Nuevos campeones del Super Rugby Americas coronados en Argentina

Publicado: Hace 1 hora | 20 de junio de 2026 14:29 hora del Pacífico

Super Rugby AmÃ©ricas 2026, Final, Dogos v Pampas Estadio CÃ³rdoba Athletic Club, CÃ³rdoba, Argentina Foto: Trini Noguera y Rami Vega / Gaspafotos / Super Rugby AmÃ©ricas

Hay un nuevo campeón en el Super Rugby Américas, la competencia de franquicias de Sudamérica, con Pampas derrotando a Dogos XV 26-17 para asegurar su primer título en una final celebrada en el Estadio del Club Atlético Córdoba.

Pampas y Dogos XV llegaron a la final tras superar a Capibaras y Tarucas, respectivamente, en una temporada en la que sólo las franquicias argentinas clasificaron a los octavos de final.

Los Dogos XV parecían tener una ligera ventaja al comenzar el partido, habiendo derrotado a sus rivales Pampas dos veces esta temporada (43-28 y 36-34).

Otro factor a favor de Dogos XV fue su anterior título en 2024, mientras que Pampas aún no había logrado ese éxito desde el lanzamiento de la competencia en 2021.

Desde el pitido inicial, Pampas fue el primero en llegar al tablero, gracias a un penal del apertura Estanislao Renthal.

Los locales tuvieron que esperar hasta el minuto 19 para conseguir sus primeros puntos, tras un try del extremo Agustín de Vértiz, que evadió un par de tackleadores antes de estrellar el balón en el córner. Nicolás Farías añadió los extras.

Sin embargo, esta sería la última vez que los locales se adelantaron, ya que Pampas recuperó la ventaja diez minutos después y controló el juego hasta el pitido final.

La franquicia con sede en Buenos Aires agregó dos intentos más antes del descanso, con el centro Agustín Fraga y el lateral Tobias Wade cruzando; Renthal falló ambas conversiones.

La indisciplina de Dogos XV resultó costosa, ya que no sólo interrumpió algunas oportunidades clave de ataque, sino que también envió a Nicolás Farías a la papelera apenas seis minutos después del segundo tiempo.

Pampas logró sólo tres puntos más en ese lapso de 10 minutos, y los anfitriones sumaron tres de los suyos cuando regresó Farías.

El marcador se mantuvo sin cambios hasta el minuto 66, cuando el extremo Jerónimo Ulloa recibió un tiro cruzado de Bautista Farise para anotar el tercer try de Pampas. Farise sumó la conversión, además de otro penal, para ampliar la ventaja a 16 puntos faltando cinco minutos para el final.

Dogos XV tenía pocas posibilidades de remontar, y aunque el fullback Mateo Soler logró atravesar la defensa para anotar un try, no fue suficiente para evitar que Pampas se asegurara el título.

Dos años después del nombramiento del ex gran jugador de los Pumas, Juan Manuel Leguizamón, como entrenador en jefe, Pampas finalmente logró salir adelante y saborear el éxito.

Este marcó el tercer título conseguido por una franquicia argentina, luego del triunfo de Jaguares XV en la temporada inaugural de 2021 y la victoria de Dogos XV en 2024.