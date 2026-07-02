Cardi B gana $60,000 de la bloguera Tasha K por publicaciones sobre Offset y Stefon Diggs

El rapero dijo que la bloguera violó un acuerdo previo derivado de la victoria por difamación de $4 millones de Cardi en 2022

La bloguera de chismes Tasha K ha acordado pagar $60,000 a Cardi B después de que la rapera ganadora del Grammy fuera tras la bloguera por violar un fallo legal anterior y difamarla en línea.

El acuerdo, presentado el martes y obtenido por Rolling Stone, establece que Cardi y Tasha K llegaron a la resolución “para evitar el gasto, la demora y la incertidumbre de futuros litigios” sobre la cantidad total otorgada. Su última disputa legal se deriva de la victoria por difamación de $4 millones de Cardi en 2022 contra la bloguera, cuyo nombre legal es Latasha Kebe. Cardi acordó retrasar los esfuerzos para cobrar el juicio completo siempre y cuando Kebe se abstuviera de denigrar a Almánzar y su familia.

A pesar del acuerdo de detenerse, Cardi, nacida Belcalis Almánzar, y sus abogados dijeron que Kebe ignoró las advertencias y realizó recientes publicaciones en redes sociales sobre el esposo separado de Almánzar, Offset, y el padre de su hijo menor, el jugador de la NFL Stefon Diggs.

La rapera presentó una petición en abril pidiendo a un juez que imponga sanciones “económicamente dolorosas” al presentador de UnWineWithTashaK. Los abogados de Almánzar dijeron que se han visto obligados a vigilar constantemente las redes sociales de Kebe por presuntas violaciones en medio de un juego de “gato y ratón” durante el último año. Afirmaron haber documentado más de dos docenas de “violaciones flagrantes” de la cláusula de no difamación.

“El deudor aún cree que está por encima de la ley, las consecuencias y es invulnerable”, afirmaba la presentación en abril. “Lo que hace este patrón de desafío particularmente atroz no son solo las violaciones en sí, sino lo que la deudora ha admitido abiertamente en transmisiones públicas. Ella ha dejado claro que tiene la intención de reanudar el acoso a la Sra. Almánzar una vez que haya saldado su deuda”.

El acuerdo del martes establece que Kebe se ha comprometido a enviar a Almánzar $30,000 dentro de 28 días de la orden judicial y el resto antes del 31 de diciembre. Si Kebe no realiza los pagos en sus fechas límite, la rapera puede enviar entonces un aviso de incumplimiento por escrito y la bloguera tendría cinco días para pagar. Si Kebe incumple, Almánzar puede buscar el pago completo de $110,115.

Representantes de Almánzar y Kebe no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.