El condado de Onondaga aprueba un nuevo proyecto de ley sobre límites de mandato para el ejecutivo y el contralor del condado

La Legislatura del condado de Onondaga aprobó el martes una nueva medida sobre límites de mandato para el ejecutivo y el contralor del condado, mientras que un proyecto de ley alternativo que ofrecía un umbral diferente para los límites de mandato fracasó.

El proyecto de ley que fue aprobado por 10 votos a favor y 7 en contra establecería tres mandatos de cuatro años para los dos cargos políticos, con un máximo de 12 años de servicio.

Un proyecto de ley liderado por la minoría republicana establecería cuatro mandatos de cuatro años, para un total de 16 años. Ese proyecto de ley fracasó 8-9.

Si McMahon firma la nueva legislación, tendría que ser aprobada por los votantes antes de convertirse en ley. Entraría en vigor a partir de las elecciones de 2030.

â€œEstoy feliz de que lo tengamos a 12 aÃ±os y no a 16 aÃ±os porque nuestros votantes nos dijeron que querÃan 12 aÃ±os. Constantemente nos dicen que quieren 12 años”, dijo la líder de la mayoría demócrata, Nodesia Hernández.

El legislador David Knapp, republicano, había apoyado el límite de tres mandatos.

“Mi proceso de pensamiento es que el ejecutivo del condado y el contralor son trabajos muy diferentes a los de la Legislatura”, dijo. “Literalmente tienes que renunciar a tu carrera, sea lo que sea que estés haciendo, para hacer esos trabajos. Son trabajos de tiempo completo”.

El nuevo esfuerzo se produce casi un mes después de que el ejecutivo del condado, Ryan McMahon, un republicano, vetó un proyecto de ley similar sobre límites de mandato.

El año pasado, la legislatura controlada por los republicanos aprobó una ley que limita sus propios mandatos.