Nueva exhibición del Centro de Historia de Atlanta utiliza raros artefactos de la Guerra Civil para conectar el pasado de la ciudad con su presente.

Una nueva exposición que se inaugura en el Atlanta History Center invita a los visitantes a sumergirse en uno de los capítulos más importantes de la historia estadounidense, y a considerar cómo su legado continúa moldeando Atlanta hoy en día.

“More Perfect Union: La era de la Guerra Civil Americana” recorre la travesía de la nación desde la década de 1840 hasta la Guerra Civil, la Reconstrucción y más allá, utilizando artefactos raros y relatos personales para explorar las fuerzas que transformaron tanto la ciudad como el país.

“Atlanta es el epicentro para comprender gran parte de la historia estadounidense”, dijo Tim Frilingos, vicepresidente de educación y exposiciones del Atlanta History Center. “Estamos regresando a los cimientos mismos de nuestro país”.

La exhibición abarca miles de pies cuadrados y examina la Campaña de Atlanta, la destrucción de la ciudad durante la guerra, la lucha por el futuro de la Unión y la búsqueda de libertad para millones de estadounidenses.

Pero los líderes del museo afirman que la exhibición va más allá de mirar hacia atrás.

“La exhibición va más allá y nos lleva a través del Movimiento de Derechos Civiles”, dijo Frilingos. “Mostrando cómo los problemas todavía se estaban discutiendo, y todavía se discuten hoy”.

Entre la colección se encuentran artefactos raros y, en algunos casos, nunca antes exhibidos, que traen la historia a primer plano.

Una de las piezas más llamativas es la bandera del 127º Regimiento de Infantería de Colorados de los Estados Unidos, un recordatorio de los miles de soldados afroamericanos que lucharon por la Unión y por su propia libertad. La exhibición también incluye lo que los funcionarios del museo consideran la bandera más grande en la colección del Atlanta History Center: una bandera confederada que una vez ondeó sobre Atlanta.

Otros artefactos cuentan historias más íntimas. Los visitantes pueden ver recibos que documentan la venta de personas esclavizadas, diarios personales mantenidos por soldados durante la guerra, y flores conservadas guardadas entre las páginas de un diario de un soldado hace más de 160 años.

Quizás lo más impactante son las órdenes escritas a mano emitidas por el General de la Unión William Tecumseh Sherman antes de la caída de Atlanta, dirigiendo la evacuación de la ciudad antes de su campaña militar.

“Aquí estás viendo la carta real”, dijo Frilingos mientras señalaba uno de los documentos. A lo largo de la exposición, el enfoque sigue siendo en las personas que experimentaron la era de primera mano: soldados de la Unión y Confederados, refugiados desplazados por la guerra, hombres y mujeres que vivieron tanto la esclavitud como la libertad.

Sus historias, contadas a través de documentos originales y artefactos personales, ayudan a transformar eventos históricos en experiencias profundamente humanas. Los líderes del museo esperan que la exhibición brinde tanto a los residentes de Atlanta de toda la vida como a los recién llegados un mayor aprecio por el papel de la ciudad en la formación de la nación.

“Ya sea que hayas estado aquí por 30 años, toda tu vida, o recién te hayas mudado aquí, deberías entender y saber que estás en el epicentro de la democracia estadounidense”, dijo Frilingos. Para los visitantes, la exhibición ofrece la oportunidad de presenciar los orígenes de Atlanta de cerca, a través de las personas que vivieron sus momentos definitorios y cuyas historias continúan moldeando la ciudad hoy en día.

En 2027, el centro planea inaugurar una segunda fase de la exposición, llamada “Mano Dura de la Guerra”, explorando la historia de las armas de la Guerra Civil, muchas de las cuales ya están en su vasta colección. En total, los funcionarios afirman que el Atlanta History Center eventualmente albergará la exposición más grande de la Guerra Civil en Estados Unidos.

“More Perfect Union: La era de la Guerra Civil Americana” está ahora abierto en el Atlanta History Center. Está disponible para ser visto de martes a domingo, de 9 a.m. a 4 p.m., e incluido con la entrada.