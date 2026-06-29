Ryu toma el PGA femenino después de una remontada que iguala el récord

Ryu toma el PGA femenino después de una remontada que iguala el...

El golfista Haeran Ryu se recuperó de un comienzo difícil para asegurar su primer título importante, ganando el Campeonato de la PGA Femenina por dos golpes sobre Ina Yoon en un ventoso domingo en el Club Nacional de Golf Hazeltine.

Ryu hizo un 70 bajo par para terminar en 13 bajo par, convirtiéndose en la sexta surcoreana en ganar el evento en las últimas 12 ediciones. Después de un inicio lento, jugó los últimos tres rondas 6 golpes mejor que cualquier otro jugador.

Brooke Henderson y Dewi Weber empataron en el tercer lugar con 10 bajo par. Tres estadounidenses empataron en quinto lugar, seis golpes detrás de Ryu.

Nelly Korda finalizó en un empate por el octavo lugar. El campo estuvo cerrado durante la mañana debido a una tormenta, retrasando los horarios de salida y dejando los greens más suaves y el aire especialmente racheado.

Ryu, de 25 años, logró un impresionante resurgimiento para llevarse la victoria en un final relajado. Su capacidad de aproximación y precisión fueron clave para separarse del grupo.