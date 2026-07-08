El ejército implementa normas sobre estándares de proporción cintura

El Ejército implementó nuevas normas de composición corporal el martes con requisitos que en su mayoría coinciden con las directivas existentes del Pentágono de que la medida de la cintura de un soldado puede ser solo ligeramente mayor que la mitad de su altura.

Las nuevas normas, dijeron funcionarios en un comunicado, entran en vigor de inmediato y requieren que los soldados mantengan una proporción cintura-altura inferior a 0,55. Los soldados no serán separados por no cumplir con las normas durante una evaluación inicial de 180 días mientras los funcionarios revisan los resultados de las nuevas reglas.

“Estamos adoptando nuevas métricas para garantizar que nuestros soldados estén sanos y en forma física para luchar y ganar”, dijo el sargento mayor Monsanto, el Subjefe de Estado Mayor, G-1, Dirección de Prevención, Resiliencia, y Preparación.

En enero, el Departamento de Defensa ordenó a todos los servicios militares que comenzaran a usar la relación cintura-altura como una herramienta de evaluación de salud primaria, abandonando tablas de altura y peso, pruebas de cinta basadas en circunferencias y evaluaciones suplementarias de grasa corporal. La medida más simple divide la medida de la circunferencia de cintura de un miembro del servicio por su altura.

Como parte del nuevo enfoque, los soldados serán evaluados dos veces al año para ver si cumplen con las normas de cintura-altura, según el comunicado de prensa. Los soldados que no cumplan con las normas tomarán una prueba de seguimiento de otro equipo el mismo día.

Si fallan nuevamente, serán señalados como con sobrepeso y colocados en el programa de Composición Corporal del Ejército, dice el comunicado de prensa. Los soldados en el programa son monitoreados mientras hacen dieta y ejercicio para cumplir con las normas de grasa corporal del servicio.

Previo a la dirección del Pentágono de cambiar a la relación cintura-altura, el Cuerpo de Marines anunció en febrero que requeriría que los Marines tuvieran una relación cintura-altura ligeramente más delgada que los requisitos del Pentágono, en 0.52. Los funcionarios de la Marina confirmaron que los marineros no pueden tener una relación cintura-altura de 0,55 o más. La Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial también utilizan el estándar de 0,55.

Un portavoz del Cuerpo de Marines dijo a Task & Purpose en ese momento que la relación cintura-altura de 0,52 “representa un equilibrio entre salud y rendimiento”.

“Desde una perspectiva de salud, sirve como una evaluación inicial para identificar a los Marines para una evaluación más detallada antes de que alcancen categorías de mayor riesgo para la salud”, dijo el Mayor Héctor Infante, portavoz del Comando de Entrenamiento y Educación, en febrero. “Desde una perspectiva de rendimiento, los estudios muestran que un alto porcentaje de Marines por debajo de este umbral logran puntuaciones de fitness de primera clase”.