Dos miembros de New Order se retiran de la gira debido a razones de salud personal.

El lunes, New Order anunció que Stephen Morris y Gillian Gilbert no se unirán a su espectáculo en el Primavera de Chile en noviembre debido a “razones de salud personal”.

“Las circunstancias lo hacen imposible”, dijo la banda en una publicación de Instagram. Esto deja al vocalista Bernard Sumner como el único miembro original de la influyente banda de post-punk que se presentará en el festival Primavera de Santiago, Chile, que se llevará a cabo del 26 al 28 de noviembre. Phil Cunningham y Tom Chapman, quienes han estado actuando con New Order desde 2011, se unirán a Sumner en el escenario.

“New Order está muy feliz de tocar en el Primavera de Chile en noviembre, marcando la primera presentación de la banda allí en siete años”, publicó New Order en Instagram.

“Debido a razones de salud personal, Stephen y Gillian no estarán de gira en el futuro previsible y no se unirán a este espectáculo. Bernard, Phil y Tom lamentan mucho que Stephen y Gillian no puedan unirse a nosotros esta vez, pero desafortunadamente las circunstancias lo hacen imposible”, añadieron.

New Order no especificó si Morris o Gilbert tienen problemas de salud – la pareja está casada – o cuál es la naturaleza de los problemas.

Joy Division/New Order están programados para ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll el 14 de noviembre en Los Ángeles. El bajista original de Joy Division/New Order, Peter Hook, quien se separó de la banda en 2007, ha dicho que asistirá a la ceremonia. Sin embargo, después de una famosa ruptura y batalla legal, le dijo a Rolling Stone que no quería estar cerca de ellos. “No. No. No después de lo que me hicieron a mí y a mi familia, no. No. No me pararé junto a ellos”.

Hook, quien ahora actúa con su banda The Light y está embarcándose en una gira por Estados Unidos en agosto, dijo que preferiría actuar en la ceremonia del Salón de la Fama con Oasis, quienes también serán incluidos y con quienes tiene una larga relación. “Definitivamente. Sin lugar a dudas, por ese primer concierto que les di en 1990. ¿Sabes qué? Todo lo que puedo decir es que los planes desde mi lado están en marcha. Estoy esperando que se hagan realidad”.