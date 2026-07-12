Madonna y los actos de élite con 10 o más números 1 en el Billboard 200 y Hot 100

Madonna materializa su nuevo álbum “Confessions II” en el puesto N.º 1 de la lista Billboard 200 (fechada el 18 de julio), alcanzando su décimo líder y marcando otro hito impresionante en la historia de las listas de Billboard. Con este triunfo, la Reina del Pop se convierte en uno de los cuatro actos que han logrado al menos 10 N.º 1 en las dos principales listas de álbumes y canciones de Billboard: el Billboard 200 y el Billboard Hot 100. Este nuevo álbum es el primero de Madonna desde 2019 y se considera una secuela de su exitoso álbum “Confessions on a Dance Floor” de 2005. El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como Feid, Martin Garrix, Stromae y la hija de Madonna, Lola León, así como aportes de productores y músicos como Arca, Cirkut, Mirwais, Tainy y Watt. Precedido por el éxito “Bring Your Love” en la lista Hot 100 con Sabrina Carpenter, “Confessions II” continúa sumando éxitos en las listas de radio. Madonna ha logrado 12 N.º 1 en el Hot 100, comenzando en 1984 con “Like a Virgin” y culminando en 2000 con “Music”. Con esta nueva hazaña, Madonna se une a exclusivo grupo de artistas con 10 o más N.º 1 tanto en el Billboard 200 como en el Hot 100.