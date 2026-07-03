El ex atleta olímpico estadounidense David Hearn acusado de presunto vandalismo en el Reflecting Pool

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El ex piragüista olímpico estadounidense David “Davey” Hearn fue acusado formalmente de un delito grave de destrucción de propiedad después de su arresto el mes pasado en el Lincoln Memorial Reflecting Pool en Washington, DC, según la fiscal estadounidense Jeanine Pirro.

Hearn, ex piragüista olímpico estadounidense, fue acusado el jueves en el Tribunal Superior de DC después del incidente del 19 de junio.

Hearn ha negado haber dañado la piscina reflectante recientemente renovada, diciendo que se detuvo durante un paseo en bicicleta y simplemente tocó un trozo suelto de la capa azul descascarada “para satisfacer mi curiosidad como ciudadano”.

La acusación se produce después de que varias personas fueran arrestadas o citadas por presuntos daños al Reflecting Pool, que se sometió a un proyecto de rehabilitación de más de 14 millones de dólares durante la presidencia de Donald Trump.

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El presidente anteriormente culpó a los vándalos por los daños a la piscina, que presenta una capa azul que él llama “azul de la bandera estadounidense”.

El abogado de Hearn respondió a la acusación.

“Davey Hearn es inocente. Estos cargos son escandalosos y deberían ser alarmantes para todos los estadounidenses. Esta acusación refleja el esfuerzo de la Administración por echar la culpa por sus propios fracasos. En vísperas del Día de la Independencia de nuestra nación, los estadounidenses deberían estar profundamente preocupados por el mal uso del poder del gobierno contra un ciudadano común basado en una narrativa inventada. El sistema de justicia existe para determinar hechos, no para proporcionar cobertura política”, decía la declaración.

El arresto de Hearn se convirtió en una sensación viral después de que fue capturado por la periodista Emily Miller. Miller filmó un video de dos minutos de la detención de Hearn, que rápidamente se volvió viral en X.

Miller acusó a Hearn de agarrar una manguera que las trabajadoras del Servicio de Parques Nacionales estaban usando para eliminar las algas. Hearn negó la acusación, aunque admitió que la llanta de su bicicleta podría haberla golpeado.

“No destrocé nada”, dijo Hearn. El Correo de Washington . “Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me estaban esposando”.

Hearn fue arrestado por la Policía de Parques de EE. UU. hace casi 30 años y terminó evitando los cargos, según un informe de 1996. Artículo del Washington Post .

Ese año, el río Potomac se volvió violento cuando las intensas y fuertes lluvias llevaron el agua a un nivel de inundación aterrador y casi récord de 60.000 pies cúbicos por segundo.

Las autoridades inmediatamente emitieron un cierre de emergencia del río. Pero Hearn llevó su canoa de rápidos directamente a los rápidos, donde más tarde los agentes se abalanzaron y lo arrestaron.

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Fue acusado de no obedecer una orden legal. Pero Hearn luchó el caso en los tribunales y ganó gracias a un sorprendente tecnicismo. Pero un juez federal desestimó los cargos y dictaminó que el río Potomac está controlado por el estado de Maryland lo que significa que la Policía Federal de Parques no tenía jurisdicción sobre el agua.

Hearn también donó al aparato demócrata de recaudación de fondos ActBlue 10 veces y también contribuyó a las campañas presidenciales de Barack Obama cinco veces, dijo un funcionario de la administración a Fox News Digital.

Como deportista olímpico, Hearn representó a los Estados Unidos en tres Juegos Olímpicos de verano y dice que llevó la antorcha olímpica por Washington, DC, para los Juegos de Atlanta de 1996.

“Fue un honor increíble ser portador de la antorcha de los Juegos Olímpicos en mi propio estado”, según su sitio web, Davey Hearn .

Su hermana mayor, Cathy, ha sido dos veces olímpica en kayak femenino y en 1979 ganó tres medallas de oro en el Campeonato Mundial, algo sin precedentes. También fue miembro del equipo del Campeonato Mundial de 2001.

Ashley J. DiMella de Fox News Digital contribuyó a este informe.