Rising Eddy Pool abre en Portland después de 7 años

PORTLAND – Después de siete años de reparaciones y mejoras, la piscina comunitaria Rising Eddy en Portland abrió al público.

Ethan Hipple, director de Parques y Recreación de la ciudad, dijo que el proyecto comenzó en 2019. En ese momento, la piscina en 165 Douglass St. tenía 60 años.

Cuando la ciudad sacó a licitación el proyecto, la cotización que obtuvo era más cara de lo que la ciudad podía pagar por sí sola, dijo Hipple. Se acercó a The Portland Parks Conservancy, que lideró una campaña impulsada por la comunidad para recaudar fondos suficientes para la piscina.

La comunidad recaudó $1,25 millones de dólares.

“Cuando escuchamos lo que este grupo iba a hacer aún más, dijimos, como dijo Ethan, ‘esto es una obviedad'”, dijo Justin Alfond, quien copresidió la campaña de recaudación de fondos.

La nueva piscina tiene carriles para nadar, un área de entrada de grado cero para niños pequeños y personas con problemas de movilidad, una plataforma para chapotear y dos toboganes de agua.

El alcalde Mark Dion inició la celebración de la inauguración de la piscina siendo el primero en bajar por uno de los toboganes de agua.

“Mucha gente puso mucho corazón y alma en esto, y se siente increíble verlo lleno de familias, niños y personas divirtiéndose hoy”, dijo Hipple.

Cualquier huésped de la piscina debe tener una cuenta MyRec y debe pagar un pase de temporada o un pase de un día. El personal prevé que la piscina tendrá largas colas y que alcanzará su capacidad durante las horas pico.