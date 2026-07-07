Abbey Road Institute lanzará nuevo campus de escuela de producción en Los Ángeles.

La Abbey Road Institute, una escuela profesional de producción musical vinculada al legendario estudio de Londres, está lista para abrir un nuevo campus en Los Ángeles más adelante este año.

La nueva sucursal estará dirigida por Rafa Sardina, el célebre productor y ingeniero ganador de varios premios Grammy, quien ha trabajado con D’Angelo, Lady Gaga, Plácido Domingo, Alejandro Sanz, Elvis Costello, Rosalía, Stevie Wonder y muchos más. El campus de la Abbey Road Institute en Los Ángeles abrirá el 26 de octubre y estará ubicado dentro de Sunset Gower Studios en Hollywood.

Aunque Sunset Gower Studios es conocido principalmente como uno de los complejos de producción cinematográfica más emblemáticos de Hollywood, también alberga United Recording, el complejo de estudio igualmente famoso que ha albergado sesiones de Frank Sinatra, Ray Charles, Green Day, Radiohead y más. Los estudiantes de la Abbey Road Institute en Los Ángeles tendrán acceso a las cuatro salas de estudio en United Recording para clases y actividades seleccionadas.

En un comunicado, Sardina describió a Abbey Road Institute Los Ángeles como “la culminación de un sueño acariciado durante mucho tiempo,” añadiendo, “Quiero compartir las invaluables experiencias profesionales de mis colegas musicales más cercanos y mías con destacadas nuevas generaciones de mezcladores, productores y otros profesionales de la música y la industria musical. No puedo esperar para dar la bienvenida a nuestros primeros estudiantes y presenciar el comienzo de sus emocionantes trayectorias profesionales.”

La Abbey Road Institute abrió en 2015 con el objetivo de ofrecer a los productores e ingenieros aspirantes la oportunidad de perfeccionar su oficio en entornos de estudio activos. La escuela insignia del instituto está en Londres, mientras que se han abierto campus adicionales en París, Ámsterdam, Johannesburgo y Sídney. El nuevo campus de Los Ángeles es el segundo en abrir en Estados Unidos, siguiendo a Miami en 2020.