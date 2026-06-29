Marsch hambriento de matar gigantes después de llevar a Canadá a la histórica victoria en la Copa del Mundo.

Jesse Marsch está encantado de que su equipo de Canadá tendrá la oportunidad de “enfrentarse a un gigante” a continuación, tras su histórica victoria sobre Sudáfrica en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

El capitán Stephen Eustaquio marcó un brillante gol ganador en el tiempo de descuento del segundo tiempo en el que Canadá superó a Sudáfrica 1-0 en Los Ángeles.

Nunca antes habían ganado un partido de la Copa del Mundo antes de este torneo, Canadá ha hecho historia al obtener su primera victoria en la competición ante Qatar, antes de ganar su primer partido de eliminación directa en el escenario más grande de todos.

Con un tiempo de 91:03, el gol de Eustaquio fue el primer gol (o posterior) en un partido de eliminación directa de la Copa del Mundo desde 2018, cuando Nacer Chadli marcó para Bélgica contra Japón en una victoria por 3-2.

Hablando con sus jugadores en una reunión después del partido, Marsch se escuchó decir en la transmisión televisiva: “Ustedes están mostrando su carácter, ustedes son héroes canadienses ahora”.

“Son héroes canadienses para los niños futuros de este país. Este deporte tiene un gran futuro gracias a ustedes. Deberían estar muy orgullosos de quiénes son, gracias a este juego”.

Y ahora, se enfrentarán a Marruecos o a los Países Bajos, quienes ingresaron al torneo en el séptimo y octavo lugar del mundo, respectivamente, para conseguir un lugar en los cuartos de final.

Quien resulte victorioso en ese partido de la ronda de 32 el lunes, Marsch siente que el próximo juego de Canadá en Houston el sábado será todo lo que soñaron.

“Voy a volar a Monterrey hoy para ir al partido [Marruecos-Países Bajos]. Mañana, estaré en el estadio”, dijo Marsch después de la victoria de Canadá.

“Voy a ver lo que sucede, me aseguraré de que nuestros chicos tengan una buena oportunidad y estarán listos para enfrentarse a un gigante”.

“Tal vez sea Países Bajos, tal vez sea Marruecos, pero esto es lo que quería. Quería mostrar que merecían el derecho de enfrentarse a un gigante, y eso es lo que vamos a hacer”.

(Incluyendo otros siete contra Sudáfrica, Canadá ha tenido más disparos a puerta que cualquier otro equipo en la Copa del Mundo de 2026, con sus 28 también siendo el récord conjunto más alto registrado (desde 1966) por una nación de la CONCACAF en una sola edición (junto con México en 1986).

Fueron merecidos vencedores después de intentar el doble de disparos que Sudáfrica (12 a seis) y con 1.32 goles esperados a favor en comparación con los 0.13 de sus oponentes, que fue su segunda cifra xG más baja en un partido de la Copa del Mundo (tras 0.07 contra México en la fase de grupos).

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, quien se convirtió en el entrenador más longevo en llevar a un equipo a un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo a la edad de 74 años, admitió que el mejor equipo ganó.

“Estoy tan orgulloso como hace dos o tres días. Creo que tuvimos un buen Mundial, pero hoy, cuando jugamos contra un equipo como este, con poder y rapidez, entonces estamos detrás”, dijo.

“Esto es algo que tenemos que aprender. Y por lo tanto, fue importante para este equipo que estuviéramos aquí”.

“Sin duda, es algo que tenemos que hacer y en los próximos meses, estoy seguro de que este equipo será más fuerte que antes, porque hoy jugamos contra un equipo que está un poco más avanzado que nosotros. Jugamos un buen partido. Podríamos haberlo hecho más”.