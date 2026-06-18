La carrera espacial privada está impulsando una lucha por la propiedad de hoteles de lujo en la costa de Florida.

Hace más de una década, Carlos Rodríguez Sr., presidente ejecutivo de Driftwood Capital, una firma de inversiones inmobiliarias y hoteleras con sede en Miami, empezó a adquirir propiedades en el condado de Brevard, Florida. En aquel entonces, después de que el programa del transbordador espacial fue cancelado en 2011, no había mucha demanda y la oferta era muy limitada debido a estrictas regulaciones ambientales. Sin embargo, Rodríguez tenía una teoría sobre la carrera espacial exterior. “Vi un gran futuro, y aunque los banqueros me decían que ‘no’, y mucha gente pensaba que estaba loco, les dije, ‘Miren, chicos, esto tiene el potencial de ser algo grande’”, dijo Rodríguez.

Estaba observando el auge de la industria espacial privada, con empresas como SpaceX y Blue Origin. También vio la llegada de empresas de la industria de defensa que formaban parte de esa economía espacial. Primero compró un hotel Hilton de Blackstone y lo renovó completamente. Rápidamente demostró el potencial de la zona, lo que luego lo llevó al International Palms Resort, que había pasado por tiempos difíciles. “Estaba en lo más bajo de lo más bajo, pero tenía densidad. Tenía la cantidad de habitaciones que necesitaríamos si quisiéramos reurbanizar. Así que lo compramos como una inversión de terreno cubierto, donde generaríamos dinero desde ese hotel hasta que estuviéramos listos para construir”, dijo.

Y eso es precisamente lo que hizo. La construcción del nuevo Westin Cocoa Beach Resort & Spa de $420 millones comenzó en septiembre de 2024. Está previsto que abra el próximo año. Driftwood también invirtió en un hotel Element y el Crowne Plaza en Melbourne, Florida. Una vez que se inaugure el Westin, Driftwood controlará aproximadamente el 11% del inventario hotelero en la región y el 62% del inventario hotelero frente al mar, según Rodríguez. “Cuando tienes a todos estos ejecutivos de alto nivel viniendo a ver sus lanzamientos, y francamente, a muchos científicos, tenía sentido construir un hotel de lujo”, dijo. Agregar un centro de conferencias con el Westin, dijo, “tenía todo el sentido del mundo cuando tienes a todas estas empresas como Amazon poniendo su centro de procesamiento de satélites en el Centro Espacial Kennedy, y tienes a SpaceX, Blue Origin, L3Harris , Northrop Grumman , Lockheed Martin , y puedo seguir y seguir”.

Rodríguez ve en la hospitalidad lo que David Steinbach, director de inversiones de la firma global de inversiones inmobiliarias, desarrollo y gestión Hines, vio en el sector industrial hace apenas unos años. En una entrevista con Property Play de CNBC el verano pasado , Steinbach describió su estrategia de invertir en almacenes para apoyar la infraestructura necesaria para poner centros de datos en el espacio. Un año después, dijo que todavía está optimista en la jugada. “Nuestra inversión en la Costa Espacial está yendo bien, y estamos felices. Desde que se publicó la historia, he tenido muchas propuestas de diferentes empresas haciendo diferentes cosas”, dijo Steinbach en una entrevista el viernes, el mismo día que SpaceX debutó en el Nasdaq . “Se siente como mucho bombo, y eso ciertamente se reducirá después de la IPO. Estoy tratando de adoptar una mentalidad de inversionista. Sigo creyendo firmemente en cómo se ve ese futuro”, dijo. “En Florida, esas cosas tomarán tiempo en materializarse y desplegarse”.

Mientras tanto, Rodríguez dijo que Driftwood continúa buscando más terrenos para desarrollar y más oportunidades para invertir en la economía inmobiliaria espacial. Dijo que se sintió alentado por el establecimiento de la Fuerza Espacial de EE. UU. en 2019 e incluso por charlas informales entre nuevos amigos en la industria espacial. “Pensabas que escuchabas ‘Star Trek’ con todas esas fantasías sobre la minería de asteroides o la recolección de energía solar en campos en el espacio, o la creación de centros de datos en el espacio”, dijo Rodríguez. “Cuando escuchas todo eso, empiezas a pensar, ¿en qué están pensando estas personas? Pero, francamente, se está convirtiendo en una realidad más rápido de lo que nadie imaginaba”.