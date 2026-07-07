Desafiando los paradigmas

Nancy L. Green (n. 1951) es una destacada académica en los campos de la historia de migración del siglo XIX y XX, historia comparativa e historia social, con un enfoque particular en Francia y Estados Unidos. Desde temprano, consideró temas de historia de género. Tras obtener un doctorado en la Universidad de Chicago y un doctorado de la Universidad de París 7, enseñó en la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París desde 1985 hasta su jubilación en 2020. Su extensa investigación explora la migración laboral europea y transatlántica. Ha considerado diferentes grupos de inmigrantes, como trabajadores masculinos y femeninos en la industria textil, así como aspectos de la migración élite. Sus estudios influyentes han profundizado nuestra comprensión de la interacción entre migración y ciudadanía. Abrió un debate sobre la noción de “transnacionalismo” en los estudios de migración, enfatizando por un lado la contribución de los inmigrantes en la construcción de lazos transfronterizos, y, por otro lado, señalando los límites del paradigma del transnacionalismo. También formó parte del comité de expertos (Misión de prefiguración, más tarde la Comisión de Historia) para el Musée national de l’histoire de l’immigration en París. [Importante figura en la historia de migración, destacada por sus contribuciones en el campo académico].

[Nancy L. Green discute el desarrollo de etapas en los estudios de migración, desde la consideración de la clase trabajadora diversa, pasando por la importancia de las mujeres inmigrantes y su agencia, hasta el estudio de la construcción social de género y roles de género. También destaca la importancia de abordar la migración infantil y la construcción social de la infancia. A lo largo de su trabajo, Green ha actuado como mediadora y traductora entre dos culturas científicas distintas, brindando una perspectiva única en los estudios de migración].

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[Sobre la trayectoria de Green hacia la historia de la élite, explica cómo su investigación sobre una firma de abogados en París la llevó a explorar la historia de los americanos en París, una historia de inmigración élite, labor empresarial y transnacionalismo. Su enfoque en la movilidad internacional de élites destaca la importancia de comprender la clase y la movilidad en el análisis de la migración].

[En el contexto de la metodología de su trabajo, Green defiende la utilidad del enfoque comparativo en la historia de la migración, especialmente en el estudio de las similitudes y diferencias entre grupos y momentos históricos. Destaca la importancia de analizar la inmigración y emigración como procesos complejos influenciados por factores económicos, sociales y políticos].

[Green reflexiona sobre el concepto de transnacionalismo y sus límites, argumentando que, a pesar de su importancia en los estudios de migración, la era actual de restricciones y creciente nacionalismo sugiere un repliegue del transnacionalismo. Destaca la necesidad de considerar las limitaciones en la movilidad y los obstáculos que enfrentan las personas una vez cruzan fronteras].

[Sobre la relación de género en la limitación del transnacionalismo, Green reconoce la importancia de integrar el género en los estudios transnacionales, señalando que las políticas estatales de inmigración están influenciadas por percepciones de género y necesidades económicas. Destaca la falta de teorización sobre el papel de género en el transnacionalismo y la necesidad de abordar esta brecha en la investigación].

[Green describe su papel como mediadora entre diferentes culturas académicas y nacionales, destacando su participación en debates sobre historia de género y migración en Francia y Estados Unidos. Destaca la importancia de colaboraciones interdisciplinarias y transculturales en el avance de la investigación histórica].

[La entrevista con Nancy L. Green tuvo lugar en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en París el 2 de diciembre de 2024].