La lucha por la seguridad del príncipe Harry amenaza el muy esperado reencuentro con el rey Carlos: experto

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El viaje del príncipe Harry y Meghan Markle al Reino Unido ya se ha visto empañado por el drama después de que circularan informes de que la visita fue cancelada por motivos de seguridad.

Se espera que el duque y la duquesa de Sussex regresen a Gran Bretaña este mes, lo que marcará el primer regreso al Reino Unido en cuatro años para la princesa Lilibet y el príncipe Archie.

Los problemas relacionados con la protección policial oficial de los Sussex pueden obstaculizar su viaje a través del charco mientras el Príncipe Harry lucha por alojamiento en una propiedad real para proteger mejor a su familia.

Si bien el duque y la duquesa se alejaron de las responsabilidades reales superiores en 2020, la experta real Kate Nicholl le dijo a Fox News Digital que hay una “sensación real de frustración” dentro del palacio mientras el viaje permanece en el limbo.

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“Harry sabe que no tiene derecho automático a protección policial financiada por los contribuyentes cuando esté aquí en el Reino Unido”, dijo Nicholl. “Ahora bien, este viaje lleva varios meses planeándose. El rey fue informado de ello.

“El rey estaba muy feliz de alojar a Harry, Meghan y los niños en una residencia real donde, por cierto, habrían tenido protección policial total de los contribuyentes las 24 horas del día mientras estaban en una residencia real… Donde no obtienen esa protección de los contribuyentes es si están viajando por todo el país y Harry haciendo sus Juegos Invictus”.

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Y añadió: “Ahora, Harry es un hombre muy rico por derecho propio. Eligió renunciar a la familia real. No es un miembro trabajador de la familia real”.

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Nicholl, copresentador del podcast “The Royals Uncensored”, dijo que el palacio “realmente estaba haciendo todo lo posible” para acomodar a los Sussex.

Según los informes, al duque y a la duquesa se les dijo que una revisión oficial de su solicitud de seguridad estaba programada para marzo, solo para enterarse de que la evaluación nunca fue realizada por el Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas (RAVEC), según la revista People.

En diciembre, el príncipe Harry escribió en privado a la ministra del Interior, Shabana Mahmood, solicitando una evaluación completa de los riesgos de seguridad para reevaluar los niveles de amenaza por primera vez desde 2020, según el guardián .

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El año pasado, el Príncipe Harry hizo una rara aparición en una audiencia de dos días por su apelación contra la decisión del gobierno del Reino Unido de retirarle su seguridad.

En el tribunal, los abogados de Harry dijeron que el duque y la duquesa de Sussex “se sintieron obligados a alejarse del papel de miembros trabajadores oficiales de tiempo completo de la familia real, ya que se consideraba que no estaban protegidos por la institución”. Harry había “deseado continuar con sus deberes en apoyo de la difunta reina como miembros de la familia real financiados con fondos privados”.

En mayo de 2025, la realeza británica perdió su apelación. El Tribunal de Apelación dictaminó por unanimidad que un comité no había tratado injustamente al duque de Sussex cuando decidió revisar su protección caso por caso cada vez que visita su país de origen.

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Archewell confirmó a principios de esta semana que la visita del Príncipe Harry al Reino Unido incluye “compromisos públicos y privados en todo el país”, antes de señalar que el alojamiento seguro es sólo “un elemento” de un plan de protección eficaz porque “el riesgo sigue a la persona, no al lugar”.

“La cuestión nunca ha sido la acomodación”, dijo Archewell a Fox News Digital. “La cuestión es si se proporciona una seguridad protectora adecuada y proporcionada durante toda la visita.

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“La junta independiente de gestión de riesgos que la propia RAVEC decidió que era necesaria en noviembre pasado aún no se ha celebrado. Por lo tanto, es difícil entender cómo se puede mantener de manera creíble la proporcionalidad de los acuerdos actuales sin esa evaluación independiente.”

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Archewell añadió: “El Duque continúa explorando todas las opciones disponibles para permitir que la visita se realice de forma segura y darles a sus hijos la oportunidad de disfrutar del Reino Unido”.

Nicholl señaló que había “una genuina sensación de deleite” en el palacio que rodeaba el regreso del príncipe Harry al Reino Unido con sus hijos.

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“Hay que recordar que el rey está envejeciendo”, dijo. “Vive con cáncer. No ha visto a sus nietos desde el Jubileo de Platino de Queens en 2022”.

En 2020, Harry y Markle, que actualmente residen en California, hicieron su salida real, citando las insoportables intrusiones de la prensa británica y la falta de apoyo del palacio.

El 10 de septiembre, el Palacio de Buckingham confirmó que Harry pasó tiempo con el rey a quien le diagnosticaron cáncer en 2024, en Clarence House. Era la primera vez que se veían en más de un año.

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“Dejando de lado su posición pública y su papel público, es sólo un abuelo que comprensiblemente quiere conocer a sus nietos”, dijo Nicholl.