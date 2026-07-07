Imported Article – 2026-07-07 15:24:54

El político ha elogiado la apariencia de la cantante y ha desacreditado sus opiniones políticas.

7 de julio de 2026

Donald Trump habla durante un mitin de campaña en el Expo World Market Center en Las Vegas, Nevada, el 13 de septiembre de 2024. PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Desde que Taylor Swift habló públicamente sobre política en 2018, la estrella del pop se ha opuesto a Donald Trump, y el presidente de los Estados Unidos no ha guardado silencio al respecto. A lo largo de su evolución como defensora política, Swift ha hecho todo, desde criticar las políticas de derecha de Trump y su lenguaje incendiario hasta instar a sus cientos de millones de fans a votar en su contra en las elecciones. De hecho, la cantautora de “Blank Space” ha expresado más de una vez su arrepentimiento por no haber hecho más para evitar que el político llegara a la Casa Blanca en 2016. Cuatro años más tarde, le prometió a Trump que el pueblo estadounidense “te votará fuera en noviembre” después de que el entonces presidente, a quien describió como “avivando las llamas de la supremacía blanca y el racismo”, condenara las protestas de Black Lives Matter por la muerte de George Floyd.

Como resultó, Swift tenía razón: Trump perdió su intento de reelección en 2020 contra Joe Biden, quien inicialmente se postularía nuevamente en 2024 antes de abandonar la carrera y pasarle el testigo a su vicepresidenta Kamala Harris. A pesar de todo, la ganadora de 14 premios Grammy ha permanecido firme en su resistencia a Trump. Sin embargo, las opiniones de Trump sobre la música han sido mucho menos consistentes, con el ex presidente ganándose la reputación de elogiar la “apariencia inusualmente hermosa” de Swift un día y declarar su odio absoluto por ella al día siguiente.

Desde las primeras interacciones de la pareja mucho antes de que alguno de los dos estuviera involucrado políticamente, hasta las críticas acaloradas que se han lanzado mutuamente desde entonces, Swift y Trump tienen una larga historia juntos. Sigue leyendo para ver una línea de tiempo de todo lo que el empresario convertido en presidente ha dicho alguna vez sobre la estrella del pop a continuación.