Los grandes artistas escoceses brillan y descuidan en Sudáfrica

Contra los Boks, Escocia tuvo más territorio, más acarreos, más metros ganados. Tuvieron 17 quiebres limpios contra los cuatro de Sudáfrica, vencieron a 47 defensores donde Sudáfrica venció sólo a 19. Los Boks fallaron 47 tacleadas y aún así ganaron el 38% del territorio.

En días así no podemos ver el interior del alma de los jugadores de rugby, lo cual probablemente sea mejor. El dolor de contribuir tanto y aún así sentirme tan mal al final debe ser agudo.

Escocia nunca ha vencido a Sudáfrica en Sudáfrica. Antes del sábado, habían pasado doce años desde la última vez que tuvieron una oportunidad.

El nuevo Campeonato de Naciones significa que no tendrán que esperar tanto para tener otra oportunidad, pero para algunos miembros del equipo escocés todavía podría ser demasiado. Para esos muchachos, este era el momento y pasó.

Los Boks, hay que decirlo, estaban en pleno modo experimental. Esta fue su segunda serie, lo que hizo que la derrota de Escocia fuera aún más angustiosa. ¿Cuándo volverán a tener contra las cuerdas a una Sudáfrica debilitada?

No estaban Ox Nche, Malcolm Marx o Thomas du Toit en la primera fila, ni Eben Etzebeth, Lood de Jager o Franco Mostert en la segunda fila, ni Siya Kolisi ni Jasper Wiese en la última fila. Cheslin Kolbe y Kurt-Lee Arendse no participaron. Tampoco Canan Moodie, Damian de Allende, Mannie Libbok, Sacha Feinberg-Mngomezulu, Andre Esterhuizen y Cobus Reinach. Faltan más de 950 límites de prueba.

Por supuesto, no existe un equipo Springbok pobre. Podrían presentar tres o cuatro equipos de clase mundial, todos con el poder de vencer a la mayoría de las demás naciones.

Rassie Erasmus está ganando profundidad para la próxima Copa del Mundo y este fue otro hito en ese proceso. Escocia arrojó todo contra sus suplentes y ellos lucharon para ganar. En su forma actual, Francia es su único peligro real en Australia el próximo año.

No está bien elogiar a un equipo perdedor, pero es difícil evitarlo en este caso. Elogios y un poco de lástima y algo de frustración también.

Por muy buenos que sean individual y colectivamente (Sione Tuipulotu es uno de los mejores jugadores y líderes del juego global), todavía no tienen ese preciado bien de encontrar una manera de ganar consistentemente.

Esa misión continúa, en partes fascinante y enloquecedora. Tienen a Fiji como próximo en Murrayfield e incluso cuando Gregor Townsend haga los cambios que ha señalado, deberían ganar cómodamente.

Dos victorias y una derrota con cuatro puntos de bonificación representarían una sólida primera entrega del Campeonato de Naciones. Dejaría a todos con ganas de más, con la esperanza, contra toda esperanza, como siempre, de que el gran avance de Escocia todavía es posible.