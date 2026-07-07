Primero de noche, ahora en espacios digitales

Escondiéndose detrás del perfil de YouTube ‘Mujer Disparada IA’, un usuario anónimo publicó videos titulados ‘Escolares Japonesas Disparadas en el Pecho’, ‘Amas de Casa Sexys Disparadas en el Pecho’, ‘Fin Trágico de la Reportera Femenina’ y ‘Disparo en la Cabeza IA’ desde el 20 de junio de 2025 hasta mediados de septiembre. El contenido generado por IA, que mostraba a mujeres suplicando misericordia segundos antes de ser apuñaladas, disparadas en el pecho o decapitadas, tenía más de mil seguidores y más de 175,000 vistas. ‘Mujer Disparada IA’ convirtió sus fantasías en realidad utilizando Veo 3, una herramienta de Google AI Studio promocionada como capaz de ‘entregar un realismo mejorado’, ofreciendo un control sin precedentes para dar vida a tus visiones más ambiciosas.

No estamos hablando del submundo de internet aquí, de rebuscar en la ropa interior sucia de otra persona, ketamina y municiones, sino de videos accesibles en una plataforma de video global utilizada diariamente por millones de adultos y niños. El hecho de que ninguno de los mecanismos de verificación existentes lograra detectar el problema, primero en Veo 3, que supuestamente bloquea todas las indicaciones que entran en conflicto con las políticas y directrices de Google, y luego en YouTube, demuestra cuán perfunctoriamente se toma la violencia contra las mujeres. El perfil controvertido fue eliminado solo después de que el medio de comunicación independiente 404 Media informara sobre el caso y solicitara una respuesta de YouTube, en otras palabras, solo una vez que ‘Mujer Disparada IA’ se convirtió en un posible problema de relaciones públicas. Mientras llenaban sus bolsillos, el contenido sexualmente explícito y material violento, prohibido en papel, pasaron fácilmente desapercibidos.

Límites reales de deepfake

Las imágenes producidas por IA que no tienen base en la realidad (volveré a esta formulación) se conocen como deepfakes. El primer contexto registrado en el que se utilizó el término revela su propósito original, sorprendentemente cercano al uso de ‘Mujer Disparada IA’: ya en 2017, los miembros del subreddit ‘r/deepfakes’ pegaron los rostros de mujeres famosas en material pornográfico existente. El pánico en torno a la intrusión de la IA en cada esfera de nuestras vidas se ha centrado en gran medida en el contexto político y el potencial destructivo de una tecnología que fabrica historias falsas y propaga el odio, persiguiendo a individuos y grupos sociales específicos. Sin embargo, pocos abordan con la misma seriedad el problema de utilizar la IA para humillar e intimidar a las mujeres, es decir, para producir y difundir misoginia, a través de pornografía deepfake y la resurrección de fantasías femicidas, utilizando aplicaciones y programas disponibles al alcance de todos.

No es casualidad que los títulos mencionados de contenido deepfake controvertido suenen como híbridos entre informes policiales y material de Pornhub. En cada uno de los 27 videos eliminados, una figura masculina amenazante se cierne sobre una mujer aterrorizada con la espalda vuelta hacia la audiencia, un arma en sus manos, disparando balas.

Las estadísticas nos recuerdan regularmente que las fantasías de matar y mutilar el cuerpo femenino no son nada nuevo, al igual que los intentos de desacreditar y controlar a las mujeres asociándolas con el sexo y la sexualidad tampoco lo son. El objetivo sigue siendo el mismo, pero los medios y métodos son ahora más tecnológicamente sofisticados. Como resultado, cualquier persona con unos pocos dólares en su tarjeta y un poco de malicia puede vengarse de una ex pareja desnudándola digitalmente con inteligencia artificial y compartiendo sus imágenes desnudas con amigos en WhatsApp. Todo lo que se necesita son algunas fotografías suyas, que, en una era de extrema dependencia tecnológica, generalmente no son difíciles de conseguir, y ¡voilà! Para cuando la víctima se da cuenta de lo que ha sucedido, si es que lo descubre, ya es demasiado tarde.

El material pornográfico, como las cucarachas, se adentra en lo más profundo de las computadoras, laptops y otros dispositivos electrónicos, en las nubes y despensas digitales, capaz de sobrevivir incluso a una catástrofe nuclear. Por mucho que creamos que podemos distinguir la realidad del contenido generado artificialmente, la IA aprende y avanza a tal velocidad que ya es capaz de engañar incluso a los ojos más tecnológicamente alfabetizados. En la práctica, esto significa que los límites de nuestros mundos se están volviendo cada vez más borrosos. Incluso si algo no sucedió en realidad, se convierte en parte de nuestra realidad simplemente interactuando y consumiéndolo. Las realidades generadas por IA tienen consecuencias reales; las víctimas de la pornografía deepfake a menudo comparan su experiencia con una violación.

La terapia no incluida

Los deepfakes se están convirtiendo en una herramienta de chantaje, manipulación e intimidación. En su libro La Nueva Era del Sexismo, la periodista y activista británica Laura Bates lleva a los lectores a la una vez tranquila ciudad española de Almendralejo, donde en septiembre de 2023 más de 20 chicas de secundaria se convirtieron en objetivos de un ataque de IA. Sus imágenes desnudas, creadas utilizando la aplicación ClothOff, comenzaron a circular en grupos locales de WhatsApp y en línea, causando que muchas víctimas, la más joven tenía solo 11 años en ese momento, se negaran a salir de sus casas durante días. Los perpetradores fueron identificados como un grupo de chicos, sus compañeros, que traumatizaron a toda una generación local de chicas por puro aburrimiento.

Pero antes de comenzar a arrojar piedras a los chicos, creo que es mucho más importante abordar el hecho de que existen aplicaciones públicamente disponibles para desnudar a cualquier persona, especialmente a menores. El comportamiento de estos adolescentes no debe verse como un incidente aislado. Más bien, su decisión de sexualizar y humillar a sus compañeras de clase femeninas debe ser interpretada a la luz de un contexto social más amplio en el que la violencia contra las mujeres se presenta rutinariamente como algo normal, la carga de ser mujer, se podría decir.

Debido a que los gigantes tecnológicos alimentan sus máquinas con información impregnada de los valores dominantes e ideologías de las sociedades de las que provienen, la tecnología simplemente perpetúa las relaciones de poder existentes. Es por eso que, por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial no logran detectar los rostros de mujeres negras, y por qué muchas aplicaciones para desnudar no funcionan cuando se les dan fotografías de hombres. El ejemplo más literal de este reflejo ideológico se encuentra en el diseño de una nueva generación de robots sexuales femeninos que, según aprendemos de un video promocional de RealDoll, ‘harán todo para ti’, haciéndolas, en combinación con una figura de reloj de arena, piel blanca y pezones personalizados, supuestamente parejas perfectas. Solo podemos esperar que el exorbitante precio de US$ 11,349.99 para Tanya incluya a un psicólogo.

Más que castigo

Al igual que con otras formas de violencia de género, la educación sobre los horrores de la tecnología moderna generalmente incluye un párrafo sobre cómo las niñas y mujeres deberían ser más cautelosas en los espacios digitales, observar a quiénes aceptan como amigos y qué tipo de fotos comparten, porque, ya saben, hay muchos lunáticos en internet. En lugar de centrarnos en los perpetradores o en las empresas tecnológicas como Meta, en cuyas plataformas se anuncian regularmente aplicaciones para producir deepfakes, o en Google y YouTube, cuyos mecanismos de control claramente fallan en reconocer contenido explícito, una vez más se desplaza la culpa hacia las víctimas. ¿Por qué la única solución que se nos ocurre es proponer callar a las mujeres y restringir su libertad de movimiento, primero de noche, y ahora también en los espacios digitales?

Bates concluye astutamente que lo único bueno de la tecnología de IA es que finalmente ha dejado claro que las víctimas de la pornografía por venganza nunca fueron responsables de los crímenes y el sufrimiento infligidos contra ellas:

‘La gran ironía aquí es que la misma existencia de deepfakes demuestra directamente lo absurdo de culpar a la víctima. Cuando el abuso sexual basado en imágenes surgió por primera vez, una de las respuestas más comunes al problema era la solución obvia de que las mujeres dejaran de tomarse fotografías íntimas a sí mismas… Y entonces llegó la tecnología deepfake para hacer totalmente añicos la idea de que las mujeres que nunca se tomaron imágenes íntimas de sí mismas estaban de alguna manera protegidas del abuso pornográfico. Qué ridículos parecen ahora todos esos agentes de policía, directores y editoriales, cuando cualquier mujer, en cualquier lugar, independientemente de si alguna vez tomó tales imágenes, aún puede tener fotografías desnudas de ella misma esparcidas por toda la internet para victimizarla y avergonzarla. Mientras estábamos tan ocupados vigilando a las mujeres, los perpetradores usaron con alegría el tiempo para desarrollar herramientas cada vez más sofisticadas de ‘desnudización’.”

‘Porno no consensuado’, en contraposición al término ‘porno por venganza’ que ya circula, reconoce que la razón por la cual alguien podría decidir compartir el contenido íntimo de otra persona sin permiso podría ser más compleja que pura venganza. En el caso de Almendralejo, el deseo de ganar popularidad entre los compañeros era primordial. Y no olvidemos los márgenes de beneficio de una industria que vale al menos US$15 mil millones, con algunas estimaciones recientes alcanzando los US$100 mil millones.

El reciente caso que involucra el uso del chatbot de IA Grok, un producto de la compañía xAI de Elon Musk, para desnudar a adultos y menores reales finalmente confirma la tesis de que el beneficio siempre viene primero para los gigantes tecnológicos. El día de Año Nuevo de 2026, Musk compartió una foto en bikini de sí mismo producida utilizando Grok en su red social X, provocando que otros usuarios hicieran lo mismo, pero no, por supuesto, con sus propias fotos. Solo después de que los medios informaran de una avalancha de contenido deepfake controvertido en el antiguo Twitter, Musk amenazó con ‘consecuencias’ para cualquiera que usara Grok para crear pornografía infantil. Poco después, comenzó a cobrar por el servicio de producción de contenido de IA. Esto, combinado con el anuncio del CEO de OpenAI Sam Altman de que ChatGPT pronto tendrá un modo para adultos, deja en claro que el uso de la inteligencia artificial para cumplir las fantasías pornográficas de los usuarios, ya sea inocentes o patológicas, está siendo fomentado activamente.

Todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) han reconocido colectivamente los peligros de la tecnología de IA. Por ejemplo, en Croacia, desde 2022, el Artículo 144.a del Código Penal permite el encarcelamiento de un perpetrador que haya creado contenido sexualmente explícito, prorrogable por hasta tres años si la grabación se puso a disposición de un mayor número de personas. La pregunta, sin embargo, es cómo se ve esta jurisdicción en la práctica. A los chicos de Almendralejo en España se les impuso un castigo, pero esto fue más la excepción que la regla. Aunque no estoy sugiriendo que deberíamos enjuiciar penalmente a aún más niños, no es aceptable que los perpetradores se vayan impunes cuando los cuerpos de sus víctimas quedan a merced de corrientes de internet impredecibles, especialmente teniendo en cuenta que alrededor del 50% de las víctimas de pornografía no consensuada contemplan el suicidio.

Desde videos de gatos persiguiéndose entre sí por camas hasta imágenes perturbadoras de Donald Trump con el pie de Elon Musk en su boca, cualquiera que aún no haya eliminado las redes sociales les dirá que internet se ha convertido en un basurero lleno hasta el tope de engendros de IA. Introducir un marco regulatorio más estricto es el primer paso, pero solo un cambio ideológico e intelectual puede salvarnos de esta pesadilla distópica en la que nos estamos hundiendo cada vez más. Por supuesto, es esencial enseñar a los niños desde una edad temprana cómo navegar por aguas digitales peligrosas, pero es aún más importante enseñarles empatía y solidaridad, para que nunca se les ocurra un día usar fotografías escolares de sus compañeras de clase mujeres para crear material pornográfico falso.

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El texto fue publicado por Vox Feminae como parte de la serie temática â€˜Una mirada de género para una sociedad más igualitaria’, cofinanciada por el Fondo para la Promoción del Pluralismo y la Diversidad en los Medios Electrónicos.