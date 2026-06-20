Irán y la complejidad del mundo

El kitsch del poder refleja la neurosis del poder, como alguna vez escribió el dramaturgo Hermann Broch. Esto ciertamente parece ser verdad de ‘Epic Fury’ y ‘Lion’s Roar’, los nombres que Washington y Tel Aviv han considerado adecuados para dar a las campañas militares que lanzaron el 28 de febrero.

Este nuevo capítulo de las Guerras del Golfo, que comenzó con la aniquilación del Líder Supremo de Irán, altos comandantes militares y el jefe de los Guardianes de la Revolución, así como su ministro de Defensa, probablemente no será largo, por la simple razón de que Teherán, que perdió el control de los cielos temprano, no tiene la capacidad.

Las estimaciones sobre las existencias de misiles balísticos de corto y medio alcance de Irán sitúan el número de cabezas nucleares en unos miles. Su cadena de suministro de armamento, afectada por bombardeos dirigidos, no es capaz de reponer estos menguantes almacenes. Incluso si Irán continúa siendo capaz de producir en masa drones, el régimen de los mulás se volverá cada vez más desarmado militarmente. Hezbollah, cuya entrada en la guerra Israel-Hamas en 2023-2024 no ayudó en absoluto a los palestinos pero costó caro a Líbano, ha abierto un nuevo frente. Pero como ha demostrado la abrumadora respuesta de Israel, no será suficiente para afectar el equilibrio de poder militar.

Posibles escenarios para Irán Cualquier intento de especular sobre el futuro de Irán mientras la guerra está en curso está lleno de peligros, pero ya se pueden ver escenarios divergentes en el horizonte, ninguno de los cuales es probable que se cumpla en la forma exactamente prevista. Estados Unidos ciertamente desea un cambio de régimen pero no lo ha hecho un objetivo de la guerra. Trump ha argumentado que el mejor escenario sería que ‘alguien desde adentro’ tomara las riendas. Un escenario, entonces, análogo al que se desarrolló en Venezuela, en el que alguien que sucede estar en el lugar correcto en el momento correcto toma el poder, pone fin a los programas militares del país y pone en marcha un proceso de ‘reconstrucción’.

Esta posibilidad no puede descartarse, pero la supervivencia del régimen podría implicar alternativamente que el país se convierta en un estado aislado y tiránico, algo parecido al reinado surrealista y cruel de terror descrito en ‘2084’ de Boualem Sansal. Tras la brutal represión de la sin precedentes gran revuelta que sacudió el país en enero de 2026, resultando en miles de ejecuciones extrajudiciales y cerca de 50,000 arrestos, la supervivencia del régimen podría marcar potencialmente la entrada de Irán en una era totalitaria.

Hay un precedente para esto en las represiones tras el fin de la Guerra Irán-Irak (1980-1988), considerada por el Ayatolá Khomeini como una nueva instancia de la Batalla de Karbala, en la que el nieto del Profeta Muhammad fue asesinado en 680. El Líder Supremo, entonces de 89 años, vengó esta humillación ordenando la ejecución de varios miles de prisioneros políticos, muchos de los cuales debían ser liberados o aún no habían sido juzgados, y emitiendo la fatwa que pedía la muerte de Salman Rushdie por su novela ‘Los versos satánicos’.

Los responsables de los militares, paramilitares, instituciones legales y económicas del país saben lo que implicaría la caída de un régimen profundamente odiado. Ellos, o sus padres y abuelos, mostraron una gran crueldad en 1979, ordenando una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales, en las que las víctimas eran paradas medio desnudas, así como confiscando la propiedad de antiguos líderes para enriquecer sus bonyads (‘fundaciones benéficas’). Saben que, si caen del poder, ellos a su vez serían sometidos a actos similares de brutalidad.

Otro escenario, que parece ser la opción preferida para muchos líderes israelíes, es la restauración de la monarquía Pahlavi, a semejanza del regreso de los Borbones al poder en 1815. Pero al igual que los Borbones, Reza Pahlavi, hijo del monarca dictatorial derrocado en 1979, no ha aprendido nada y olvidado nada. Casi medio siglo después de haber allanado el camino para la Revolución Islámica a través de su ineptitud, corrupción y represión, la dinastía derrocada tantea el terreno, a veces prometiendo un régimen secular y democrático, y otras veces abogando por el establecimiento de poder absoluto.

Reza Pahlavi todavía está en la oposición y como sea que sea (aunque sea por motivos puramente cínicos) necesita reunir a todas las fuerzas de oposición. Sin embargo, ya ha ordenado ‘su’ ejército tomar medidas para proteger ‘la unidad del país’ contra lo que considera ‘separatismo’ kurdo, es decir, la demanda de las organizaciones kurdas de reconocimiento cultural, político y administrativo.

El escenario final es una insurrección, que tanto Trump como Netanyahu han alentado en varias declaraciones conflictivas. Sin embargo, una insurrección no es una revuelta espontánea, un fenómeno al que Irán se ha acostumbrado desde el primer movimiento de protesta masiva en 1999. En cambio, requiere logística, preparación y fuerzas armadas capaces de combatir, fuerzas que, por el momento, solo están disponibles entre las ‘minorías’, siendo los kurdos los principales entre ellos.

La represión siempre ha sido más dura en Kurdistán, contra la cual Jomeini declaró la primera yihad de la República Islámica en 1979. Es cierto que las fuerzas guerrilleras kurdas se han debilitado desde 1983, pero no han desaparecido, y esta región transfronteriza mayoritariamente suní tiene un fuerte sentido de identidad nacional y se opone abiertamente al poder central shiíta persa. Donald Trump se tomó el tiempo de llamar personalmente a los dos principales líderes políticos kurdos iraquíes para hablar sobre ‘escenarios futuros’ con ellos, y mencionó el 6 de marzo que apoyaría cualquier levantamiento kurdo en el país.

Todo indica que las instalaciones militares iraníes al otro lado de la frontera irano-iraquí, que es sobre todo una frontera kurdo-kurda, han sido destruidas para sentar las bases de un eventual levantamiento armado kurdo. En un artículo publicado en The Jerusalem Post el 2 de marzo, A.J. Jaff argumentó que ‘la periferia de Irán tiene la clave’ y es su ‘centro de gravedad’. Pero habiendo sido traicionados tantas veces en el pasado, ¿aceptarán los actores kurdos lanzarse a la brecha sin garantías suficientes de que podrán seguir su agenda, a saber, ‘una Irán democrática y federal’?

Israel: El nuevo hegemón Está claro que la guerra se está llevando a cabo fuera de cualquier marco legal, ilustrando una vez más la ineficacia de la comunidad internacional, que tiene la desafortunada costumbre de llamar enfermo cada vez que se necesite. Pero a diferencia de muchos otros conflictos, incluido el que llevó a la invasión de Iraq por las fuerzas angloamericanas en 2003, esta nueva guerra tiene un hilo histórico claro, formando parte de dos cadenas de eventos: una larga que se remonta a la Revolución Islámica de 1979, que estableció la destrucción de Israel como su objetivo final; y una mucho más corta que comenzó con los ataques del 7 de octubre de 2023.

A lo largo de toda la primera cadena de eventos, Israel ha estado exigiendo la destrucción de las capacidades militares de Irán para garantizar su propia supervivencia. Pero desde el 7 de octubre, Israel ya no se está guardando sobre su ambición de convertirse en el centro de gravedad de Medio Oriente para la década de 2030, buscando remodelar la región a su conveniencia. La prueba de esto se puede ver en la cálida bienvenida dada a Narendra Modi en febrero de 2026, quien ensalzó en gran medida la alianza entre las dos ‘democracias’ y ‘civilizaciones’.

Netanyahu también busca involucrar a su país en ejes internacionales que se extienden mucho más allá de Medio Oriente. La alianza militar forjada con Chipre y Grecia también ha convertido a Israel en una potencia marítima importante en el Mediterráneo. Finalmente, habiendo utilizado la guerra para marginar toda oposición, la coalición de partidos supremacistas liderada por el primer ministro israelí se ha convertido en un auténtico ‘bloque hegemónico’ y probablemente regresará al poder en las elecciones previstas para el otoño de 2026.

Los historiadores del futuro sin duda concluirán que el 7 de octubre, que desencadenó la segunda cadena de eventos que condujo al estallido de la guerra actual, no solo fue un hito, sino también un punto de inflexión, ofreciendo a Israel una oportunidad única para tomar una línea estratégica (el pensamiento estratégico ha estado completamente ausente en Washington, cuyas políticas en Oriente Medio han sido totalmente erráticas desde el fin de la Guerra Fría y continúan siendo así hoy en día). Habiendo enterrado la cuestión de una legítima causa nacional palestina bajo los escombros de Gaza, Israel también ha logrado reducir a Hezbollah en Líbano a harapos, y como resultado destruir Siria como protectorado iraní.

Siria, la puerta de entrada a Líbano, ha sido una zona estratégicamente crucial para Teherán desde principios de los años 80. En septiembre de 2013, cuando el régimen de Bashar al-Assad se debilitaba por la oposición, el ex comandante Basij Mehdi Taeb explicaba la ‘visión geopolítica’ de su país: ‘Siria es la 35ª provincia y una provincia estratégica para [Irán] … Si el enemigo ataca y apunta a capturar tanto Siria como Juzestán, nuestra prioridad sería Siria. Porque si nos aferráramos a Siria, podríamos reconquistar Juzestán; sin embargo, si se perdiera Siria, no podríamos mantener ni siquiera Teherán’.

El debilitamiento del poder de los mulás comenzó con la derrota de Hezbollah por Israel en 2024 y se aceleró hasta el punto de no retorno con la caída de Assad, en solo unos pocos días en diciembre del mismo año. Incluso si el régimen islámico logra mantenerse en el poder en Teherán, ya no tendrá los medios para lograr sus ambiciones hegemónicas. Ya es claro que tiene muy poca legitimidad en el escenario internacional. La represión de la disidencia política y social de enero de 2026, en la que participaron por primera vez las tradicionales clases medias propietarias de pequeñas empresas, fue tan brutal que el estado ha llegado a ser visto como la encarnación del mal. Es por eso que tan pocas voces en Europa están hablando en contra de la guerra, y por qué incluso insisten en que Teherán es principalmente culpable del conflicto.

¿Está Israel listo para emerger como el gran ganador del ciclo de guerra y estados y sociedades colapsantes que han estado enviando ondas de choque a través de Medio Oriente durante décadas, y que solo está parcialmente vinculada a la cuestión palestina? Mirando el periodo 2023-2026, la respuesta parecería ser sí.

Pero no debemos perder de vista el hecho de que la confianza y la certeza son malos consejeros, y que el poder puede convertirse en un peligro para aquellos que lo ejercen. El filósofo político Pierre Hassner lo sabía cuando, en vísperas de la imprudente guerra de George W. Bush en 2003, se aventuró a profetizar que ‘a largo plazo, la complejidad del mundo se vengará’. Y así ha sido. ¡Esta vez, no podemos decir que no hemos sido advertidos!

Este artículo se publicó originalmente en Esprit el 6 de marzo de 2026. La traducción al inglés incluye algunas revisiones menores. Publicado en cooperación con la Edición Internacional CAIRN.