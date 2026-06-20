El cuarteto de Finnegan: Revisión de la comedia dramática deportiva de Edward Burns es una historia de terapia familiar a través del golf.

Treinta años después de “The Brothers McMullen”, el escritor, director y actor Edward Burns parece conservado en ámbar; su cabello y barba tienen un poco de plata, pero a los 58 años sigue siendo delgado y guapo a la manera del príncipe clase trabajadora irlandés-americano. Y no es solo Burns quien está más o menos sin cambios; también lo está su estilo cinematográfico. “Finnegan’s Foursome” es su decimosexta película, y todavía sigue haciendo esa cosa de comedia dramática a lo Edward Burns, desaliñada-afable, pintoresca-punta, semi-bajo presupuesto, el guion que es hablador y un poco gracioso, aunque a menudo suena a guion; la cinematografía que nunca se aleja demasiado de lo funcional; la actuación que oscila entre animada y amplia. El estilo en el que trabaja Burns ahora está más cerca de la televisión que del cine, y dado que “Finnegan’s Foursome” se lanzará en streaming (a partir de hoy), se podría decir que es una película independiente menor que ha encontrado su hogar adecuado.

Es una comedia deportiva, sobre golf, Irlanda y dilemas familiares (sería exagerado llamarlos demonios), y algo clave que podría llevarlo al público objetivo es si resulta que es un golfista serio. Es una película surgida del amor por el juego. Burns, quien aparece por primera vez con un moño de hombre samurái, interpreta a Freddy Finnegan, un rico empresario de ropa que parece tener una vida feliz y estable, excepto que tiene problemas de control de la ira, todos provenientes de su relación de rivalidad con su irascible padre irlandés, Jack.

Al principio, pensamos que la película va a tratar sobre estos dos enfrentándose. Jack, en su casa en Carolina del Sur (llegó desde el viejo país en 1959), está organizando la última edición de la Copa Finnegan, una competencia anual de golf en la que cuatro miembros de la familia se enfrentan, principalmente como excusa para que Jack, un instructor de golf retirado, cuente sus viejos chistes y historias y rememore los días en que era lo suficientemente bueno como para codearse con los Grandes 3 (Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Gary Player).

Es un ególatra bravucón, aunque nos parece un hombre de buen corazón. Y Freddy, por supuesto, lo detesta con toda el alma. Pero lo que pensamos que serán fuegos artificiales entre estos dos se detienen cuando uno de los jugadores logra un hoyo en uno y Jack se desploma de sorpresa, muerto de un ataque al corazón.

La familia ahora debe esparcir las cenizas de Jack en los cuatro lugares que ha elegido en Irlanda (dos de ellos son campos de golf). Y esto es una excusa para que Freddy, resentido con su padre incluso en la muerte; su hermano mayor más benigno, Teddy, un novelista que ha estado sufriendo de bloqueo creativo; el hijo músico de Freddy, Frankie, a quien trata casi de manera displicente como su padre lo trató a él; y la hija adulta de Teddy, Marie, se tomen unas vacaciones de una semana en Irlanda, donde jugarán la Copa Finnegan en varios campos de golf legendarios, impactando algunas verdades familiares junto con la pelota.

Hay mucho diálogo directo (“Su último deseo era traernos a todos aquí a Irlanda”), así como alardes cursis (“No se trata de los palos, hermanito, se trata del hombre que los está golpeando”) y fanfarronería genérica (“¡Creo que eso es lo que llamas un águila!”). Freddy y Teddy nunca dejan de hacer apuestas secundarias y bromear el uno con el otro, principalmente sobre quién tiene el mejor juego de golf, esta siendo la forma de amor fraternal en el vestuario. Si la tensión familiar hierve a fuego lento, es principalmente porque Freddy y Teddy tienen sentimientos opuestos hacia su padre. Escuchando sus bromas de ida y vuelta, Marie dice: “Lo siento, ¿así que este viaje entero no es más que una constante burla mutua?”. Cambia “viaje” por “película”, y tendrás una idea de “Finnegan’s Foursome”, aunque también debes agregar a Frankie haciendo sus imitaciones de comentarista deportivo cringe.

“Finnegan’s Foursome” está estructurada como una película deportiva, y Burns, trabajando con el cinematógrafo Jeff Muhlstock, te conecta con la majestuosidad geométrica de los campos de golf. Pero cuando ves una película como “Tin Cup”, parte de la emoción es que quieres ver al héroe interpretado por Kevin Costner ganar; esa es la emoción zen de una película deportiva. Al ver “Finnegan’s Foursome”, no estamos excesivamente invertidos en si el idiota consentido de Edward Burns logra una puntuación ganadora en el golf sobre su hermano novelista.

Hay una escena conmovedora donde tres de los personajes cantan “The Parting Glass” en un pub. Pero aquí está cómo “Finnegan’s Foursome” es un poco suave. La película trata sobre Freddy dándose cuenta de que su padre realmente lo amaba y que no era tan malo (al fin y al cabo le enseñó el amor por el golf). Pero la razón por la que compramos fácilmente esto es que es tan evidente desde el principio. ¿El gran crimen de Jack? Estar “en la oficina” (es decir, en el campo de golf) demasiado tiempo. Como errores supremos de los padres, es un pecado algo anticuado. Quieres decirle a Freddy, “Deja de quejarte”. Especialmente porque el Jack que vemos, a su manera competitiva irlandesa, tenía mucho espíritu; no era un ogro. Por supuesto, también intentaba “meterse en la cabeza de Freddy” en el campo de golf, pero eso es un problema privilegiado. Es Freddy quien necesita desmantelar el ogro del resentimiento en sí mismo, y eso no es exactamente una película, es terapia.

La alegre y agradable “The Brothers McMullen” ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance de 1995 y tuvo una vida teatral saludable, lanzando la carrera de Burns como cineasta casero; en ese momento, casi parecía ser la respuesta irlandés-americana de bajo presupuesto a Woody Allen. Fui fan de las primeras películas de Burns (especialmente “She’s the One”, su película de cruce de 1996, coprotagonizada por Jennifer Aniston y Cameron Diaz), pero su momento en el foco no duró mucho. Después del cruce, él más o menos dio marcha atrás, retirándose al mundo independiente no completamente en el radar. Ahí es donde ha permanecido, y viendo “Finnegan’s Foursome” se entiende por qué: Está tratando de ser fiel a su mundo (todo el picoteo y las bromas irlandesas), pero no ha crecido como cineasta. Aunque, tal vez eso no sea tan importante. No pega tiros largos, pero al final de “Finnegan’s Foursome”, la pelota está en el hoyo.