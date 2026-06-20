Morgan Freeman Grabó un Disco de Blues con Taj Mahal, Keb Mo y Shemekia Copeland

Hay poco que Morgan Freeman no haya hecho a lo largo de sus siete décadas en el mundo del espectáculo. Ha ganado premios Oscar y Globos de Oro, protagonizado innumerables películas y obras de teatro en Broadway, narrado documentales, abogado por causas ambientales y prestado su poder estelar a campañas políticas. Y ahora, a solo un año de su 90 cumpleaños, se está adentrando en la música con el lanzamiento de su próximo álbum, “Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience.”

El LP de 12 canciones es un viaje a través de 100 años de música blues, e incluye apariciones especiales de Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland, Anthony Big A Sherrod, ¡Orquesta Chineke!, Lady Adrena, y muchos más. Se lanzará el 7 de agosto, pero por ahora puedes escuchar a Freeman y Taj Mahal unirse para interpretar el clásico de Son House, “Death Letter Blues.”

“Escuché por primera vez el blues en el porche de mi abuela en el delta del Mississippi, y nunca me ha abandonado,” dijo Freeman en un comunicado. “Tener a Taj Mahal inaugurando este álbum con una versión del clásico de Son House ‘Death Letter Blues’ establece el tono perfecto para la introducción de este álbum. Lanzarlo en el Día de la Juneteenth no es solo simbólico, es la verdad de dónde proviene esta música y quién la hizo. Espero que la gente escuche y recuerde.”

No es coincidencia que el álbum se anuncie en el Día de la Juneteenth. “Esta música nació de la misma historia que conmemora la Juneteenth,” dijo el productor del álbum, Eric Meier, en un comunicado. “‘Death Letter Blues’ es una de las piezas más crudas y honestas del cancionero americano, y escuchar a Taj Mahal interpretarla con una sinfonía completa detrás de él – grabada entre las venerables paredes de Royal Studios y Abbey Road – es algo revolucionario y único. Estamos increíblemente orgullosos de presentar nuestro álbum con esta pista.”

Se ha reservado una gira de tres fechas para apoyar el álbum. Comienza el 7 de agosto en Houston, continúa el 26 de septiembre en Memphis y termina el 17 de octubre en Gulfport, Mississippi.

Esto no significa que Freeman esté renunciando a su trabajo diario. Continúa interpretando al Secretario de Estado de EE. UU. en el programa de Paramount+, “Leona”, y recientemente narró la serie documental de Netflix, “Los Dinosaurios”.

Nota de Contexto: El Día de la Juneteenth conmemora la liberación de los últimos esclavos africanos en Estados Unidos.

Nota de Verificación de Hechos: La información proporcionada se basa en comunicados oficiales y declaraciones de los involucrados en el proyecto.