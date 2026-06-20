The Whitlams Anuncian Regreso a la Gira por Australia de Rock Island

Los Whitlams regresan a sus pubs favoritos este octubre, anunciando la gira Return to Rock Island, una serie de nueve conciertos en la costa este que el vocalista Tim Freedman describe como “muy diferente” a la recién concluida gira Orchestral ’26.

La gira arranca en el Hotel Brunswick de Brunswick Heads el 2 de octubre e incluye paradas en Coffs Harbour, dos noches en el Corner Hotel de Melbourne, en el Metro Theatre de Sídney y en The Triffid de Brisbane, además de una parada en Wombarra Bowlo el 18 de octubre. William Crighton y su banda abrirán todos los shows. Los boletos de preventa estarán disponibles a partir del martes 23 de junio a las 10 a.m. hora local a través de thewhitlams.com.

El anuncio llega días después de que la gira Orchestral ’26 finalizara el 13 de junio, llevando a la banda a shows agotados en el State Theatre de Sídney, el QPAC de Brisbane, el Civic Theatre de Newcastle, el Festival Theatre de Adelaide y el Hamer Hall de Melbourne, entre otros. La gira Return to Rock Island representa un cambio deliberado en la otra dirección. “Estaremos golpeando nuestros pubs favoritos en octubre para algo muy diferente a Orchestral ’26,” dijo la banda. “Ven y disfruta de nuestro lado alborotador, con William Crighton y su banda abriendo todas las fechas. Regresa al Metro, al Triffid, al Corner… ¡woohoo!”

Formados en Newtown, Sydney, a finales de 1992 por Freedman junto a Stevie Plunder y Andy Lewis, The Whitlams construyeron su reputación en el piano rock citadino y una devota audiencia en vivo antes de alcanzar la fama nacional con Eternal Nightcap en 1997, un álbum certificado triple platino en Australia que alcanzó el puesto No. 14 en la lista de álbumes de ARIA y produjo “No Aphrodisiac”, que ganó el premio ARIA Song of the Year en 1998 y encabezó la triple j Hottest 100 de 1997.

Su siguiente álbum, Love This City, de 1999, llegó al puesto No. 3 en la lista de álbumes de ARIA, y Torch the Moon, que debutó en el No. 1 en 2002, es su posición más alta en listas hasta la fecha. La banda también ganó premios ARIA por Grupo del Año y Mejor Lanzamiento Independiente por Eternal Nightcap en la misma ceremonia de 1998.

Los Whitlams – Return to Rock Island 2026 Tour (con William Crighton)