Citigroup supera estimaciones, impulsado por ganancias en renta fija

Jane Fraser, CEO de CitiGroup, habló en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 20 de enero de 2026. Oscar Molina | CNBC Citigroup superó las expectativas tanto en ingresos como en beneficios durante el primer trimestre. Esto es lo que informó la empresa el martes, en comparación con las estimaciones de Wall Street recopiladas por LSEG: – Beneficio por acción: $3.06 vs. estimación de $2.65 – Ingresos: $24.63 mil millones vs. estimación de $23.55 mil millones Estos resultados marcaron los mejores ingresos trimestrales de la empresa en una década y un aumento del 56% interanual en el beneficio por acción. Citigroup registró un ingreso neto de $5.8 mil millones, o $3.06 por acción, en comparación con $4.1 mil millones, o $1.96 por acción, del año anterior. Los ingresos aumentaron un 14% a $24.63 mil millones. El retorno sobre el capital común tangible de Citigroup, una medida de rentabilidad, se situó en 13.1%, el más alto desde 2021 y por encima del objetivo de la empresa de entre 10% y 11% ROTCE. La CEO Jane Fraser dijo en un comunicado que el banco está en camino de alcanzar ese objetivo de ROTCE este año y dijo sobre la reestructuración reciente de la empresa: “Hemos entrado en la fase final de nuestras desinversiones y el 90% de nuestros programas de transformación están ahora en o cerca de nuestro estado objetivo”. Citigroup, cuyas acciones son las mejores en rendimiento hasta la fecha entre los grandes bancos, ha recibido un impulso de sus esfuerzos de transformación y valoraciones relativamente bajas. La empresa ha estado simplificando sus operaciones y trabajando a través de varias órdenes de consentimiento regulatorio, que espera completar este año. Sin embargo, con su presencia global, Citigroup también se percibe que se ve más afectado por el entorno geopólitico que muchos de sus competidores. La división de mercados del banco fue un gran impulsor de su superación en el primer trimestre, con su división más grande, de renta fija, aumentando un 13% a $5.2 mil millones en ingresos, superando la estimación de StreetAccount de $4.68 mil millones. Las acciones subieron un 39% a $2.1 mil millones, superando la estimación en aproximadamente $500 millones. La banca de inversión quedó por debajo de las estimaciones, excepto en la suscripción de acciones, que fue de $208 millones y superó las estimaciones de $186.3 millones, según StreetAccount. La unidad que comprende servicios mostró un aumento del 17% en los ingresos en el trimestre a $6.1 mil millones y superó las expectativas de Wall Street de $5.8 mil millones. Las divisiones de wealth y tarjetas de consumidor de Estados Unidos de Citi fueron ligeramente reconfiguradas en el trimestre y no son comparables con las estimaciones. Sin embargo, cada una registró ganancias gracias a Citigold y la banca minorista. La provisión para pérdidas crediticias fue mayor de lo esperado, de $2.81 mil millones frente a los $2.64 mil millones esperados, según StreetAccount, debido a pérdidas netas en tarjetas de crédito al consumidor y una provisión para la creación de pérdidas crediticias de $579 millones. Los gastos fueron mayores en un 7% debido a indemnizaciones y traducción de divisas. – CNBC’s Laya Neelakandan contribuyó a este informe. Elige CNBC como tu fuente preferida en Google y nunca te pierdas un momento del nombre más confiable en noticias empresariales.