La romance privada de Brad Pitt e Inés de Ramón

Pitt fue quien perdió la cabeza por Paltrow en el set de la película Se7en de 1995. Ellos eran la pareja de mediados de los años 90, desde la parte superior de su vestido hasta las puntas de su cabello decolorado. Al aceptar el Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto por 12 Monos en 1996, Brad agradeció a Gwyneth, su “ángel, el amor de mi vida”, y le propuso matrimonio en diciembre. Incluso llegaron a tener cortes de cabello a juego en un momento.

“Me tomo la institución muy en serio. No hay divorcios en mi familia tampoco, y tampoco en la suya, así que no es algo…llevamos bastante tiempo juntos, así que no es una decisión apresurada”, afirmó Gwyneth convincentemente a Entertainment Tonight sobre su compromiso. Pero en junio de 1997, terminaron.

“Cuando dos personas no están destinadas a estar juntas, no están destinadas a estar juntas”, dijo una desafiante Paltrow en 1998. Avancemos rápidamente hasta 2015, cuando le dijo a Howard Stern, “Era tan joven, tenía 22 años cuando nos conocimos. Me llevó hasta los 40 para abrir los ojos. No se puede tomar esa decisión a los 22 años…no estaba lista, y él era demasiado bueno para mí”.

Además, su padre, Bruce Paltrow, quedó “devastado” cuando terminaron. “Mi padre lo quería como a un hijo”. En última instancia, Paltrow dijo, “Definitivamente me enamoré de él. Era tan guapo y dulce. Quiero decir, ¡era Brad Pitt!”