Francia aseguró el primer lugar en el Grupo I con una convincente victoria por 4-1 sobre Noruega en el Estadio de Boston, produciendo una de sus actuaciones más completas en la Copa del Mundo hasta ahora.

Ousmane Dembele fue la estrella del espectáculo, anotando un triplete en la primera mitad antes de que Desire Doue añadiera un cuarto gol al final para coronar una cómoda noche para el equipo de Didier Deschamps.

A pesar de que Noruega ya se había clasificado para la fase eliminatoria y había rotado mucho, Francia fue implacable y rara vez parecía estar en apuros, solo una breve respuesta noruega amenazaba con hacer del partido un enfrentamiento.

Francia casi abrió el marcador en el primer minuto cuando Kylian Mbappe se abrió paso y estrelló un disparo en la parte inferior del travesaño, obligando al portero Mathias Selvik a realizar una excelente parada.

Las señales de advertencia estaban allí para Noruega y Francia pronto se aprovechó. En el séptimo minuto, Mbappe cambió el juego de manera brillante para Dembele, quien condujo hacia el área antes de disparar un potente esfuerzo con la pierna derecha más allá de Selvik para poner el 1-0.

Noruega luchó por contener el ritmo y el movimiento del ataque de Francia y la ventaja se amplió después de 20 minutos. Mbappe nuevamente se convirtió en proveedor, deslizando un pase al camino de Dembele luego de seguir adelante a pesar de un agarrón de la camiseta de Leo Ostigard. El extremo del Paris Saint-Germain se abrió paso y colocó un magnífico disparo en la esquina lejana.

Cualquier esperanza de un primer tiempo unilateral se interrumpió brevemente justo un minuto después cuando Andreas Schjelderup encontró a Thelo Aasgaard, quien trabajó con calma para crear espacio antes de disparar un bajo esfuerzo en la esquina inferior para reducir la desventaja.

Francia rápidamente restableció el control. Dembele completó su triplete en el minuto 32 después de recibir el pase de Aurelien Tchouameni en el borde del área. Una vez más, tuvo demasiado espacio y castigó a Noruega doblando otro excelente remate más allá de Selvik para poner el 3-1.

Noruega desperdició una oportunidad de oro para volver al partido poco después del descanso. Oscar Bobb se alejó de Theo Hernandez dentro del área penal y fue derribado por el lateral francés, lo que el árbitro Michael Oliver no dudó en señalar el punto penal.

Sin embargo, Jorgen Strand Larsen desperdició la oportunidad. Su penalti vacilante careció de convicción y Mike Maignan lo detuvo fácilmente hacia su izquierda, preservando la ventaja de dos goles de Francia.

Esa falla efectivamente terminó con las esperanzas de Noruega. Aunque Bobb se mantuvo activo y creó otra oportunidad para sí mismo con una carrera inteligente hacia adelante, su esfuerzo fue directo a Maignan.

Con el resultado ya resuelto, Francia hizo varios cambios tardíos, incluida la retirada de Dembele y Mbappe para preservar a los jugadores clave de cara a las rondas eliminatorias.

Noruega siguió presionando pero luchó por crear oportunidades claras, mientras que Francia seguía siendo peligrosa cada vez que atacaba. Theo Hernandez disparó por encima al final y Bradley Barcola causó problemas por la izquierda después de entrar desde el banquillo.

El broche final llegó en tiempo de descuento. Barcola entregó un centro tentador desde la izquierda y el compañero sustituto Desire Doue se elevó brillantemente para guiar un cabezazo a la esquina superior derecha, sellando una victoria por 4-1.