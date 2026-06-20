La destrucción de Gaza ha permanecido extrañamente invisible, a pesar de desarrollarse ante una audiencia global, escriben Hamit Bozarslan, Anne-Lorraine Bujon y Joël Hubrecht en su introducción al nuevo número de Esprit, titulado ‘Palestina: Un futuro por reconstruir’.

En el corazón de la crisis yace una lógica política en la cual ‘la muerte del otro se presenta como la única solución posible’, alimentando una ‘carrera hacia el abismo’ impulsada por actores regionales e internacionales. Sin embargo, la posibilidad de un futuro diferente más allá de la guerra permanece. Como muestran los colaboradores de este número, realizar este futuro requerirá ‘una serie de reapropiaciones y un deseo de unirse’.

Los firmantes del Llamado de París por la Solución de Dos Estados declararon que ‘Nuestras historias están llenas de dolor, pero nuestro futuro aún no está escrito’. Construir un futuro deseable depende de reconocer esta historia compartida de sufrimiento y ‘liberarse del marco teológico-político compartido por los hacedores de guerra’, escribe Esprit.

Contra el borrado

La escritura de la historia palestina es inseparable de una lucha contra el borrado, escribe Jihane Sfeir. El desafío central es cómo producir una narrativa histórica cuando los archivos están ‘dispersos, confiscados o destruidos’ y el acceso al pasado en sí mismo se convierte en una cuestión de poder.

La formación de una narrativa nacional palestina comenzó en los últimos períodos otomano y de mandato, cuando intelectuales y periodistas contribuyeron al surgimiento de ‘Palestino’ como una identidad política colectiva y un ‘motor de cohesión’, especialmente durante la Gran Revuelta de 1936-1939. Sin embargo, después de 1948, la escritura de la historia fue reconfigurada por el desplazamiento, con la Nakba convirtiéndose en un ‘año cero’ que ‘transformó profundamente los marcos para entender el pasado’.

Desde entonces, la experiencia palestina de ‘expulsión, exilio y desaparición de un mundo social’ ha hecho que la historiografía no sea solo un esfuerzo académico sino ‘un medio de combatir el borrado’. El saqueo de bibliotecas, documentos e instituciones culturales forma parte de un esfuerzo más amplio para imponer ‘una narrativa colonial del pasado’, y los archivos mismos se han convertido en sitios de lucha.

Preservar testimonios y fotografías es un acto de resistencia dirigido a ‘mantener viva la posibilidad misma de una historia palestina’, escribe Sfeir. Palestina ‘no es solo un territorio ocupado; también existe dentro de una colección fragmentada de archivos dispersos en todo el mundo’.

Para poseer una narrativa

El documental de Nicolas Wadimoff ‘Qui vit encore’, inspirado en la convicción de que los sobrevivientes deben ‘hablar por aquellos que ya no tienen voz’, presenta a nueve exiliados gazatíes en Sudáfrica hablando de sus hogares perdidos y recuerdos de Gaza.

La película está estructurada en torno a un patrón repetido, con cada persona dibujando un plano de su antiguo hogar y describiendo lo que les sucedió a ellos y a sus familias usando un mapa de Gaza esbozado en el suelo como referencia. La casa emerge como un símbolo central, en línea con su importancia en la cultura palestina: ‘El hogar es la familia; no son solo cuatro paredes y un techo’.

A través de dibujos, historias y recuerdos compartidos, los sobrevivientes reconstruyen un Gaza que ha sido destruida físicamente pero sigue viva en la memoria como la base de una esperanza que es ‘no solo una respuesta emocional, sino un anclaje epistémico y existencial’. Su testimonio también es un acto de resistencia.

Haneen Harara describe su participación como impulsada por una responsabilidad de ‘desafiar y contrarrestar representaciones falsas y desinformación generalizada’. A pesar de la inmensa pérdida, la película insiste en la posibilidad de resistencia, comunidad y esperanza. Como dice Harara, ‘tener un derecho legítimo es también poseer una narrativa, y así la posibilidad de un futuro’.

En pie juntos

Standing Together es un movimiento de base que reúne a israelíes judíos y palestinos en oposición a la guerra, la ocupación y la segregación. Surgiendo de las protestas de 2011 y fundado formalmente durante la intifada de 2015, el movimiento se basa en el ideal de ‘no viviremos a espada, estaremos juntos’. En lugar de aceptar el conflicto como inevitable, dicen Itamar Avneri y Amal Ghawi, buscan crear una comunidad política basada en la igualdad, la solidaridad y la lucha común.

Desde octubre de 2023, el genocidio en Gaza ha hecho que la búsqueda de una paz justa sea más urgente que nunca. Standing Together rechaza la idea de que israelíes y palestinos formen ‘dos campos irreconciliables’. En cambio, sitúa la verdadera división entre ‘hacedores de guerra por un lado, y la gente por el otro’. Su visión se encarna en iniciativas prácticas que van desde manifestaciones conjuntas hasta convoyes humanitarios que entregan ayuda a Gaza y campañas de presencia protectora en Cisjordania.

El modelo de ‘una patria compartida y dos estados’ se entiende como un primer paso hacia un proceso más largo de reconciliación. Como enfatizan Avneri y Ghawi, la esperanza no es algo que preceda a la acción, sino que se crea a través de la lucha colectiva: ‘Donde hay lucha, hay esperanza’.

Un espacio para el debate

Las aspiraciones nacionales entrelazadas de israelíes y palestinos han sido moldeadas por poderosas expectativas de soberanía estatal y justicia histórica, escribe Hamit Bozarslan. Para muchos judíos, la creación de Israel en 1948 cumplió con una esperanza de siglos de retorno y marcó un quiebre decisivo con la experiencia de la diáspora, especialmente después del Holocausto. Sin embargo, ‘la realización de la expectativa de Israel vino en detrimento del pueblo palestino’ en forma de la Nakba y inauguró una expectativa palestina paralela: la creación de un estado independiente.

Reconciliar estas dos esperanzas requerirá que tanto palestinos como israelíes ‘piensen de manera diferente y encuentren nuevas formas de ser y actuar’. Aunque la situación parezca desesperada, es importante recordar que ‘mientras el presente está determinado, o incluso sobredeterminado por el pasado, el futuro no es un destino predeterminado’.

Bozarslan se vuelve al pasado en busca de inspiración, basándose en corrientes sionistas progresistas y modelos austromarxistas de soberanía compartida para explorar futuros alternativos. A pesar del sombrío contexto político, ‘abrir un espacio para el debate público en Israel y Palestina’ es un paso esencial hacia una imaginación política renovada capaz de superar la dominación, la ocupación y la negación mutua.

Reseña por Cadenza Academic translations.