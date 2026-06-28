WRC – Rally Acrópolis: Neuville pierde la victoria por un pinchazo, Ogier aprovecha

El sábado confirmó sus temores. Ogier fue recuperando su retraso, etapa tras etapa, sin abandonar nunca. Neuville respondió, a veces con garbo, a veces con cautela, gestionando esta Acrópolis donde diez segundos no pesan mucho. “Cuidamos los neumáticos y el coche. Diez segundos delante o detrás, no cambia nada en un rally como este”resumió el Saint-Vithois.

Una victoria perdida por dos neumáticos

El domingo, el duelo prometía una final de gran nivel. Neuville sólo tenía una ventaja de 4”1 en la salida, luego Ogier se adelantó por 1”3 en la primera especial. Por lo tanto, todo debía decidirse en las etapas finales, hasta que la Acrópolis revocara su ley.

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En el segundo pase de Aghii Theodori, Neuville recibió una alerta de presión en el lateral izquierdo y luego otra en el lateral derecho. Golpearon dos neumáticos, pasó casi un minuto y con ello la esperanza de una victoria belga en Grecia. “Tuvimos mucha mala suerte. No sé qué pasó. Hubiera sido bonito luchar hasta el final con Sébastien, pero así son las cosas”.susurró.

Ogier no dejó que la oferta se desperdiciara y buscó su 69ª victoria mundial por delante de Neuville y Takamoto Katsuta. El belga se marcha con un amargo segundo puesto, pero también con certezas. “Estoy entre la decepción y un poco de alegría, porque el coche funciona bien y nos sentimos cómodos con él. Juego limpio para Ogier”.

Ésta es quizás la verdadera valoración de Hyundai. La victoria se escapó, pero la actuación volvió. Neuville no ganó la Acrópolis. Sin embargo, había algo que podía contar para el futuro: un coche capaz de ganar, incluso en las carreteras más brutales del calendario WRC.