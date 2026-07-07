Imported Article – 2026-07-07 22:57:56

Anna Hathaway dijo en el podcast “Happy Sad Confused” que pasó una semana entera canalizando a Harley Quinn antes de encontrarse con Christopher Nolan para “The Dark Knight Rises” porque estaba convencida de que él la estaba buscando para interpretar al villano de Batman. No fue hasta dos horas después de su reunión que Hathaway descubrió que era una reunión para interpretar a Catwoman.

“Lo que jugó a mi favor es que es una camaleón”, dijo Hathaway. “Así que sabía que estaba haciendo una audición para… Estaba reuniéndome con Chris [Nolan] para el papel femenino en la trilogía de Batman, la próxima entrega. Pensé que lo había descifrado, porque pensé ‘No puede ser Catwoman porque Michelle Pfeiffer fue tan icónica…[gasp] ¡Va a ser Harley Quinn!'”.

“Así que pasé una semana desarrollando energía demoníaca de Harley Quinn. Estaba usando unos zapatos de bufón extraños y una camisa a rayas”, continuó. “Y luego, aproximadamente dos horas en nuestra conversación, Chris me dijo ‘Entonces, el papel es de Catwoman’, y pensé ‘¡Transformación!’. Así que entonces decidí que iba a ser ‘Bueno, esta camisa es muy sensual’. Y que iba a ser muy… como un psicópata. Cambié de personalidad como un psicópata”.

Hathaway obtuvo el papel y recibió elogios por interpretar a Selina Kyle/Catwoman en “The Dark Knight Rises”, que marcó su primera colaboración con Nolan. Desde entonces, la pareja ha trabajado juntos en “Interstellar” y la próxima película “The Odyssey”. Hathaway siempre ha acreditado a Nolan por salvar su carrera en medio de críticas alrededor de su premio Oscar por “Les Misérables”. La opinión pública se volvió en su contra y ella infamemente se googleó a sí misma y descubrió que la pregunta más buscada era: “¿Por qué todos odian a Anne Hathaway?”.

“Mucha gente no me daba papeles porque estaban preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad en línea”, dijo Hathaway a Vanity Fair en 2024. “Tuve un ángel en Christopher Nolan, a quien no le importaba eso y me dio uno de los papeles más bellos que he tenido en una de las mejores películas en las que he participado”.

Hathaway se refería al papel de la científica de la NASA, Amelia Brand, en la épica espacial de Nolan de 2014 “Interstellar”. Ahora están juntos de nuevo para “The Odyssey”, que se estrena el 17 de julio en los cines de Universal Pictures.