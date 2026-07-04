Transmisión en vivo de Argentina vs. Cabo Verde: cómo ver la Copa Mundial de la FIFA 2026, alineaciones, probabilidades, selecciones, predicciones

Dos de las mayores estrellas de este copa del mundoLionel Messi y Vozse encontrará con un lugar en los octavos de final en la línea. Si bien esto puede parecer un partido que debería ser una simple victoria para Argentina, Cabo Verde ya han conseguido un empate contra España durante la fase de grupos, por lo que no debería darse por sentado. Vozinha saltó a la fama con sus hazañas en la Copa Mundial en la red para los Blue Sharks, pero tendrá un difícil desafío para detener a Messi en este juego. Messi se ha convertido en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 19 goles y contando y también está empatado con Kylian Mbappé en la mayor cantidad de goles en esta edición de la Copa del Mundo con seis.

Si nos remontamos a 2022, Messi ha marcado en siete partidos consecutivos de la Copa del Mundo, lo que también es un récord, y está claro que la primera, segunda y tercera prioridad de Cabo Verde será impedir que Messi se apodere del juego. Pero incluso si Messi no marca ahora que Lautaro Martínez marcó su primer gol en un Mundial, habrá mucho apoyo para su talismán, ya que el trabajo de Cabo Verde será más difícil que cualquier cosa que hayan experimentado hasta ahora en este torneo.

Lamina Yamal no estaba completamente sano cuando se enfrentó a España, y brindar oportunidades similares a Argentina resultará en una gran pérdida. Bubista ha preparado bien a su equipo de Cabo Verde hasta ahora durante este torneo y este será su último desafío.

Cómo ver Argentina vs. Cabo Verde

Fecha:Viernes 3 de julio |Tiempo:6 pm hora del este

Ubicación:Estadio Hard Rock – Miami Gardens, Florida.

TELEVISOR:FOX (Ing), Telemundo (Espa) |Transmisión en vivo:Fubo (Pruébalo gratis)

Probabilidades:Argentina -699; Draw +700; Cabo Verde +2000

Argentina vs. Cabo Verde alineaciones iniciales previstas

Argentina:A Emiliano Martínez, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian RomeroNahuel Molina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martinez

Cabo Verde: Vozinha, Sindy Lopes Cabral, Diney Borges, Roberto Lopes, Steven Moreira, Kevin Piña, Jovan CabralJamiro Monteiro, Deroy Durarte, ryan mendes, Dailon Livramento

Selección de Argentina vs. Cabo Verde, predicción

Si bien el mediocampo argentino puede tener problemas bajo presión, tener a Messi deja mucho margen de error. Messi anotará por octavo partido consecutivo mientras busca recuperar el liderato en solitario de Mbappé para la Bota de Oro, y aunque los Tiburones Azules harán un esfuerzo valiente, será Argentina la que se dirija a los octavos de final.Elegir:Argentina 2, Cabo Verde 0

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