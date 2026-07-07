Lauren McQueen liderará el drama psicológico británico de Michael J. Long Crackd (EXCLUSIVO)

Lauren McQueen, vista recientemente como Marian en la serie de MGM+/Lionsgate “Robin Hood”, está lista para liderar el próximo drama psicológico británico “Crack’d”. Se ha revelado un primer vistazo de la película.

Actualmente cerca de la cerradura de la imagen, la película está ambientada y filmada en Liverpool y muestra a McQueen interpretando a Chloe, una vez prometedora joven actriz cuya realidad se desmorona dentro de un círculo vicioso de adicción, violación y violencia. Robbie O’Neill (“Adolescence,” “Enola Holmes 3”) y Jodie McNee (“The Gathering”) también protagonizan junto con otros talentos de Liverpool.

La película proviene del escritor/director Michael J. Long con base en Liverpool, quien describe “Crack’d” como “pasando de un realismo social áspero a una fractura psicológica”, agregando que espera que ayude a liderar una nueva era de realización cinematográfica en su región en el noroeste de Inglaterra.

“La característica centrada en la actuación sirve como el título principal de un nuevo movimiento regional que lidero: ‘The Scouse New Wave'”, dijo. “Nuestra misión es promover la narración cruda y centrada en personajes con una perspectiva claramente norteña y de clase trabajadora.”

“Crack’d” está siendo producida ejecutivamente por Marc Koebernick, Long y AJ Jones, quien también se desempeña como productor y actúa en la película. Está siendo producida por Funk Films, dirigida por Long y Tom Sidney, en asociación con Zope Studios. Paddy Rowan también produce, al igual que Kayleigh Ann Coleman, mientras que Bobby Schofield y Shaun Fagan son productores asociados. Ben Molyneux-Chan se desempeña como director de fotografía.

“Crack’d” marca la segunda película de Long después de su debut con “Baby Brother”, también ambientada en su Liverpool natal. La película se estrenó en 2024 en el Festival de Cine de Oldenberg, donde ganó el Premio Hans Ohlms.

“Crack’d” tiene como objetivo estrenarse en un festival internacional a principios de 2027.

Long es representado por Independent Talent. McQueen, actualmente filmando la temporada 2 de “Robin Hood”, es representada por WME y Tapestry.