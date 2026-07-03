Después de una ola de calor: los incendios forestales arrasan el sur de Francia

Varios incendios forestales arrasaron el sur de Francia el jueves después de semanas de clima seco y temperaturas récord durante la reciente ola de calor.

Según las autoridades locales, los mayores incendios se han extendido en las regiones de Aude y Hérault. Se desplegaron hasta 800 bomberos y 150 vehículos para combatir las llamas que se extendieron por 900 hectáreas (2200 acres).

En la región de los Pirineos Orientales, casi 3.000 turistas y residentes locales fueron evacuados después de que estallara un incendio forestal en Sainte-Marie-la-Mer y se extendiera a Canet-en-Roussillon, una ciudad cerca de la frontera española.

Imágenes de televisión mostraron almacenes y un yate envueltos en llamas en Canet-en-Roussillon, y una espesa nube de humo oscuro flotaba sobre la playa.

Pierre Regnault de La Mothe, máximo funcionario regional en el departamento sureño de Pirineos Orientales, dijo que dos bomberos sufrieron heridas leves.

Horas antes, los bomberos controlaron dos incendios en las afueras de Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia.

Los bomberos utilizaron aviones y helicópteros para combatir los incendios forestales. Imagen: Idriss Bigou-Gilles/AFP

Las condiciones climáticas aumentan el riesgo de incendios forestales

El primer ministro Sébastien Lecornu, que celebró una reunión de crisis en Marsella, dijo que se han producido casi 7.000 incendios desde el inicio de la temporada de verano y que ya se han quemado unas 8.700 hectáreas.

“La situación es bastante tensa”, afirmó.

Desde el miércoles, 1.200 bomberos han sido movilizados para combatir los incendios forestales, según el ministro del Interior, Laurent Núñez.

“Las condiciones meteorológicas siguen siendo especialmente desfavorables”, escribe en X.

En junio, Francia experimentó una ola de calor récord de 11 días de duración, con temperaturas que superaron los 40 grados Celsius (104 grados Fahrenheit) en muchos lugares.

Se espera que persistan las altas temperaturas y las condiciones de sequía, sin pronosticarse lluvias para los próximos días.

La combinación de un grave estrés hídrico sobre las plantas y la vegetación, así como los fuertes vientos que soplan en la región mediterránea, aumenta el riesgo de incendios forestales.

Editado por: Sean Sinico

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