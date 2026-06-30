Brasil evita el shock de la Copa del Mundo con una victoria tardía ante Japón…

HOUSTON — Gabriel Martinelli anotó cinco minutos en tiempo de descuento para sellar una victoria por 2-1 para Brasil contra Japón en Houston después de que los cinco veces ganadores de la Copa del Mundo de la FIFA lucharan contra una posible humillación tras el gol de apertura en la primera mitad de Kaishu Sano.

El gol de Sano en el minuto 29 sorprendió al equipo de Carlo Ancelotti y planteó la posibilidad de que Brasil perdiera un juego competitivo contra oposición asiática por primera vez y provocara uno de los mayores choques en la historia de la Copa del Mundo. Pero un cabezazo de Casemiro en el minuto 56 igualó a Brasil y preparó un asedio en la segunda mitad mientras la Seleção buscaba un gol ganador.

Japón se mantuvo firme, sin embargo, con el portero Zion Suzuki realizando una serie de salvadas cruciales para mantener a su equipo en términos iguales. Pero Brasil se llevó la victoria y un lugar en los octavos de final en los segundos finales cuando el delantero del Arsenal, Martinelli, anotó desde corta distancia después de ser liberado por Bruno Guimarães.

Brasil ahora se enfrentará a los ganadores del partido del martes entre Noruega y Costa de Marfil en Nueva Jersey el domingo.

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Brasil evita la sorpresa a pesar de la edad. ¿Son demasiado viejos para ganar la Copa del Mundo? El rendimiento de Casemiro en el mediocampo y su gol crucial de empate resaltaron lo importante que es el antiguo jugador del Manchester United para el equipo de Ancelotti, pero no se puede escapar del hecho de que tiene 34 años, al igual que otros jugadores en sus treintas.

Con una edad promedio de 29 años y 245 días, este fue el segundo equipo más antiguo que Brasil ha alineado en una Copa del Mundo desde 1966, superado solo por el equipo que enfrentó a Francia en los cuartos de final de 2006 (30 años y 31 días).

Casemiro, Alisson Becker (33), Danilo (34), Marquinhos (32) y Douglas Santos (32) todos comenzaron este juego, y su falta de energía y movilidad fue evidente mientras el movimiento y la velocidad de Japón preocupaban a Brasil en la primera mitad.

Ancelotti argumentaría que la experiencia de su equipo fue una de las razones principales por las que Brasil pudo mantenerse en el juego y ganarlo al final. Pero hay una verdadera falta de talento joven emergente en Brasil, y por eso el equipo de Ancelotti es uno de los más viejos en el torneo.

Fecha límite para la presentación de brackets de la Copa del Mundo Hay que confirmar que hubo una fuerte presión sobre Sano en la línea central y avanzó para anotar el primer gol de Japón, solo por algunos malos hábitos por surgir después del descanso. A pesar de que parecía que podrían haber agregado un segundo hacia el final de la primera mitad, Japón se replegó al comienzo del segundo período y, casi de inmediato, Brasil pareció destinado a igualar el marcador, desaprovechando muchas oportunidades claras antes de que Casemiro finalmente restableciera la paridad.

Moriyasu pronto optó por una mayor estabilidad defensiva al traer a los defensores naturales Yukinari Sugawara y Junnosuke Suzuki en lugar de los más orientados al ataque Ritsu Doan y Keito Nakamura, que han tenido un desempeño encomiable en el sistema a pesar de estar fuera de posición.

Para un equipo que fue audaz al declarar que quería ganar la Copa del Mundo, esa segunda mitad sugiere que tal vez es solo la confianza en sí mismos lo que Japón realmente les falta.

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Japón sigue sin poder superar la primera barrera en las eliminatorias En sus cuatro intentos anteriores, Japón no logró avanzar más allá de la primera etapa en la ronda de eliminación. Ahora van cinco seguidas.

Japón ha logrado victorias históricas antes, solo piensen en 2022 cuando registraron famosas victorias sobre Alemania y España, pero esas fueron en la fase de grupos, cuando podían jugar con cierto margen de error.

Al llegar a las apuestas de todo o nada, sin segundas oportunidades, los Samurai Azules todavía no tienen las respuestas. Y parece que podría ser un problema mental, incluso si no hay vergüenza en perder contra Brasil.

Sin embargo, la derrota del lunes debería sentirse como una gran oportunidad perdida considerando que superaron ampliamente a sus oponentes en los primeros 45 minutos e incluso estaban liderando en el descanso, solo para sufrir un colapso desgarrador en la segunda mitad.

En la última Copa del Mundo, el veterano japonés Yuto Nagatomo acuñó el término para esta barrera imaginaria como “el muro de los octavos de final”, que simplemente tienen que encontrar la manera de superar. Con la expansión del torneo, ahora se ha convertido en el muro de los 32.

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La obra maestra de Moriyasu no dura Durante los primeros 45 minutos en el Estadio Houston, el entrenador de Japón, Hajime Moriyasu, estaba llevando a cabo una obra maestra táctica.

Es cierto que Brasil dominó la posesión, pero los atacantes Vinicius Junior (23), Matheus Cunha (21) y Rayan (17) tuvieron los menos toques de todos los jugadores de campo en la primera mitad ya que su amenaza fue anulada con gran efecto.

Con los laterales recogiendo disciplinadamente, la barrera de cinco hombres — que fue aún más protegida por otros cuatro no muy lejos adelante — resultó difícil de despedazar para Brasil. Y la pareja inusual de mediapunta No. 10 de Japón, Daizen Maeda y Junya Ito, compensaban su falta de creatividad con un gran esfuerzo — liderando la presión con intención junto a Ayase Ueda.

Fue esta presión la que llevó a Sano a ganar posesión en la línea central y avanzar para anotar el gol de apertura de Japón, solo por algunos malos hábitos por surgir después del descanso. Cuando parecía que incluso podrían haber agregado un segundo hacia el final de la primera mitad, Japón se replegó al comienzo del segundo período y, casi de inmediato, Brasil parecía destinado a igualar el marcador, desaprovechando muchas oportunidades claras antes de que Casemiro finalmente restableciera la paridad.

Moriyasu pronto optó por una mayor estabilidad defensiva al traer a los defensores naturales Yukinari Sugawara y Junnosuke Suzuki en lugar de los más orientados al ataque Ritsu Doan y Keito Nakamura, que han tenido un desempeño encomiable en el sistema a pesar de estar fuera de posición.

Para un equipo que fue audaz al declarar que quería ganar la Copa del Mundo, esa segunda mitad sugiere que tal vez es solo la confianza en sí mismos lo que Japón realmente les falta.

– Video: Laurens decepcionado por el plan de juego de Japón en la derrota de Brasil

¿Es esta la peor actuación de Asia en la Copa del Mundo en años recientes? Comenzó de manera brillante para la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y sus representantes, ya que el continente se mantuvo invicto en sus seis primeros juegos en el torneo. Todo ha ido cuesta abajo desde entonces.

Australia, que juega contra Egipto el viernes, es la última esperanza restante de la AFC. Al llegar hasta este punto, ellos y Japón probablemente han ganado calificaciones mínimas — incluso si, y aún en el caso de los Socceroos, existe la posibilidad de que puedan avanzar más allá de los octavos de final.

Hubo campañas absolutamente deplorables. Corea del Sur es la primera que viene a la mente, incluso si lograron obtener tres puntos. El hecho de que su fracaso para avanzar desde la fase de grupos condujo a la renuncia del entrenador Hong Myung-Bo y a llamados al respecto de la Federación de Fútbol de Corea para una renovación completa — por el presidente de la nación, nada menos — sugiere cuánto fue una aberración su fracaso.

Del mismo modo, Arabia Saudita probablemente sentirá que podrían haber dado una mejor presentación, mientras que Qatar — tras un inicio decente al empatar con Suiza — entró en modo de autodestrucción posteriormente. De manera similar, aunque hay que señalar que esta fue la vuelta de Iraq a la Copa del Mundo después de 40 años, su diferencia de goles de menos 11 era bastante desagradable.

Pero también hubo quienes fueron valientes. Irán ha sido ampliamente etiquetado como el equipo más desafortunado del torneo. Se van con un récord invicto y algunos empates creditables contra Bélgica y Egipto, aunque probablemente deberían haber vencido a Nueva Zelanda.

Los debutantes Uzbekistán y Jordania estarán mejor después de su primera experiencia en el escenario más grande del fútbol. Ambos tuvieron goles emblemáticos para saborear — con Uzbekistán incluso consiguiendo uno contra la poderosa Argentina.

Pero en general, y independientemente de cuánto llegué Australia, esta Copa del Mundo debería ser vista como una decepción para Asia. Ahora tienen que esperar cuatro años para dar una mejor presentación. — Gabe Tan