Colectivo, amabilidad y excelencia… – Golf Planète

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Jacques Bungert es un directivo apasionado por el deporte, fiel al FC Metz y pilar desde hace 32 años de un evento que se ha convertido en una auténtica referencia a lo largo de los años. Vicepresidente del Campeonato Amundi Evian desde 2013, valora el colectivo, la amabilidad y la atención al detalle como palancas de excelencia operativa. Encuentro con un hombre que se siente orgulloso de dar la bienvenida al mundo del golf femenino y que no olvida cultivar una hospitalidad académica.

Comentarios recogidos por Frédéric PLISSON, en Evian

GOLF PLANETE: 32 años de una increíble aventura… ¿Cómo te sientes ante esta nueva edición?

Jacques Bungert: Experimento este evento como uno evoluciona dentro de una familia. Por la mañana, de 7:30 a 8:00 horas, nos reunimos. Este es nuestro “grupo de trabajo”, con alrededor de 50 personas presentes. Este es un momento esencial. Siento esta profesionalidad, esta creatividad y, sobre todo, esta amabilidad, esenciales para transformar grandes eventos en experiencias exitosas. Es como en un gran restaurante… desde la cocina, el corazón del reactor, hasta la sala que debe satisfacer al público. La emoción del lanzamiento del torneo la siento cada año.

GP: Un éxito colectivo entonces…

JB: Este éxito depende sobre todo de las mujeres y los hombres que dan vida al torneo. Amélie Bourdin, directora del torneo, gestiona todo con gran rigor, mientras que Adrien Petrocelli, nuestro greenkeeper, y todos los equipos de jardinería hacen un trabajo extraordinario para presentar cada año un campo excepcional. Su compromiso y atención al detalle contribuyen en gran medida a hacer del Campeonato Amundi Evian una referencia mundial. Todavía estoy impresionado por este buen funcionamiento, pero donde cada detalle cuenta (transportes a tiempo, bienvenida a jugadores y personal, patrocinadores, medios). Aquí tenemos una genética cultural de atención hacia los demás a pesar de nuestro estatus de Mayor.

Evian es un orgullo y una responsabilidad Jacques Bungert

GP: Es una verdadera responsabilidad organizar un Major. ¿Sientes alguna presión?

JB: Al igual que Roland-Garros, Evian es motivo de orgullo y responsabilidad porque el mundo entero tiene los ojos puestos en nosotros. Durante una semana, Evian se convierte en el centro del mundo del golf femenino en un entorno único. Suelo decir que aquí la estrella es el campo. Y los jardineros que hacen un trabajo increíble. Sabes, todavía estoy asombrado por esta organización. Cuando veo el recinto de la televisión con sus furgonetas de retransmisión y cuando recuerdo dónde salimos hace más de treinta años, me digo que es increíble.

GP: El Campeonato Amundi Evian también debería hacer que nuestros jóvenes quieran empezar a jugar al golf y rendir. ¿Esencial para ti?

JB: El ejemplo perfecto es Pauline Roussin-Bouchard. Pasó por la Copa Haribo Kids y la Copa Junior, hasta hoy en el torneo profesional. Esta galaxia diseñada por Franck Riboud y su padre desde 1994 ha permitido a los campeones florecer. El Abierto de Francia (antes Jabra) se convierte en un hito adicional, en coordinación con la Federación, para construir carreras. El impacto cultural y mediático de las victorias es fundamental, como la simbólica de Céline Boutier aquí hace tres años. Esta victoria creó un detonante mental, como el de nuestros Blues en 1998. La portada de L’Équipe dedicada a Céline fue una de las más vendidas de 2023 en el diario deportivo, prueba de un interés creciente.

GP: ¿Qué conexiones estableces con los jugadores?

JB: Existen fuertes vínculos con ex campeones. Nuestras veladas dedicadas refuerzan estos vínculos, como la de este martes en la que Grace Kim (titular del título) entregará su trofeo. Fortalece este espíritu de familia. Se presta especial atención a los deportistas asiáticos (traductores, cocina coreana), lo que refleja una posición geocultural entre el mundo anglosajón y asiático. A lo largo de los años, hemos implementado imágenes inmersivas que envían el siguiente mensaje: ¡estás en casa! Los jugadores aprecian y comparten estas actuaciones en sus redes, lo que fortalece el vínculo con Evian.

Nuestros jóvenes necesitan modelos a seguir Jacques Bungert

GP: El aura que rodea a Nelly Korda es muy fuerte hoy. ¿Eso aporta mucho al golf femenino?

JB: Nelly pertenece al linaje de Annika Sörenstam, Lorena Ochoa o Lydia Ko… campeonas que dominaron su época y llevaron su deporte a la cima. Un deporte se desarrolla primero a través de sus campeones, como Yannick Noah en 1983 o Francia 98. Nuestros jóvenes necesitan modelos, masculinos y femeninos, para alimentar sus ambiciones.

GP: Sentimos una ciudad, un departamento y una región detrás de un torneo un poco como el de ellos…

JB: ¡Totalmente! La propiedad local del Campeonato Amundi Evian es increíble. Los municipios, los vecinos, las escuelas de golf… ¡Evian les pertenece a todos! El evento forma parte de la dinámica de los deportes de verano en los Alpes y constituye un verdadero orgullo regional.

GP: Usted sigue siendo el presidente del Fondo de Acción del Fútbol. ¿Sigue siendo imprescindible el fútbol para usted?

JB: Soy más fiel que nunca al FC Metz, a pesar del descenso a la Ligue 2. ¿Y los Bleus? Los sigo por supuesto, con ilusión. Disfruto viéndolos jugar. Siento una dinámica colectiva positiva, un vínculo entre los jugadores. Me recuerda al año 2000 y al título de campeón de Europa.

GP: Zinedine Zidane es tu amigo. ¿Zizou futuro entrenador?

JB: Soy como tú. Estoy esperando la decisión del Presidente Diallo…

Foto: Valerio Pennicino / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images vía AFP