Argentina, actual campeona, se escapa con una notable victoria en la Copa del Mundo sobre Egipto

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Elsa/Getty Images

Parecían derrotados. Y fuera. Argentina, el campeón defensor de la Copa del Mundo y el equipo número uno del ranking, cayó 2-0 al final contra Egipto.

Luego, en un lapso de sólo 13 extraordinarios minutos, Argentina anotó no una, ni dos, sino tres veces, culminando una remontada para siempre y dejando a Egipto atónito y conmocionado.

Durante gran parte del partido en Atlanta, Egipto tuvo el control, perjudicando a Argentina desde el principio. El ataque egipcio comenzó casi de inmediato con un impresionante gol de cabeza de Yasser Ibrahim en el minuto 15. Después de eso, la defensa de Egipto cerró filas, haciendo prácticamente imposible que Argentina empatara.

A partir de ahí todo fue cuesta abajo para los argentinos: el capitán del equipo, Lionel Messi, no logró convertir un tiro penal, y en el minuto 67, Egipto consiguió un segundo gol de Mostafa Ziko (luego de que un gol egipcio anterior hubiera sido anulado después de una revisión de video). Parecía que Argentina estaba acabada. Al borde de la eliminación.

Pero nadie les dijo eso a los jugadores argentinos.

En el minuto 79, Lionel Messi empezó a hacer de las suyas. Disparó un centro cerca de la portería egipcia y Cristian Romero remató de cabeza. Messi no había terminado. Cuatro minutos más tarde, su disparo superó al portero egipcio. Fue su octavo gol en este torneo, el mayor gol de cualquier jugador. Fue 2-2.

Luego, en el tiempo añadido, otro cabezazo de Argentina y otro gol, esta vez de Enzo Fernández.

Las selecciones africanas de fútbol han sido las estrellas de este Mundial. Marruecos aún no ha perdido ningún partido. Cabo Verde se clasificó por primera vez en su historia y bloqueó a España, Uruguay y Arabia Saudita. Argentina apenas los venció en un partido emocionante.

Para Egipto, llegar tan lejos en el torneo es histórico en sí mismo: es la primera vez que el equipo llega tan lejos. Para Argentina, fue una victoria aterradora pero aliviadora: varios jugadores, incluido el propio Messi, lloraron después del partido.

A continuación, pasarán a los cuartos de final y se enfrentarán al ganador del partido de hoy entre Suiza y Colombia.