƒÈ›i autentice. Chiar È™i atunci cÃ¢nd libertatea revine Ã®n sfÃ¢rÈ™it, individul modelat de valori false rÄƒmÃ¢ne un captiv al trecutului sovietic.

Prin exemple concrete, Crudu aratÄƒ cum ideologia modeleazÄƒ relaÈ›iile umane. LoialitÄƒÈ›ile politice devin chestiuni de destin: diviziunile ideologice pun la Ã®ncercare prieteniile, dezbinÄƒ familiile È™i aduc mizeria Ã®n viaÈ›a privatÄƒ. ÃŽn acest fel, autorul surprinde declinul moral È™i social mai larg al societÄƒÈ›ii.

Romanul Woldemar din 2018, scris de Oleg Serebrian â€“ politician moldovean, diplomat È™i fost preÈ™edinte al Uniunii Latine â€“ exploreazÄƒ o crizÄƒ de identitate prin lentile psihologice, morale, sociale È™i istorice. Romanul Ã®mpleteÈ™te planul personal cu cel politic, oferind portretul introspectiv al unui om Ã®n cÄƒutarea sensului È™i o reflecÈ›ie mai largÄƒ asupra dezorientÄƒrii societÄƒÈ›ii post-sovietice, unde Ã®ntrebÄƒrile legate de memorie, apartenenÈ›Äƒ È™i adevÄƒr rÄƒmÃ¢n nerezolvate.

UrmÄƒrit de ceea ce specialista Ã®n literaturÄƒ romÃ¢nÄƒ, Anneli Ursu Gabanyi, numeÈ™te â€ždrama psihologicÄƒ a diferenÈ›eiâ€, Woldemar este un om marcat de rupturi identitare repetate care lasÄƒ rÄƒni durabile. El ajunge sÄƒ punÄƒ la Ã®ndoialÄƒ graniÈ›a fragilÄƒ dintre adevÄƒr È™i iluzie, realitate È™i imaginaÈ›ie, veghe È™i vis â€“ pÃ¢nÄƒ cÃ¢nd propriul simÈ› al sinelui Ã®ncepe sÄƒ se scindeze Ã®n douÄƒ. Structura confesivÄƒ a romanului, construitÄƒ prin perspective alternante, urmÄƒreÈ™te auto-(de)formarea treptatÄƒ a protagonistului sub presiunea conflictului interior È™i a constrÃ¢ngerii externe.

Woldemar este un copil abandonat, crescut de mÄƒtuÈ™a sa Ã®ntr-un mediu profund traumatic. CrescÃ¢nd alÄƒturi de mama adoptivÄƒ, bunicÄƒ È™i strÄƒbunicÄƒ, el trÄƒieÈ™te Ã®ntr-o stare constantÄƒ de incertitudine cu privire la ce Ã®nseamnÄƒ cu adevÄƒrat â€žsÄƒ fii bÄƒrbatâ€. Sexualitatea este un subiect tabu; gesturile sale afective faÈ›Äƒ de colegi sunt condamnate public È™i pedepsite violent acasÄƒ. Pentru tÃ¢nÄƒrul Woldemar, masculinitatea devine inseparabilÄƒ de ruÈ™ine, Ã®n timp ce identitatea devine o sursÄƒ de vinovÄƒÈ›ie durabilÄƒ, modelatÄƒ de aÈ™teptÄƒrile sociale È™i de stereotipurile rigide despre bÄƒrbÄƒÈ›ie care Ã®i definesc lumea.

Eforturile lui Woldemar de a-È™i ancora sentimentul de apartenenÈ›Äƒ etnicÄƒ sunt constant anulate de mediul Ã®n care creÈ™te â€“ o republicÄƒ sovieticÄƒ â€žromÃ¢nofobÄƒâ€, unde orice semn de identitate romÃ¢neascÄƒ este imediat suprimat. ÃŽn acest peisaj social, el nu se poate identifica deschis ca german sau ucrainean, Ã®n timp ce a se numi romÃ¢n Ã®nseamnÄƒ a atrage pericolul. Astfel, identitÄƒÈ›ile sale personalÄƒ, sexualÄƒ, etnicÄƒ È™i socialÄƒ rÄƒmÃ¢n toate nerezolvate.

Pe mÄƒsurÄƒ ce ajunge la vÃ¢rsta adultÄƒ, Woldemar continuÄƒ sÄƒ simtÄƒ povara diferenÈ›ei sale, Ã®ncercÃ¢nd sÄƒ accepte ceea ce vede ca fiind un destin. Romanul se desfÄƒÈ™oarÄƒ printr-un amestec de retrospecÈ›ie È™i introspecÈ›ie, unde trecutul È™i prezentul se oglindesc constant.

È˜tergerea identitÄƒÈ›ii

AparÈ›inÃ¢nd unei generaÈ›ii literare mai tinere, Tatiana ÈšÃ®buleac oferÄƒ o perspectivÄƒ proaspÄƒtÄƒ asupra chestiunii identitÄƒÈ›ii Ã®n romanul sÄƒu din 2018, GrÄƒdina de sticlÄƒ. Cartea sa, tradusÄƒ Ã®n francezÄƒ, spaniolÄƒ, croatÄƒ, albanezÄƒ È™i polonÄƒ, portretizeazÄƒ destinul uman Ã®n timpul unuia dintre cele mai dureroase capitole din istoria Republicii Moldova. Prin confesiunea protagonistei sale, ÈšÃ®buleac Ã®mpleteÈ™te suferinÈ›a privatÄƒ cu trauma colectivÄƒ a unei È›Äƒri supuse unui experiment de È™tergere a identitÄƒÈ›ii.

Protagonista este un copil abandonat, adoptat de o rusoaicÄƒ din ChiÈ™inÄƒu. La Ã®nceput, situaÈ›ia pare norocoasÄƒ: fata capÄƒtÄƒ siguranÈ›Äƒ È™i condiÈ›ii de trai decente. TotuÈ™i, Ã®ncÄƒ din prima zi, este deposedatÄƒ de numele sÄƒu È™i primeÈ™te unul nou â€“ Lastocika (cuvÃ¢ntul rusesc pentru rÃ¢ndunicÄƒ). Identitatea realÄƒ a LastocikÄƒi rÄƒmÃ¢ne necunoscutÄƒ pe parcursul Ã®ntregului roman. Treptat, ea este redusÄƒ la statutul de obiect, o posesie a mamei adoptive, È™i forÈ›atÄƒ la servitute. Abia mai tÃ¢rziu descoperÄƒ cÄƒ fusese cumpÄƒratÄƒ de la orfelinat exact Ã®n acest scop.

Cele mai dureroase experienÈ›e prezentate Ã®n roman graviteazÄƒ Ã®n jurul procesului de Ã®nvÄƒÈ›are a limbii ruse â€“ o limbÄƒ pe care Tamara, mama adoptivÄƒ, o considerÄƒ atÃ¢t prestigioasÄƒ, cÃ¢t È™i indispensabilÄƒ. Pentru Lastocika, acest proces se transformÄƒ Ã®ntr-un calvar. Ceea ce o fascineazÄƒ iniÈ›ial devine curÃ¢nd un obiect de aversiune. Limba rusÄƒ Ã®i este impusÄƒ prin umilinÈ›Äƒ È™i violenÈ›Äƒ. Ea Ã®ndurÄƒ coÈ™marul Ã®nsuÈ™irii unei limbi strÄƒine sub constrÃ¢ngere. La un moment dat, refuzÄƒ sÄƒ mai vorbeascÄƒ rusa È™i este pedepsitÄƒ cu brutalitate. Problema limbii, prezentatÄƒ printr-o serie de episoade profund emoÈ›ionante, se extinde treptat Ã®ntr-o meditaÈ›ie mai largÄƒ despre putere, identitate È™i apartenenÈ›Äƒ.

Romanul include È™i scene din viaÈ›a adultÄƒ a LastocikÄƒi. AjunsÄƒ medic la BucureÈ™ti, ea priveÈ™te Ã®napoi la copilÄƒria sa È™i se confruntÄƒ cu adevÄƒrul dureros al identitÄƒÈ›ii sale lingvistice fracturate. ÃŽn RomÃ¢nia, vorbirea ei poartÄƒ Ã®ncÄƒ urmele unei alte lumi; romÃ¢na ei sunÄƒ prea strÄƒin, prea marcatÄƒ de trecut. Fie la ChiÈ™inÄƒu sau la BucureÈ™ti, ea rÄƒmÃ¢ne o strÄƒinÄƒ â€“ mereu diferitÄƒ, mereu exclusÄƒ.

Imunitate la minciunÄƒ

Romanul lui Mihail Vakulovski din 2020, Tata mÄƒ citeÈ™te È™i dupÄƒ moarte, este o portretizare vie a copilÄƒriei È™i adolescenÈ›ei sovietice. Structurat pe douÄƒ planuri narative â€“ copilÄƒria ficÈ›ionalizatÄƒ a autorului È™i perspectiva sa de adult â€“ acesta spune povestea copiilor dintr-un sat moldovenesc care, Ã®n ciuda tabuurilor, a interdicÈ›iilor È™i a stereotipurilor sovietice, Ã®È™i croiesc momente de libertate neaÈ™teptatÄƒ Ã®n interiorul lumii lor Ã®ngrÄƒdite.

Protagonistul, MiÈ™ca, creÈ™te Ã®ntr-o familie de profesori. De la o vÃ¢rstÄƒ fragedÄƒ, el este expus la ceea ce erau considerate cele mai â€žeficienteâ€ metode sovietice de educaÈ›ie. TatÄƒl sÄƒu, Ã®n acelaÈ™i timp autoritar È™i mentor, devine figura centralÄƒ care modeleazÄƒ simÈ›ul identitÄƒÈ›ii lui MiÈ™ca â€“ incluzÃ¢nd primele lecÈ›ii despre bÄƒrbÄƒÈ›ie.

Scenele din viaÈ›a de zi cu zi a unui sat basarabean sovietic, la care copiii participÄƒ activ, sunt redate cu o autenticitate frapantÄƒ. Acestea includ â€žsubbotniciiâ€ â€“ zilele de sÃ¢mbÄƒtÄƒ cu muncÄƒ â€žvoluntarÄƒâ€ organizate Ã®n scopuri ideologice È™i comunitare â€“ precum È™i vizitele la veteranii de rÄƒzboi, organizarea rigidÄƒ a sistemului È™colar, taberele de pionieri È™i multe altele. Copiilor li se cere sÄƒ memoreze È™i sÄƒ repete texte oficiale È™i sÄƒ adopte o Ã®nÈ›elegere fixÄƒ a â€žpatrieiâ€. Sunt hrÄƒniÈ›i cu un flux constant de informaÈ›ii despre istoria URSS È™i puÈ™i sÄƒ Ã®nveÈ›e poezii politice care, Ã®n cÃ¢È›iva ani, aveau sÄƒ disparÄƒ din programÄƒ. Toate acestea sunt predate superficial È™i repetate Ã®ntr-o retoricÄƒ absurdÄƒ È™i goalÄƒ. TotuÈ™i, prin propria lor logicÄƒ inocentÄƒ, copiii Ã®ncep sÄƒ lege evenimentele cotidiene de miturile eroilor sovietici. È˜i, fÄƒcÃ¢nd acest lucru, Ã®i detroneazÄƒ Ã®n tÄƒcere. Ca urmare, ei dezvoltÄƒ o imunitate subtilÄƒ la minciuna ideologicÄƒ.

Acestea fiind spuse, romanele contemporane oferÄƒ perspective proaspete asupra formÄƒrii identitÄƒÈ›ii lingvistice, sociale È™i etnice Ã®n Moldova, precum È™i asupra recuperÄƒrii adevÄƒrului istoric, adesea dureros. AbordÄƒrile lor diverse faÈ›Äƒ de experienÈ›ele sociale È™i politice â€“ È™i mai ales faÈ›Äƒ de impactul pe care acestea l-au avut asupra vieÈ›ilor individuale â€“ continuÄƒ sÄƒ atragÄƒ cititorii de astÄƒzi. Scrise Ã®n registre ce variazÄƒ de la tragic la ironic sau sardonic, aceste lucrÄƒri compun un portret panoramic al Moldovei sovietice. Ca prozÄƒ a memoriei, ele reconstruiesc prin imaginaÈ›ie lumea de atunci, cu personajele, situaÈ›iile È™i distorsiunile sale ideologice tipice, expunÃ¢nd profunzimea crizei de identitate pe care a produs-o. Luate Ã®mpreunÄƒ, aceste romane constituie un act de recuperare identitarÄƒ prin memorie â€“ unul ale cÄƒrui efecte ajung mult dincolo de sfera ficÈ›iunii.