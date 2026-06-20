Argentina: Altamira en el Valle de Uco resalta la importancia del suelo y la altitud, explica Finca Igriega

Nicolas Goldberg y su esposa en su Finca la Igriega en Altamira, Valle de Uco, Mendoza, Argentina, copyright BKWine Photography BKFotografía de vino

Los topónimos son importantes tanto para el entusiasta del vino como para el productor de vino. Los países del Nuevo Mundo inicialmente se centraron en la variedad de uva. Pero con el tiempo, inspirados por Europa, han introducido sus propias indicaciones geográficas (entre ellos Estados Unidos, que tiene sus numerosas AVA). El suelo y otras condiciones geográficas varían en una gran región vinícola. Poder proporcionar un origen más detallado en la etiqueta le da al productor una historia que contar y otorga al vino una mayor exclusividad.

Mendoza es la región vinícola más grande de Argentina, famosa por sus atrevidos vinos Malbec. Hoy en día, sin embargo, se encuentra una amplia gama de estilos de vinos, desde Malbec hasta otras variedades. La temporada de crecimiento es calurosa, lo que explica los intensos sabores de frutas negras que a menudo se encuentran en los vinos, pero los viñedos a gran altura atenuarán el calor y agregarán frescura.

Viñedos en Finca la Igriega con los Andes al fondo, Altamira, Valle de Uco, Mendoza, Argentina, copyright BKWine Photography BKFotografía de vino

Mendoza tiene tres subregiones principales. Justo al sur de la ciudad de Mendoza, se encuentran Luján de Cuyo y Maipú. A unos 90 minutos en auto desde la ciudad, terminas en el Valle de Uco. Solía ​​ser menos famoso que los otros dos, pero ahora es un lugar de moda para el Malbec. También es un lugar que se centra en terruño. El Valle de Uco cuenta con varias denominaciones de origen geográficas (IG). Los límites de algunas de estas áreas se basan en estudios de suelos y no en límites administrativos, como es el caso de las tres subregiones mencionadas anteriormente.

En 2013, Paraje Altamira se convirtió en el primer IG del Valle de Uco basado en características específicas del suelo. El área está cerca del pueblo de La Consulta, bellamente situado en las estribaciones de la Cordillera de los Andes. Lo especial de Altamira es su piedra caliza, un tipo de suelo muy poco común en Mendoza.

La familia en Finca la Igriega

â€œTenemos un suelo aluvial con una alta presencia de carbonato de calcioâ€ , dice Nicolas Goldberg en Finca Igriegaañadiendo que “el carbonato cálcico ayuda a equilibrar las necesidades de la planta”. Pero para el carácter del vino, afirma, la altitud también es importante. â€œLa altitud trae noches frescas, que permiten a la planta descansar por la noche. Además, la intensidad lumínica es alta, lo que da un proceso de maduración lento que mantiene la acidez y le da al vino una sensación de frescura”.

â€œAquÃ en Finca Igriega estamos en el corazÃ³n de Altamira, a 3,610 pies sobre el nivel del mar. Por casualidad lo compramos… pero sabíamos que era buen terroir”.

Su padre, Marcelo Goldberg, trabajaba en la industria textil. A principios del año 2000, unos amigos le dijeron: “Tienes que venir a ver esta propiedad, y él se enamoró. En 2006 compró 25 hectáreas. No había viñedos, sólo manzanas, piedras y piedras blancas. Tenía derecho de agua, lo cual es muy importante, ya que en Mendoza llueve muy poco”.

â€œPlantamos Malbecâ€ , dice Nicolas, â€œy asi nacio Finca Igriegaâ€ .

Comenzaron vendiendo sus uvas a otros productores. Un encuentro con Felipe Stahlschmidt, en 2011, un reconocido enólogo, cambió las cosas radicalmente. Con la ayuda de Felipe decidieron elaborar sus propios vinos. Comenzaron lentamente, sólo con una pequeña porción de sus uvas, y aún hoy sólo producen unas 15.000 botellas. “Podríamos producir 10 veces más, es decir, 150.000 botellas. Planeamos aumentar, pero creceremos poco a poco”, afirma Nicolas.

Viñedos en Finca la Igriega con los Andes al fondo, Altamira, Valle de Uco, Mendoza, Argentina, copyright BKWine Photography BKFotografía de vino

Posteriormente, también plantaron Cabernet Franc, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon mediante injerto de copa. Pero el Malbec sigue siendo la variedad distintiva de Finca La Igriega. Y aunque es en muchos sentidos un malbec típico por su concentración de fruta, también tiene la frescura que hoy en día es importante para muchos consumidores. También siento que los vinos tienen una sensación en boca y una textura encantadoras.

Los Vinos

La cosecha del Malbec normalmente es a mediados de marzo, a excepción del rosado, que comienza a principios de marzo. â€œCosechamos las uvas para nuestro rosado antes porque queremos una mayor acidez naturalâ€ , dice Felipe. El finca La Igriega Malbec Rosado recibe una presión rápida, que como la piel del Malbec es gruesa, aún le da mucho color. La fermentación es lenta y fresca para proteger los aromas. Hasta su embotellado en junio, el vino permanece en depósitos de acero inoxidable, una parte sobre sus lías (las levaduras muertas) y algunas lías removiendo (batonage) para conseguir una buena sensación en boca.

finca La Igriega Conexion Malbec 2022 Es un vino con fruta, frescor y vitalidad. No tiene crianza en roble, sólo tinas de hormigón. â€œSin el roble, se obtiene el efecto uva + tierra, dice Nicolas. Tiene alta bebibilidad; Es muy refrescante, con aromas de fruta fresca. Siempre buscan la acidez natural; no quieren agregar acidez. Este es un hermoso ejemplo de un estilo Malbec más ligero y, como dice Nicolas, no siempre es lo que la gente espera de un Malbec.

Conexion from Finca La Igriega, Altamira, Uco Valley, Mendoza, Argentina, copyright BKWine Photography BKFotografía de vino

finca El â€œBlendâ€ griego 2020 Es un Malbec más clásico, más denso pero aún con una frescura soberbia. Se fermenta a una temperatura más cálida. Aquí buscan más extracción y un poco más de complejidad. El Malbec domina con un 70% y se mezcla con las otras tres variedades de la finca, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. â€œEsta es una mezcla bordelesa estilo Altamiraâ€ , dice Nicolas. El Blend pasa 9 meses en barricas de roble de 3 a 4 años.

finca En Igriega Malbec Superior 2018 se diferencia de los demás en muchos aspectos. Se fermenta con levaduras autóctonas en barricas pequeñas y abiertas, lo que supone una fermentación más lenta que se completa sólo al cabo de 30-45 días. El sombrero, es decir los hollejos y las semillas, se batea periódicamente de forma manual, dos veces al día al principio y una vez al día posteriormente durante la fermentación o según las necesidades. Posteriormente el vino envejece durante 18 meses en barricas de primer y segundo uso. Potente, fruta densa, pero no exenta de finura, madera equilibrada, toques especiados. Sírvelo con un bistec a la parrilla. No te arrepentirás.

El principal mercado de exportación de Finca La Igriega es Estados Unidos.

—Britt Karlsson