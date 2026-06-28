Aún poco inspirador, pero Inglaterra evita pesadilla Wor…

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey — Inglaterra se recuperó de un comienzo laborioso e insípido cuando los goles de Jude Bellingham y Harry Kane aseguraron una victoria por 2-0 sobre Panamá y el primer lugar en el Grupo L.

Thomas Tuchel hizo cinco cambios en el equipo que luchó por un empate sin goles contra Ghana la última vez con Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jarell Quansah, Morgan Rogers y Nico O’Reilly sumándose al equipo.

Durante gran parte de este partido, fue como una sensación de déjà vu. Inglaterra encontró difícil romper la defensa resuelta de Panamá en un primer tiempo dolorosamente carente de oportunidades claras. Entraron al descanso registrando solo dos tiros al arco.

Sin embargo, Inglaterra aumentó la intensidad después del descanso y finalmente fue recompensada a los 62 minutos cuando Bellingham convirtió un córner de Saka dentro del poste cercano.

Bellingham luego se convirtió en asistente cinco minutos después, recogiendo un pase de Rashford antes de cruzar para que Kane anotara su tercer gol del torneo.

Ese gol significa que se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en Copas del Mundo con 11, superando a Gary Lineker.

Quansah se retiró cojeando con una lesión, lo que se suma a las preocupaciones defensivas de Inglaterra, pero Tuchel estará satisfecho con una victoria que los lleva a un enfrentamiento de octavos de final en Atlanta el miércoles con sus rivales sin confirmar. — James Olley

Contexto: Inglaterra logra una victoria sobre Panamá y asegura el primer lugar en el Grupo L en la Copa del Mundo.

Hecho: Jude Bellingham se convierte en el máximo goleador de Inglaterra en Copas del Mundo con 11 goles.

Hecho de verificación: Panamá está clasificado como 42º en el mundo según la clasificación de la FIFA.

Fact Check: Quansah se retiró del partido con una lesión en la defensa de Inglaterra.

Hecho de verificación: Harry Kane anotó su tercer gol del torneo en el partido contra Panamá.