La autoridad reguladora de la ciudad ha cerrado una investigación sobre el propietario de la planta de energía Drax después de una revisión de casi 10 meses para determinar si las afirmaciones de sostenibilidad de la empresa engañaban a los accionistas. La Autoridad de Conducta Financiera indicó que había “revisado miles de páginas” de material “complejo” relacionado con el suministro de pellet de madera para la planta de energía Drax en Selby, Yorkshire del Norte, pero “no encontró evidencia que justificara tomar más medidas”. El regulador inició la investigación el año pasado para determinar si los informes y cuentas anuales de Drax entre 2021 y 2023 engañaban a los accionistas o omitían información importante sobre el origen de su combustible de biomasa.

Drax importa millones de toneladas de pellets de madera desde el Atlántico cada año para quemar y generar electricidad. La empresa afirma que su biomasa proviene de bosques gestionados de manera sostenible para proporcionar una fuente confiable de electricidad renovable. Sin embargo, estas afirmaciones fueron puestas en duda después de que un documental de la BBC Panorama en 2022 descubriera que Drax había talado bosques maduros en Canadá para convertirlos en pellets de madera.

Drax acordó en 2024 pagar £25 millones a un plan de compensación después de que el regulador de energía Ofgem encontrara que la empresa no había implementado “gobierno de datos y controles adecuados” al reportar detalles sobre el tipo de madera históricamente obtenida de Canadá. A pesar de esto, Ofgem no encontró evidencia de que la biomasa obtenida fuera insostenible o de que Drax hubiera reclamado incorrectamente subsidios de energía renovable.

Context: La planta de energía Drax ha estado bajo escrutinio por sus prácticas de adquisición de biomasa y sus afirmaciones de sostenibilidad.

Fact Check: El regulador financiero cerró la investigación sin encontrar evidencia suficiente para emprender acciones adicionales contra Drax. El director ejecutivo de Drax, Will Gardiner, expresó su satisfacción por el cierre de la investigación sin que se tomaran medidas en su contra.