Nueva entrega de El monstruo de Florencia del director Stefano Sollima establecido en Netflix.

Netflix ha dado luz verde a una nueva entrega de tres episodios de su serie original italiana “El Monstruo de Florencia”, la serie sobre un asesino en serie dirigida por el especialista del género Stefano Sollima. El primer capítulo de cuatro episodios se lanzó en el Festival de Cine de Venecia de 2025 antes de llegar a la plataforma de streaming, donde rápidamente se convirtió en la serie no inglesa más popular a nivel mundial de Netflix.

La filmación está en marcha en lo que se describe como “un nuevo capítulo en el caso de crímenes verdaderos más famoso de Italia” que “revisitará la investigación sobre el Monstruo de Florencia a través de una nueva perspectiva”.

El título del programa de crímenes reales es el apodo dado al presunto asesino en serie, quien cometió ocho dobles asesinatos a lo largo de 17 años, desde finales de los años 60 hasta mediados de los años 80, acechando a parejas estacionadas en autos en lugares solitarios cerca de Florencia. “El Monstruo de Florencia” siempre usó la misma arma: una Beretta calibre .22.

La primera temporada de “El Monstruo de Florencia” profundizó en la primera línea de investigación policial, conocida como el “hilo sardo”, con cada uno de los cuatro episodios contando la historia de un hombre que, en un momento dado, los investigadores creían que era el asesino. Este nuevo capítulo amplía la narrativa en torno al caso del Monstruo de Florencia centrándose en la pista de los llamados “Compañeros de Merienda”. En particular, se enfoca en la figura de Pietro Pacciani, un trabajador agrícola toscano que fue condenado en 1994 por siete de los ocho dobles asesinatos. Su condena fue anulada en apelación en 1996 y luego falleció en 1998 antes de su nuevo juicio. Pacciani es descrito en el comunicado como “una figura tan escrutada por los medios como envuelta en misterio” en lo que sigue siendo una de las investigaciones criminales más largas y controvertidas de la historia italiana.

“Siempre imaginamos ‘El Monstruo de Florencia’ como una serie de antología: historias independientes, cada una dedicada a uno de los diferentes sospechosos en la serie de crímenes que conmocionaron a la Toscana e Italia entre los años 70 y 80, en lo que ha quedado en la historia como los ‘asesinatos del Monstruo de Florencia'”, afirmó Sollima en el comunicado, señalando que la investigación duró más de 30 años.

“Después de centrarnos en los sospechosos sardos, esta vez damos un salto en el tiempo para abordar quizás el capítulo más conocido, controversial y debatido de todo el incidente: la historia de Pietro Pacciani, condenado y posteriormente absuelto de los crímenes, y sus presuntos cómplices, los infames ‘Compañeros de Merienda’, como los llamó la prensa”, agregó. Se trata de un caso judicial que dividió la opinión pública italiana durante décadas, señaló Sollima. “Quizás por esto, el caso de Pacciani sigue siendo el más perturbador: la culpabilidad nunca se ha probado, pero tampoco se ha descartado por completo”, concluyó.

La serie limitada reunió a Sollima con el escritor Leonardo Fasoli y el destacado director de fotografía italiano Paolo Carnera, con quienes Sollima trabajó en “Gomorra” y en el drama sobre tráfico de cocaína “ZeroZeroZero”. Sollima también ha dirigido películas de Hollywood como “Sicario: Día del Soldado” y “Sin remordimientos”.

El nuevo capítulo de la saga “El Monstruo de Florencia” está siendo producido por Wildside, una compañía de Fremantle, y la productora de Sollima, AlterEgo. Los productores son Sonia Rovai, Gina Gardini, Sollima y Lorenzo Mieli.