Un deslizamiento de tierra en la provincia china de Gansu mata al menos a cinco personas y otras 12 están desaparecidas

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Al menos cinco personas murieron después de que un deslizamiento de tierra azotó una zona montañosa en la provincia occidental china de Gansu el martes, y otras 12 aún están enterradas en medio de los esfuerzos de rescate en curso, informaron los medios estatales, mientras China lidia con una serie de fenómenos climáticos extremos.

El deslizamiento de tierra azotó un valle en el condado de Tanchang el martes por la mañana temprano, dejando 33 personas atrapadas, dijo la agencia de noticias estatal Xinhua. Por la tarde los rescatistas habían encontrado a 21 personas, cinco de las cuales murieron a pesar del tratamiento de emergencia.

La mayoría de los afectados eran residentes de aldeas cercanas contratados como trabajadores temporales en una granja forestal estatal que abarca el valle, dijo el periódico estatal China Newsweek. La causa del deslizamiento de tierra aún no está clara.

La región montañosa con valles escarpados y ríos entrecruzados es propensa a desastres naturales, incluidas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente durante las temporadas de lluvias.

Se encuentra cerca de la franja oriental de la meseta tibetana de Qinghai, y las condiciones geológicas de la zona se habían desestabilizado -y siguen siendo inestables- en parte debido a un devastador terremoto en 2008 en Wenchuan, a más de 300 kilómetros de distancia, según múltiples documentos oficiales.

ZONA PROPENSA A DESLIZAMIENTOS

En los últimos años se han registrado varios deslizamientos de tierra en la región tras las fuertes lluvias. Los deslizamientos de tierra de agosto de 2020 mataron al menos a cinco personas y desplazaron a más de 72.000, además de causar daños por valor de 8.200 millones de yuanes (1.210 millones de dólares).

En 2010, un enorme deslizamiento de tierra en la cercana Zhouqu provocado por una intensa lluvia mató a más de 1.500 personas, y más de 200 personas desaparecieron, según el recuento oficial.

El planificador estatal de China asignó el martes 30 millones de yuanes (4,42 millones de dólares) en fondos de ayuda para la región. El presidente chino, Xi Jinping, también pidió esfuerzos de rescate totales tras una serie de fenómenos meteorológicos desastrosos en todo el país en los últimos días.

Se han enviado equipos de rescate nacionales para apoyar los esfuerzos locales, dijo Xinhua.

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