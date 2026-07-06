Beyoncé presenta fuegos artificiales del 4 de Julio con la sorprendente nueva canción Morning Dew (Donk)

El Día de la Independencia sorpresa

La canción, escrita por el cantante Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, aparecerá en una reedición del 20 aniversario del álbum “B’Day” de Beyoncé, que saldrá en el cumpleaños de Beyoncé (4 de septiembre).

Beyoncé entregó algunas sorpresas el Cuatro de Julio al lanzar sorpresivamente una nueva canción titulada “Morning Dew (Donk)”, su primera canción nueva en dos años.

Según un comunicado de prensa, la canción es “un claro guiño a su leal BeyHive para conmemorar la próxima celebración épica de ‘B’Day’; el lanzamiento de ‘Morning Dew (Donk)’ marca el inicio oficial de una cuenta regresiva de 60 días para el 20 aniversario del segundo álbum de Beyoncé, ‘B’Day’, lanzado el 4 de septiembre de 2006. (El 4 de septiembre también es el cumpleaños real de Beyoncé).

“Morning Dew (Donk)”, que al parecer estaba inicialmente planeada para ese álbum de 2006, fue coescrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, y producida por Beyoncé y Williams. La canción se acompañó de un video lírico que reutiliza imágenes grabadas hace dos décadas por el colaborador Cliff Watts, quien también fotografió la portada de Beyoncé para la edición traje de baño de Sports Illustrated.

La canción aparecerá en una próxima reedición del 20 aniversario de “B’Day”, que llegará el 4 de septiembre de 2026, el 20 aniversario del LP original. No se revelaron otros detalles sobre la reedición.

“Morning Dew (Donk)” marca la primera música nueva de Beyoncé desde que lanzó su álbum “Cowboy Carter” en marzo de 2024; la tercera entrega de una supuesta trilogía que también incluye “Renaissance” de 2022 aún no ha sido anunciada.