Elon Musk publica la polémica película de regreso de Armie Hammer Vigilante Ciudadano en X

Elon Musk publicó “Vigilante Ciudadano” de Armie Hammer en su cuenta de X el viernes, compartiendo la controvertida película de acción independiente con sus 240 millones de seguidores. El enlace estuvo activo durante aproximadamente 48 horas y se desactivó el sábado.

Dirigida y escrita por el cineasta alemán de 60 años Uwe Boll, “Vigilante Ciudadano” fue notablemente prohibida en su país de origen por representar violencia aborrecible y por ser antiinmigrante, según The Telegraph. La película se estrenó en los Estados Unidos el 19 de junio.

“Vigilante Ciudadano” sigue a Hammer como un estadounidense en el extranjero en Europa en una misión empapada de sangre para eliminar a todos los migrantes criminales. Otros miembros del elenco incluyen a Costas Mandylor, Désirée Giorgetti, Steffen Mennekes, Neb Chupin y Mukit Abdul Hamid.

En la reseña de la película de Variety, el crítico Todd Gilchrist no se anduvo con rodeos, escribiendo: “Boll, una vergüenza cinematográfica desde principios de los 2000, entrega aquí una rebanada de explotación violenta, incoherente y moralmente bancarrota en el mismo nivel cualitativo que ‘House of the Dead’, ‘Alone in the Dark’ y ‘BloodRayne’. De hecho, la película es tan sorprendentemente mala que casi parece que el guionista-director-productor está saboteando deliberadamente a su estrella Armie Hammer, cuyo regreso previsto solo puede ser perjudicado por este proyecto”.

Hammer, quien protagonizó películas como “La red social”, “Llámame por tu nombre” y “Sorry to Bother You”, vio cómo su carrera se desplomaba en 2021 después de enfrentar acusaciones de agresión sexual. Hammer negó las acusaciones y en 2023, los fiscales se negaron a presentar cargos en su contra.

Boll anunció en X el sábado que “Vigilante Ciudadano 2” se lanzará en 2027. El día anterior, Musk respondió a una publicación en X mostrando “Vigilante Ciudadano” como la segunda película en las listas de Apple TV. Escribió: “‘Vigilante Ciudadano 2’ será aún mejor”.