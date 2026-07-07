Europa se enfrenta a la posibilidad de que Estados Unidos no pueda armar a los aliados de la OTAN

Europa se enfrenta a la posibilidad de que Estados Unidos no pueda...

Hay crecientes preocupaciones en Europa de que la base industrial de defensa de EE. UU. ya no esté proporcionando las armas prometidas a los aliados de la OTAN, con los stocks estadounidenses agotados debido a los conflictos en Ucrania e Irán, dejando a los aliados considerar nuevas formas de armar y defenderse.

A medida que los líderes de la OTAN, incluido el presidente de EE. UU., Donald Trump, se reúnen en Ankara, Turquía, los EE. UU. planean abordar el gasto en defensa europeo y las preocupaciones sobre el compromiso futuro de la administración Trump con la alianza militar.

Este año, EE. UU. ha retrasado o cancelado entregas de una serie de envíos de armas clave a países de Europa, incluidos misiles de crucero Tomahawk, lanzacohetes móviles Himars y misiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) desesperadamente necesarios, de los cuales EE. UU. utilizó aproximadamente el 50% hasta abril de este año durante su guerra con Irán.

Son cruciales para contrarrestar la amenaza de ataques con misiles en Ucrania y también serían necesarios para la defensa de Europa en caso de un conflicto armado con Rusia.

Después de que un bombardeo ruso matara al menos a 21 personas y dejara a docenas heridas en Ucrania el lunes, el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, dijo que el país no había podido interceptar alrededor de 23 misiles balísticos que fueron lanzados como parte de una salva junto con otros misiles y drones.

“La razón de esto es precisamente la oferta insuficiente de misiles interceptores”, escribió Zelenskyy. “Es muy importante que el mundo, especialmente Estados Unidos y nuestros socios europeos, salgan de la cumbre de la OTAN en Ankara con decisiones sólidas para apoyar nuestra defensa del cielo y, por lo tanto, la protección de las vidas de las personas comunes”.

Las escaseces también han enfadado a las capitales europeas, que han estado en silencio mientras buscan evitar conflictos directos con la administración Trump para evitar un colapso más amplio en las relaciones transatlánticas.

“Hay cinco o seis problemas al mismo tiempo que contribuyen a esto”, dijo un diplomático europeo, describiendo el agotamiento de stocks debido a la guerra en Irán y el conflicto en Ucrania, el esfuerzo por desviar recursos de defensa lejos de Europa hacia Asia y el envío primero de stocks de interceptores a aliados como Israel. “Sabemos que no somos el cliente número uno”.

EE. UU. ha exigido que los aliados de la OTAN aumenten su gasto en defensa al 5% por segundo año consecutivo bajo Trump y que gran parte de ese dinero se reinvirta en compras de envíos de armas estadounidenses. Pero ahora surgen dudas sobre si futuras inversiones en armas estadounidenses, incluidas armas de nueva generación, serán honradas.

“Vamos a tener miles de millones de dólares en anuncios en los márgenes de la cumbre, no estoy aquí para adelantar eso específicamente, pero creo que hay mucha producción conjunta interesante, construcción de fábricas, y establecimiento de líneas de producción en Europa y los EE. UU. “, dijo un funcionario de la administración antes de la cumbre de la OTAN el domingo.

Sin embargo, los diplomáticos dijeron que se espera que Europa tarde entre 5 y 10 años en desarrollar nuevas líneas de producción, dejando un período peligroso antes de que Europa pueda aumentar su propia producción de defensa, mientras que EE. UU. parece ansioso por retirar tropas y otras capacidades antes.

Alrededor de 20 países están esperando entregas de misiles Patriot, y una estimación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales indicó que EE. UU. podría tardar 42 meses en reponer solo sus propios stocks de misiles, que se estimaban en 2,330 antes de la guerra con Irán y durante el cual EE. UU. gastó alrededor de la mitad.

“Hay una competencia cuando tienes una cantidad finita de algo, alguien lo recibe y alguien no”, dijo Phil Gordon, ex asesor de seguridad nacional de la ex vicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris, quien señaló que la administración Biden también se vio obligada a retrasar las entregas de armas a aliados debido a la guerra en Ucrania.

En la cumbre de la OTAN, dijo, “los líderes querrán subrayar por qué son los más importantes, pero también serán conscientes de que no hay mucho que puedan hacer al respecto”.

En cuanto a los planes abortados para entregar misiles Tomahawk a Alemania, por ejemplo, el “EE. UU. lanzó 1,000 Tomahawks en Irán, entonces no es que no estén priorizando [Alemania], simplemente no existen”, dijo. “La verdadera conclusión de esto es que los europeos tendrán que ser más autosuficientes y depender de otros”.