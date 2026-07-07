Fernandes lamenta la oportunidad perdida de Portugal de ganar la Copa del Mundo.

Bruno Fernandes cree que Portugal tenía la calidad para ganar la Copa del Mundo y lamentó su “oportunidad perdida” de levantar el trofeo por primera vez. Portugal estaba entre los favoritos antes del torneo para levantar el trofeo, pero su campaña terminó en los octavos de final tras una derrota por 1-0 ante España. Mikel Merino anotó en tiempo de descuento para infligir la derrota a Portugal, quienes ahora han perdido o sido eliminados de seis de sus últimas ocho eliminatorias de la Copa del Mundo. Habían perdido solo uno de sus primeros cinco partidos en la competencia. Fernandes admitió que Portugal desaprovechó su oportunidad de hacer historia al quedar eliminados temprano. Portugal no logró un solo disparo a puerta en la segunda mitad contra España, mientras que dos de sus cinco tiros después del intervalo llegaron en tiempo de descuento. Terminaron con 10 intentos, con un valor de 0.6 goles esperados (xG), y golpearon el palo, pero lucharon por poner a prueba realmente a España. Fernandes añadió: “Obviamente, fuimos eliminados por un gran equipo – perdimos ante uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo, al igual que nosotros mismos. La evaluación general no puede ser positiva – solo lo sería si hubiéramos llegado al final, y no lo hicimos. Tal vez no pudimos sacar lo mejor de todos de la mejor manera posible, y terminamos siendo eliminados muy temprano. Pero no debemos perder la fe. Perdimos ante uno de los principales contendientes, y necesitamos mirar hacia adelante con una mentalidad diferente. Creo que debemos ser más fieles a nosotros mismos, aprovechar lo que tenemos dentro, tratar de jugar más a nuestro estilo y nuestra forma, y encontrar una manera de hacer que otros equipos nos respeten más.”